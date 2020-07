Lastenkirurgian erikoislääkäri Nina Johtimo Terveystalosta vastaa seitsemään kysymykseen lasten jalkasäryistä.

Mitä kasvukivuilla tarkoitetaan?

Tieteellistä näyttöä kasvukipujen olemassaolosta ei ole. Arjessa kasvukivuilla tarkoitetaan yleensä lyhytaikaista jalkojen iltasärkyä, johon ei löydy selkeää selitystä.

Kivun taustalla on yleensä kasvua enemmän rasitus. Sidekudos on lapsella jaloissa vielä löysää, eikä se tue niveliä samoin kuin aikuisella. Siksi lihakset joutuvat koville ja voivat rasittua.

Kasvukivut ovat tyypillisiä etenkin leikki-ikäisillä. He liikkuvat ja touhuavat päivän aikana valtavasti. Kun tohina illalla taukoaa, saattaa lapsi havahtua siihen, että jalat ovat väsyneet ja kipeät. Aamulla kipua ei tavallisesti enää ole.

Miten kasvukipua kannattaa hoitaa?

Paras lääke on hoiva ja huolenpito. Jotakuta helpottaa lämmin kauratyyny, jotakuta kylmäpakkaus. Osa lapsista pitää jalkojen hieromisesta, osa ei halua, että jalkoihin edes kosketaan. Monelle riittää syli. Lapselle on tärkeää kertoa, että mitään hätää ei ole.

Tarvittaessa kipuun voi antaa lapsille sopivaa tulehduskipulääkettä. Kylmägeeliä tai särkylääkegeeliä lapsen jalkoihin ei kannata levittää.

Joskus kivun taustalla voi olla hoitoa vaatia sairaus.

Milloin tarvitaan lääkäriä?

Jos kipu jatkuu useita päiviä tai lapsi alkaa liikkua normaalista poikkeavasti, kuten ontua, lääkärikäynti on tarpeen. Hälytysmerkki on esimerkiksi se, että lapsi, joka pitää tavallisesti kiipeilystä tai juoksemisesta, alkaa välttää näitä. Joskus kivun taustalla voi olla hoitoa vaativa sairaus.

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos jalassa näkyy jotakin poikkeavaa tai se on esimerkiksi turvonnut. Sama pätee silloin, jos illalla lievältä tuntuva kipu on äitynyt yön aikana kovaksi tai kävelemisestä on tullut hankalaa. Myös selkäsärkyyn on syytä suhtautua vakavasti.

Voivatko huonot kengät aiheuttaa kipuja?

On tärkeää, että lapsen kenkä ei ole liian iso tai pieni, eikä kenkä hierrä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että kengän pohja ei ole liian jäykkä. Kengän kuuluu taipua päkiästä ja kantapään pysyä kävellessä paikallaan. Tukipohjallisia ei kannata käyttää ilman erityistä syytä. Kesällä lapsen on hyvä antaa kävellä myös paljain jaloin.

Mistä kantapääkipu johtuu?

Kasvukivut ovat yleisimpiä alle kouluikäisillä. Alakoululaisen tyypillinen vaiva on kantapääkipu eli niin sanottu Severin tauti, jossa akillesjänteen kiinnityskohta kantaluun kasvulinjan seudussa on ylirasittunut. Tämä ajoittuu usein jalan kiivaaseen kasvuun ennen pituuskasvun pyrähdystä.

Tyypillisimmin Severin taudista kärsivät paljon urheilevat lapset, kuten voimistelun ja salibandyn harrastajat. Tilanne helpottuu usein muutaman viikon urheilutauolla ja kantapään alle laitettavalla pehmusteella, joita myydään esimerkiksi apteekissa. Hyppimistä ja pomppimista on useimmiten järkevä vähentää ja venytyksiä lisätä.

Jos tilanne on hankala tai pitkittyy, kannatta käydä lääkärissä. Usein myös fysioterapeutin antamista harjoituksista on apua. Jos jalassa havaitaan virheasento tai -toiminta, voivat jalan mukaan tehdyt tukipohjalliset urheillessa olla hyvä lisä.

Voiko polvisärky johtua nopeasta kasvusta?

Polvikipu on tyypillistä noin 10−13-vuotiailla paljon liikkuvilla lapsilla. Erityisen yleinen vaiva on jalkapallon pelaajilla, jotka tarvitsevat lajissaan paljon polven ojennusvoimaa.

Yhteen lajiin keskittyvä urheiluharrastus voi lisätä rasitusvammojen riskiä.

Kyse on nelipäisen reisilihaksen kiinnityskohdan kivusta sääriluun kasvuvyöhykkeessä, samaan tapaan kuin hieman nuorempien kantapääkivussa. Tällöinkin hyödyksi on ponnistusten vähentäminen hetkeksi ja venyttelyn lisääminen.

Voiko lapsi liikkua liikaa ja saada siksi kipuja?

Lapsi liikkuu harvoin liikaa, mutta hän voi liikkua liian yksipuolisesti. Vanhemman on hyvä olla tässä tarkkana: moni lapsi aloittaa varhain urheiluharrastuksen, joka voi jo alakouluikäisellä viedä monta iltaa viikossa. Tällöin rasitusvammojen riski kasvaa. Jos valmennus ei ole ammattitaitoista, lihashuolto ja liikkuvuusharjoittelu voivat puuttua kokonaan. Mitä pidempään lapsi tai nuori harrastaa monipuolisesti eri lajeja, sitä parempi.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perhe -lehdessä 6/20.