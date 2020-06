Sukupuoliroolit eivät vaikuttaneet Eero Löytömäen, 29, elämään aiemmin paljoakaan. Asiat kuitenkin muuttuivat, kun hänestä tuli isä noin vuosi sitten.

”Ennen olimme vaimon kanssa vain kaksi nuorta aikuista. Mutta kun lapsi syntyy, siihen ympärille rupeaa heti syntymään oletuksia siitä, miten kuuluisi olla ja elää”, Allianssi ry:n asiantuntijana työskentelevä Löytömäki pohtii.

Yhteiskunnan viesti oli yksioikoinen: äiti on päävastuussa vauvasta ja isä siinä sivussa, ikään kuin vaihtoketjussa tai varavanhempana.

Ilmiö kyllästytti siinä määrin, että Löytömäki päätti listata havaintonsa Twitteriin. Ketju herätti heti monen huomion.

Löytömäen mukaan ajatustapa äidistä ensisijaisena huoltajana on noussut esille esimerkiksi neuvolassa ja Kelan kanssa asioidessa.

”Räikein muisto on eräältä neuvolakerralta, kun istuttiin molemmat vanhemmat pöydän ääressä. Jostain syystä neuvolatyöntekijä käänsi tietokoneen ruudun pelkästään vaimoon päin, jotta voisi esitellä tälle vauvan terveyteen liittyviä juttuja. Tuli todella näkymätön ja merkityksetön olo”, hän kuvailee.

Myös kaikki puhelut viranomaisilta ohjautuvat poikkeuksetta äidin kännykkään. Silloinkin, kun on sanottu, että isälle sopisi yhtä lailla soittaa.

”Tehtiin varhaiskasvatuspaikan hakemus minun nimelläni, mutta päätös sekä lasku tulivat silti äidille.”

Eero Löytömäki palasi hiljattain perhevapaalta takaisin töihin.

”Oletetaan, että äiti hoitaa ja isä on mukana, jos suinkin jaksaa, mutta lähinnä semmoisena pikku apurina.”

Tämä kaikki turhauttaa ja surettaa Löytömäkeä, sillä hän haluaisi aidosti jakaa vanhemman vastuun tasan vaimonsa kanssa.

Sen vuoksi pari päätti panna vanhempainvapaankin puoliksi. Vaimo oli vauvan kanssa kotona viime syksynä, ja Löytömäki hoiti pienokaista puolestaan kevään ajan.

Kun tukia oli sitten haettu ja päätös lopulta kolahti postiluukkuun, oli Kela myöntänyt kaikki vapaat äidille.

”Kyllä tästä kaikesta on jäänyt olo, että automaattisesti oletetaan, että isä on joku syrjässä vaikuttava kakkosvanhempi. Että äiti hoitaa ja isä on mukana, jos suinkin jaksaa, mutta lähinnä semmoisena pikku apurina.”

Ennen kaikkea asetelma näkyy Löytömäen mielestä rakenteissa. Byrokratian rattaat tuntuvat pyörivän niin, että äidin kontolle jää suurin piirtein kaikesta huolehtiminen, kun isään ei luoteta.

”Itse kuitenkin tahtoisin olla tasavertainen vanhempi, huolehtia vauvasta ja olla vaikeat ajat mukana siinä missä äitikin. Eikä niin, että vaimo joutuu olemaan kalenterinpitäjä ja delegoija kaiken suhteen”, Löytömäki toteaa.

Toisaalta isyyteen liittyy myös vähän myyttistäkin sankaruutta, mitä äidit eivät saa osakseen, hän uskoo.

”Hirveän monessa yhteydessä tullaan kehumaan ja kiittelemään, miten hienoa on, kun olen niin kiinnostunut lapsenhoidosta. Ihmiset tarkoittavat pohjimmiltaan hyvää, mutta itselle tulee tästä hassu olo.”

”Se, että nainen hoitaa vauvaa, on ihan oletuksenakin. Kun mies tekee täsmälleen saman, hänelle asetellaan sankarinviittaa päälle, vaikkei siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä.”

Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntijan Milla Sinnemäen mukaan äidin ja isän välisellä asetelmalla on pitkät historialliset juuret.

”Aiemmin miehet eivät osallistuneet synnytyksiin, ja äitiyspakkauksenkin nimi viittaa vain yhteen vanhempaan. Äidit myös pitävät edelleen suurimman osan perhevapaista”, Sinnemäki kertoo.

Naisen hoivavastuu näkyy lähes kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Äidit hoitavat enemmän lapsia ja koteja. Muutoinkin naiset ovat yliedustettuina neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös vanhustyössä ja alakouluissa.”

”Normit toki muuttuvat, mutta siinä voi helposti mennä vuosia tai vuosikymmeniä.”

Kun nämä luutuneet normit vielä sanelevat vahvasti vanhemmuutta, tasavertaisuuden saavuttaminen on haastavaa.

”Tiedostetut ja tiedostamattomat ajatusmallit vaikuttavat samalla moniin käytännön järjestelyihin”, Sinnemäki painottaa.

Yhtä lailla kuin yhteiskunnan taholta saatu kohtelu on epäreilua isälle, on se sitä myös äidille, Löytömäki korostaa.

”Kyllähän konservatiivisten arvojen painolasti kohdistuu vahvasti juuri naiseen, jonka pitää olla tietynlainen. Miehen ja naisen roolit kapeutuvat heti, kun perustetaan perhe. Ei minulta koskaan kysytä, miten vauva vaikuttaa uraani.”

Samalla isyys on ikään kuin tyypillisten roolien kääntymistä päälaelleen, Löytömäki pohtii.

Isänä oleminen ja lastenhoitoon liittyvät asiat ovat näet yhteiskunnan ainoita paikkoja, joissa miestä kohdellaan toisarvoisesti.

”Eli puhutaan miehen yli ja ohi. Kaikkialla muualla se on pikemminkin nainen, joka jää näkymättömäksi.”

Isän asettaminen vanhemmuuden vaihtopenkille hämmentää Löytömäkeä.

Kulunut vuosi on herättänyt Löytömäessä monenlaisia tunteita.

”Onhan tämä tosi absurdia, mutta ennen kaikkea ärsyttävää. Se, miten perhettä kohdellaan ennakkoluulojen perusteella, vaikka ihmiset pitäisi ottaa ihmisinä.”

Löytömäki tiedostaa, ettei tilanne johdu pahantahtoisuudesta, vaan juurikin arjen rutiineista ja tiedostamattomista asenteista.

”Siksi näkisin, että perhevapaiden kiintiö olisi todella hyvä juttu. Nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa nyt siihen, että nainen hoitaa lapset yksinään. Jos näin ei olisi, asenteetkin muuttuisivat helpommin”, hän arvelee.

Eero Löytömäki ei ole ainoa laatuaan. Hän on puhunut useamman miehen kanssa, joilla on samanlaisia tuntemuksia.

”Joku on minulle kertonut, ettei edes enää viitsinyt käydä neuvolassa, kun tunsi olevansa lähinnä ylimääräinen pala ja kolmas pyörä.”

Sinnemäki vahvistaa tämän. Ongelma on laaja, mutta se, mitä asialle voisi itse tehdä, on myöskin monimutkainen kysymys.

”Asemastaan riippuen ihminen voi tehdä enemmän tai vähemmän. Jokaisen on mahdollista miettiä omia olettamuksiaan ja sitä, miten suhtautuu muihin”, Väestöliiton asiantuntija toteaa.

Ihmetteleekö ääneen, että isä on kotona? Tai paheksuuko, jos äiti ei ole poissa töistä vauvan kanssa?

Jos kyseenalaistavaa kommentointia saa jatkuvasti osakseen, vanhempi saattaa kokea, että on jotenkin vääränlainen.

”Neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijät voivat puolestaan kiinnittää huomiota siihen, miten puhuvat ja olettavat asioita. Ymmärrän, että heillä on kiirettä resurssipulaa, mutta toivoisin, että pyrittäisiin kysymään perheiltä heidän tilanteestaan oletusten sijaan.”

”Kun olin itse aiemmin koulukuraattorina, opettelin tiettyjä neutraaleja sanoja, kuten puoliso, jota käyttää vaimon ja miehen sijasta. Ihmiset todella arvostavat sitä, että heidät kohdataan ainutlaatuisina yksilöinä.”

Sinnemäen mukaan tilanteen kinkkisyyttä lisää se, että jotkut vanhemmista kokevat perinteiset toimintatavat omakseen.

”Siitä huolimatta olisi tärkeää yrittää pohtia asioita myös niiden ihmisten kannalta, jotka eivät elä normin mukaisesti. Usein toisten ymmärtäminen lisää jo itsessään yhteistyötä ja empatiaa.”