Valtaosa perheistä ei ole tottunut viettämään kaikkea aikaa keskenään. Niin kesälomat kuin koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot voivat kiristää perheen tunnelmaa, kun kaikki ovat yhtäkkiä jatkuvasti saman katon alla.

”Kiinasta ja Yhdysvalloista on jo saatavilla dataa siitä, että koronaepidemia näkyy erotilastoissa. Mahdollisesti näin käy meilläkin”, sanoo pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta.

Uudellamaalla eropiikkiä ei vielä näy koronakuukausilta, mutta ongelmien ja ristiriitojen kasaantuminen voi viedä aikaa.

Myös lomat saattavat synkistää tunnelmaa kotona. Kun hektisestä arjesta siirrytään viettämään runsaasti aikaa yhdessä, tunne siitä, ettei oikein tunne puolisoa, on yleinen.

”Kiinnostus toisen tunteita ja ajatuksia kohtaan vie pitkälle.”

”Monet odotukset perhelomasta voivat purkautua riitoina, kun asiat eivät menekään niin kuin toivoisi. Apua parisuhteen ongelmiin haetaan lomakausien jälkeen enemmän, ja se näkyy myös avioerohakemusten määrässä”, Jaakkola kertoo.

Tänä vuonna niin arkea kuin lomaakin vietetään todennäköisesti tiiviisti oman perheen parissa. Kesälomaan saattaa liittyä hankalia tunteita. Pelko ja epävarmuus voivat näkyä ärtymyksenä ja vetäytymisenä.

”Monesti aika pienillä asioilla saa vahvistettua yhteyttä toisen luo. Kiinnostus toisen tunteita ja ajatuksia kohtaan vie pitkälle”, Jaakkola neuvoo.

Tähän perustuu Anita Laulumaa-Selinin ja Saku Selinin parisuhde. He ovat tavanneet toisensa töissä, perustaneet nelilapsisen perheen ja jakavat niin työn kuin vapaa-ajankin harrastuksia myöten. Yhdessä viihtyminen tarkoittaa heille paitsi innostumista yhteisistä asioista myös ärsyyntymisen tunteiden sietämistä. Pariskunta kertoo, miksi he viihtyvät niin hyvin toistensa seurassa.

”Yhdessä työskentely on voimavara, sillä toinen ymmärtää aina, mistä toinen puhuu”, Anita Laulumaa-Selin sanoo.

Anita Laulumaa-Selin: ”Emme voi kadota toisiltamme työmaailmaan”

”Olemme työskennelleet yhdessä koko 12-vuotisen parisuhteemme ajan. Tapasimme työhaastattelussa, jonka seurauksena menin Sakun alaiseksi. Yhteen päädyimme vuotta myöhemmin.

Parisuhteemme ajan olemme työskennelleet kollegoina pääasiassa samanlaisissa työtehtävissä. Työskentelemme tiiviisti yhdessä, ja usein työpisteidemme välimatka on ollut vain pari metriä.

Alussa jatkuva yhdessäolo tuntui ajoittain raskaalta. Meidän onkin ollut pakko työstää suhdettamme ja opetella, miten saada yhdessäolo toimimaan. Olemme oppineet, että välillä voi vähän riidelläkin, kunhan asioista pääsee eteenpäin eikä vanhoja kaunoja kanna mukanaan.

Nykyisin ajattelen, että yhdessä työskenteleminen sopii meille. Se tuntuu molemmista hyvältä ja luontevalta. Vaikka ristiriitoja välillä tulee, pääsemme niiden yli. Emme kumpikaan osaa olla pitkävihaisia.

Yhdessä työskenteleminen on vaikuttanut positiivisesti parisuhteeseemme. Kun jaamme saman todellisuuden myös töissä, emme voi kadota toisiltamme työmaailmaan. Arki tulee jaettua toisen kanssa aivan kokonaan. Äitiysvapaideni aikana asiat olivat toisin. Kun olin ollut koko päivän lasten kanssa ja Saku puolestaan töissä, niiden maailmojen kohtaaminen tuntui välillä raskaalta.

”On hyvä muistaa, että koko ajan ei tarvitse olla mukavaa.”

Suurin haaste tilanteessamme on se, että työasioista tulee puhuttua herkästi myös vapaa-ajalla. Erityisesti jos töissä on rankkaa, käy helposti niin, että siitä ei pääse irti, vaan työasioita jää jauhamaan toisen kanssa. Toisaalta tämä on myös voimavara, sillä toinen ymmärtää aina, mistä toinen puhuu. On myös helpompi huomata, jos työasiat alkavat kuormittaa toista liikaa. Silloin voi vähän jarrutella ja sanoa, että kannattaako haalia kaikkea kerralla.

Koronatilanteen myötä olemme siirtyneet etätöihin kotiin. Se on sujunut hyvin. Helpottaa, kun on sama työpaikka ja samanlaiset työtehtävät. Ymmärrän, jos Sakulla on jokin tilanne, joka hänen on pakko hoitaa juuri tietyllä hetkellä. Silloin voin itse ottaa enemmän vastuuta lapsista ja päinvastoin.

On hyvä muistaa, että koko ajan ei tarvitse olla mukavaa, eikä se haittaa, jos välillä ärsyttää. Vuosien myötä olen oppinut, että tunteiden ei kannata antaa viedä liikaa mukanaan, vaan niiden voi vain antaa tulla ja mennä.

Olemme monesti pohtineet, että mitä jos toinen vaihtaisi työpaikkaa. Aina olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että olemme nykytilanteeseen tyytyväisiä. Välillä olemme pyöritelleet ajatusta omasta firmasta. Aika näyttää, toteutuuko se.”

”Anitan ollessa äitiyslomalla minulla oli töissä välillä vähän orpo olo”, Saku Selin sanoo.

Saku Selin: ”Joskus pyörämatkat töihin ovat hiljaisia”

”Parisuhteemme alkuaikoina meillä oli välillä keskinäistä kilpailua työ­asioissa. Sittemmin se on tasaantunut. Meillä on erilaiset vahvuudet, ja pidemmälle pääsemme, kun yhdistämme ne. Kilpailu on turhaa.

Vuosien myötä yhteiselo töissä ja kotona on muutenkin alkanut sujua yhä paremmin. Itsestään se ei ole tapahtunut, vaan olemme nähneet vaivaa asian eteen. Olemme käyneet parisuhdeleireillä kaikkiaan kymmenisen kertaa. Niiltä olemme saaneet eväitä ja työkaluja yhteiseen arkeen. En usko, että meillä olisi näin helppoa, jos emme olisi työstäneet keskinäisiä asioitamme.

Työasioista emme juuri riitele, mutta toki meilläkin on välillä ristiriitoja, kuten jokaisessa parisuhteessa. Arjen pienet asiat ovat niitä, jotka voivat aiheuttaa ärtymystä puolin ja toisin. Joskus yhteiset pyörämatkat töihin ovat olleet aika hiljaisia.

Anitan kanssa on aina ollut helppo jutella työasioista. On mukavaa, kun on lähellä ihminen, jonka kanssa sumplia työasiat yhdessä. Anitan ollessa äitiyslomalla minulla oli töissä välillä vähän orpo olo. Minulla ei ollut sitä läheistä ihmistä, jolle jutella työasioista ja jolta kysyä neuvoa.

”Viime kesänä kiipesimme kahdestaan Mont Blancin huipulle.”

Teemme lähes kaiken muunkin yhdessä. Toissa vuonna otimme yhteistuumin opintovapaata ja lähdimme Kauhajoelle opiskelemaan itsemme personal trainereiksi. Siitä tuli koko perheen projekti, ja lapset siirtyivät yhdeksi lukuvuodeksi Kauhajoelle kouluun ja päivä­kotiin.

Meillä on aika samanlaiset toiveet myös vapaa-ajan suhteen. Pidämme liikunnasta ja matkustelusta. Harrastamme pyöräilyä ja lenkkeilyä, ja usein lähdemme lenkille aamukuudelta ennen työpäivää. Siitä tulee hyvä olo, ja on helpompi suhtautua asioihin rennommin. Välillä lenkkeilemme toki erikseenkin.

Viime kesänä kiipesimme kahdestaan Mont Blancin huipulle. Juoksimme myös maratonin Ateenassa. Reissaamme paljon myös lasten kanssa.

Nyt tuleva lomakausi näyttää erilaiselta. Ulkomaille tuskin pääsemme. Toisaalta ajatus kotona olemisesta tuntuu hyvältä. Kodissamme on paljon asioita, jotka pitäisi laittaa kuntoon, ja nyt niille on aikaa. Olemme muutenkin niin paljon yhdessä, että tilanne ei ole meille sellainen sokki kuin ehkä pareille, jotka viettävät vähemmän aikaa toistensa kanssa.

Muita ihmisiä tuntuu joskus ärsyttävän se, että arkemme toimii niin hyvin, vaikka teemme töitäkin yhdessä. Sitä on ihmetelty paljon vuosien varrella. Itse en nykyisin enää kauheasti mieti, mitä muut ajattelevat. Teemme niin kuin parhaaksi näemme.”

”Muita ihmisiä tuntuu joskus ärsyttävän se, että arkemme toimii niin hyvin”, Saku Selin kertoo. Perhe viihtyy yhdessä esimerkiksi ulkoillen.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perhe -lehdessä 6/2020.