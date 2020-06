Helsingin Sanomat

Voisimmeko kutsua kotiimme säännöllisesti kyläilemään aivan vieraan teinin? Tätä alkoivat pohtia kahden lapsen vanhemmat Jonna Shemeikka-Oubella ja Alae Oubella kuultuaan kummiperhetoiminnasta.

Diakonissalaitos alkoi neljä vuotta sitten järjestää kummiperheitä Suomeen ilman perhettä tulleille lapsille ja nuorille.

”Huomasimme, että nuoret kärsivät yksinäisyydestä. Moni käy suomalaista koulua, mutta ilman muuta kontaktia suomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisiin ihmisiin”, sanoo Kaisa Eichhorn, joka vastaa kummiperhetoiminnasta Diakonissalaitoksella.

Neljässä vuodessa Diakonissalaitoksen kautta kummiperheen on saanut 165 lasta ja nuorta. Samanlaista toimintaa järjestävät muun muassa Pelastakaa Lapset ry ja Yhteiset Lapsemme ry.

Eichhornin kokemuksen mukaan perheet lähtevät usein mukaan auttamisen halusta ja vapaaehtoistyön hengessä, mutta ajan mittaan monessa perheessä kummius muuttuu oikeaksi ihmissuhteeksi.

Halu auttaa oli myös Jonna Shemeikka-Oubellan perheelle tärkeä syy ilmoittautua kummiperheeksi. He tutustuivat kummipoikaansa Javid Panahiin viime vuonna. Nyt 19-vuotias Panahi on jo kuin isoveli perheen 7-vuotiaalle pojalle ja 9-vuotiaalle tyttärelle.

Javid Panahi (vas.) tutustui Jonna Shemeikka-Oubellaan ja Alae Oubellaan Diakonissalaitoksen järjestämässä tapaamisessa.

Diakonissalaitoksen selvityksen mukaan 80 prosenttia kummisuhteista toimii edelleen.

”Toiset alkavat suhtautua kummilapseen kuin omaan lapseensa. Toisille sopii vähän etäisempi suhde, jossa vaihdetaan kuulumisia Whatsappilla ja tavataan, jos nuori haluaa apua vaikkapa paperiasioissa.”

Nuorille kummiperheestä on Kaisa Eichhornin mukaan monenlaisia hyötyjä. Moni nuori on ollut erossa omasta perheestään jo vuosia ja kaipaa elämäänsä luotettavia aikuisia.

”Olen omin silmin nähnyt, kuinka syrjäänvetäytyvä nuori saa kummiperheeltä itseluottamusta. Sellainen suhde voi vaikuttaa koko olemukseen.”

Myös Javid Panahi kertoo yksinäisyyden helpottaneen kummiperheeseen tutustumisen myötä. Perheen äiti Jonna Shemeikka ja Javid Panahi kertovat kokemuksiaan menneiltä kuukausilta.

Jonna Shemeikka-Oubella: ”Javid osasi ottaa lapsemme heti huomioon”

Jonna Shemeikka-Oubellan mielestä perheeseen mahtui hyvin vielä yksi teini.

”Minulle oli pienoinen yllätys, että Javid osasi luistella ja että hän oli kokenut saunoja. Hänellä oli jopa S-etukortti! Olin kuvitellut, että me kummiperheenä esittelemme Javidille suomalaisia tapoja.

Kipinä kummiperhetoimintaan tuli kahdelta siskoltani. Heidän perässään minäkin kiinnostuin tämänkaltaisesta auttamisesta. Meidän perheellämme ei ole sellaisia intohimoharrastuksia, jotka veisivät kaiken vapaa-ajan. Lapsemme ovat tosi seurallisia. Ihan hyvin meille mahtuisi vielä yksi nuori.

Sovimme mieheni Alaen kanssa, että käyn kuuntelemassa Diakonissalaitoksen kummiperheinfossa ja teemme päätöksen mukaan lähtemisestä sen jälkeen. Tilaisuudessa kuulin, että ammattilaiset pyrkivät löytämään jokaiselle nuorelle ja perheelle sopivan matchin. Etenkin pääkaupunkiseudulla kummiperhettä odottavia nuoria on jatkuvasti jonossa.

Ensitapaamisella Javidin kanssa ohjaaja johdatteli keskustelua. Kerroimme olevamme aivan tavallinen perhe: Sami harrastaa jääkiekkoa, Salma voimistelee ja soittaa pianoa. Huomasin heti, että Javid osaa ottaa lapset tosi mukavasti huomioon. Ne olivat sellaisia pieniä eleitä, ilmeitä ja kannustavaa hymyä. Pois lähtiessä tarjosimme Javidille kyydin kotiin, koska asumme lähekkäin.

Järjestössä neuvottiin, että ystävyyden käyntiin saamisessa on tärkeää tavata usein, jopa pari kertaa viikossa. Se sopi meille. Ylipäätään meillä on ollut sellainen asenne, että mennään Javidin toiveiden mukaan. Lasten ansiosta tilanteet eivät ole olleet mitään vaivaannuttavia kahvitteluhetkiä, vaan kaikki ovat olleet rennosti.

Välillä käymme yhdessä tapahtumissa tai vaikka huonekalukaupassa, mutta y leensä vietämme aikaa kotosalla.

Autoin Javidia tekemään muutaman kesätyöhakemuksen. Lapset intoilivat, että jos Javid pääsee Hesburgeriin, tulemme käymään ja hän saa tehdä heille isot hampurilaiset. Ajatus nauratti Javidia.

”Javidilla ei ole Suomessa muita läheisiä aikuisia kuin me.”

Javid täytti juuri 19 vuotta, ja tänään järjestämme hänelle yllätyssynttärit. Olemme putsanneet parvekkeen kevätkuntoon ja ottaneet grillin käyttöön. Luvassa on perinteistä grillimakkaraa ja synttärikakkua.

Kummipojasta on lyhyessä ajassa tullut molemmille lapsille tosi tärkeä. Ekaluokkalainen Sami pitää häntä jo isoveljenään.

Olin itse 19-vuotias, kun muutin kotoa. Kävin pitkään vähintään joka toinen viikonloppu vanhempieni luona. Javidilla ei ole Suomessa muita läheisiä aikuisia kuin me. Pyrin olemaan Javidille kannustaja ja patistelijakin, joka tsemppaa tekemään kouluhommia ja jolle voi tulla puhumaan mistä tahansa.”

Javid Panahi: ”Olen pitkään kaivannut perheen seuraa”

Javid Panahi oli 14-vuotias muuttaessaan Suomeen ilman vanhempiaan.

”Kun koulukaverini lähtevät koulupäivän päätteeksi kotiin perheidensä luokse, minä tulen tyhjään kotiin. Jalkapallotreenit vievät ajatuksia muualle, mutta vietän yksin kotona monta tuntia. Viime syksynä minulla oli usein yksinäinen olo.

Tulin Suomeen 14-vuotiaana. Asuin ensin alaikäisille yksin tulleille lapsille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa Vihdissä. Siellä minulla oli tukena suomalainen perhe, mutta yhteys etääntyi, kun vuosi sitten muutin omaan asuntoon Helsinkiin.

Muutamat kaverini ovat saaneet kummiperheitä pääkaupunkiseudulla. Viime syksynä lähetin sähköpostia Diakonissalaitokseen ja kysyin, miten kummiperheen voisi saada. Haastattelussa kerroin, että minulla ei olisi mitään vanhuksiakaan vastaan, mutta eniten toivoin aktiivista perhettä, jossa olisi lapsia. Olisi mukava päästä leikkimään ja vaikka käymään perheen kanssa lenkillä.

Pari kuukautta myöhemmin minulle oli löytynyt sopiva perhe, peräti samasta kaupunginosasta. Vähän jännitti, kun matkustin järjestön toimistoon heitä tapaamaan.

On vaikea sanoa, mistä vaikutelma oikein syntyi, mutta perhe vaikutti heti mukavalta. Salma sanaili jotakin hassua iskänsä kanssa, siitä ainakin tykkäsin. Seuraavalla kerralla tapasimme heillä kotona.

Sami tykkää painimisesta, välillä pelaamme pleikkaa, toisinaan jalkapalloillemme pihassa. Salmaa kiinnostaa piirtäminen ja askartelu. Tänään olemme tehneet yhdessä villalangoista seinäkoristetta, solmumakramea.

Alae on diplomi-insinööri ja tosi hyvä matematiikassa. Hän on auttanut minua neloskurssin vektoreissa. Yksin pitkä matikka olisi minulle ehkä liian raskasta. Jonnan kanssa olemme käyneet läpi englannin läksyjä sekä terveystietoa. Siellä on ollut minulle vieraita sanoja ja termejä, kuten vaikkapa toimintakyky ja virusten leviämisen ehkäiseminen.

”Minusta on vähän outoa, miten aikaisin suomalaisnuoret muuttavat omaan kotiin.”

Talvella kysyin neuvoa, mistä voisin saada filosofian kurssikirjan. Jonna auttoi minua tekemään varauksen kirjaston verkkosivulla. Nyt haen kesätyötä.

Vielä en ehkä tunne heitä hurjan hyvin, mutta uskon, että jos minulle tulisi vakavampia ongelmia, puhuisin niistä heille. Kavereiden kanssa yleensä lähinnä vitsailen, se on sellaista läppää. Perheen kanssa on erilaista.

Minusta on vähän outoa, miten aikaisin suomalaisnuoret muuttavat omaan kotiin. Koska minä jouduin eroon perheestäni, minulla on sellainen henkinen kaipaus viettää aikaa perheen kanssa. Tuntuu hyvältä, kun Jonna ja Alae kysyvät, miten on mennyt ja miten pärjään läksyjen kanssa.

Koronaviruksen takia keväällä olen etäopiskellut kotona, enkä ole nähnyt kavereita niin paljon kuin ennen. En silti ole ollut niin yksinäinen kuin syksyllä. Se johtuu kummiperheestä.”

Salma Oubella (vas.) ja Sami Oubella saivat kertoa mielipiteensä ennen kuin perhe ryhtyi kummiperheeksi.

