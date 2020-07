Miksi meidän viisikuisemme kukkuu pitkin öitä, kun naapurin kolmikuisen mukaan voisi ajastaa kellonsa? Vanhemmasta voi tuntua turhauttavalta ja väsyttävältäkin, kun vauvan vuorokausirytmi hakee paikkaansa. Miten paljon vauvan rytmiin lopulta voi vaikuttaa?

”Vauvat – ja vanhemmatkin – ovat kaikki erilaisia”, muistuttaa kätilö ja terveydenhoitaja Eeva Itkonen.

Hän työskentelee kätilönä omassa yrityksessään Kätilöpalvelu Jagassa ja on ollut töissä myös äitiys- ja lastenneuvolassa.

Itkonen selittää, että vauvat ovat hyvin erilaisia siinä, miten helposti he löytävät säännöllisen rytmin ja miten tarkkaa rytmiä he kaipaavat. Tähän vaikuttaa esimerkiksi vauvan kyky rauhoittaa itsensä.

Toinen vauva saattaa esimerkiksi sietää väsymystä paremmin ja nukahtaa yliväsyneenäkin helposti. Toisella vauvalla taas nukkumiseen optimaalinen hetki on häviävän lyhyt: ensin hän on liian virkeä ja seuraavassa hetkessä liian väsynyt.

Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevä lastenneurologian erikoislääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä muistuttaa, että myös lapsen ikä vaikuttaa paljon. Vastasyntyneen ja puolivuotiaan välillä on iso ero.

”Vastasyntyneen unikouluttaminen on päätöntä, mutta puolivuotiaalla on jo täysin erilaiset valmiudet vuorokausirytmin oppimiseen.”

Vauvan kyvyt uni-valverytmin omaksumiseen kehittyvät vähitellen.

Vastasyntyneellä harvoin on minkäänlaista rytmiä, Eeva Itkonen sanoo. Hän puhuu vauvan kolmesta ensimmäisestä elinkuukaudesta ”neljäntenä raskauskolmanneksena”, joka on ikään kuin jatkoa kohdussa vietetylle ajalle: vauva syö ja nukkuu oman rytminsä mukaan. Vastasyntyneen hoitaminen on lapsentahtista, sillä vauvan tarpeisiin on vastattava saman tien.

Vauvan fysiologiset ja neurologiset kyvyt omaksua uni-valverytmi kehittyvät ensimmäisen puolen vuoden aikana, Outi Saarenpää-Heikkilä selittää.

”Kolmeen kuukauteen mennessä uni yleensä painottuu yöhön, eli yöunet ovat pidemmät kuin päivällä nukutut unet.”

Vauvan aivot kehittyvät asteittain. Vastasyntyneellä aktiivisimmat ovat syvät aivoalueet, ja esimerkiksi aivokuori ja aivojen eri osien välisiä viestejä välittävät synapsit aktivoituvat vasta ensimmäisten kuukausien aikana. Näiden alueiden kehitys on välttämätöntä uni-valverytmin löytymiselle.

Lapsentahtinen imetys voi auttaa vuorokausirytmin löytämisessä.

Unen tavoin ruokailu löytää rytminsä vähitellen. Kätilö Eeva Itkonen kannustaa varsinkin imettäjiä syöttämään vauvaa niin usein kuin mahdollista, sillä se nostaa maidon rintoihin ja auttaa imetyksen käynnistymistä.

Lapsentahtinen imetys voi jopa auttaa vauvan vuorokausirytmin löytämisessä. Iltaisin äidin elimistöön erittyy melatoniinia, joka väsyttää ja rauhoittaa kehoa nukkumaanmenoa varten. Äidinmaidon mukana vauvakin saa melatoniinia iltaimetyksellä ja myös yöruokailujen aikana.

Illasta moni huomaa vauvan pyytävän rinnalle useammin kuin päivällä. Itkonen selittää, että sekin tukee hyviä yöunia, sillä vauva tankkaa yötä varten. Iltamaito on usein myös koostumukseltaan hiukan täyttävämpää, sillä vauvan syödessä tiheästi hän saa rasvaisempaa, paremmin nälkää pitävää maitoa.

”Siksi vauvan ensimmäinen unijakso iltayöstä onkin usein pisin. Se voi olla jo pienellä vauvalla 3–5 tuntia”, Itkonen kertoo.

Toisaalta korvikeruokailuun saattaa syntyä melko pienenkin vauvan kanssa tarkka rytmi.

”On totta, että korvike sulaa hiukan hitaammin kuin äidinmaito ja saattaa siksi pitää nälkää pidempään. Ero voi kuitenkin johtua monesta muustakin asiasta”, Itkonen sanoo.

Huonoihin öihin voivat vaikuttaa niin yksilölliset erot kuin vatsavaivat ja allergiakin, syöttämistavasta riippumatta.

Jo vastasyntynyttä voi auttaa ymmärtämään yön ja päivän eroa.

Vanhempia vauvan rytmittömyys voi ahdistaa ja väsyttää. Omat unet olisi mukava nukkua pääasiassa öisin, ja usein myös työaikataulut ja perheen isompien lasten hoito vaativat virkeyttä päiväsaikaan.

”Vanhemmat voivat vaikuttaa rytmin syntymiseen paljonkin”, Outi Saarenpää-Heikkilä sanoo.

Jo vastasyntynyttä voi lempeästi auttaa ymmärtämään yön ja päivän eroa. Päivällä pidetään valoja päällä ja verhoja auki, ja yöllä pidetään makuuhuone mahdollisimman hämäränä. Kesällä apua voi saada pimennysverhoista.

Vauva oppii myös nopeasti, että yöllä kyllä saa syödä ja vaippa vaihdetaan kuivaksi, mutta leikkien, lorujen ja muiden puuhien aika on päivällä. Päiväunet voi hyvin nukkua makuuhuoneessa verhot auki tai vaunukopassa olohuoneessa, jos pimeässä päiväunet lipsahtavat liian pitkiksi. Näin lapsentahtinen rytmi muuttuu askel kerrallaan koko perheen rytmiksi.

Jos rytmi ei ota löytyäkseen vielä puolen vuoden kieppeilläkään, vauvaa voi auttaa hahmottamaan yön ja päivän eroa lempeiden unikoulumenetelmien avulla. Unikoulu ei tarkoita, että vauva jätetään yksin itkemään. Ohjeita unikouluun voi pyytää neuvolasta.

Vauvan rytmi heittää helposti kuperkeikkaa eri kehitysvaiheissa. Moni vanhempi huomaa, että vaikka kolmikuinen vauva olisi nukkunut jo lähes täysiä öitä, nelikuinen saattaa yhtäkkiä vaatiakin seuraa ja ruokaa tuiki tiheään.

”Tässä vaiheessa vauva osaa kaivata äitiä”, Outi Saarenpää-Heikkilä selittää.

Jos siis kolmikuinen heräsi ainoastaan nälkäisenä, nelikuinen saattaa havahtua kaipaamaan kainaloon pötköttelemään.

Toinen vaihe, jossa rytmit ja rutiinit menevät helposti uusiksi, tulee usein kahdeksan kuukauden kieppeillä. Saarenpää-Heikkilä kertoo, että silloin nukahtamisen pulmia saattaa aiheuttaa uniassosiaatio. Se tarkoittaa, että lapsi tottuu nukahtamaan esimerkiksi rinta suussa tai vanhemman syliin. Kun uni muuttuu kevyeksi unisyklin vaihtuessa noin tunnin välein, vauva alkaa vaatia näitä takaisin.

Myös esimerkiksi päiväunirytmin muutokset voivat keikauttaa koko päivän hetkeksi päälaelleen, kertoo Eeva Itkonen. Kun kolmet päiväunet vaihtuvat kaksiksi ja kahdet yksiksi, paketin kasaaminen uudelleen voi viedä päiviä tai viikkoja.

Pieni lapsi hyötyy siitä, että ulkoilut, syömiset ja nukkumaanmenot tapahtuvat ennustettavasti.

Rytmin kasaaminen ja kasassa pitäminen vaatii työtä, mutta silti sitä on järkeä yrittää. Siitä on vauvallekin hyötyä.

”Vauva hyötyy ennustettavuudesta: siitä, että asiat tapahtuvat suunnilleen samalla tavalla joka kerta. Se tuo turvaa ja vakautta”, Eeva Itkonen arvioi.

Rytmin ei tarvitse tarkoittaa sitä, että herätään tai ulkoillaan tarkalleen samalla kellonlyömällä. Se voi yhtä hyvin tarkoittaa sitä, että perusrutiinit syömisineen, vaipanvaihtoineen ja ulkoiluineen tai leikkihetkineen tapahtuvat suunnilleen samassa järjestyksessä joka päivä.

”Vauvaa voi myös auttaa ymmärtämään tapahtumia selittämällä, että nyt mennään tuonne hoitopöydälle vaipanvaihtoon ja nyt eteiseen pukemaan ulkovaatteet.”

Toisaalta Itkonen kehottaa vanhempia pohtimaan, millainen rytmi juuri heille sopii.

”Omanlainen arki on se, mikä toimii kullekin perheelle. Se voi näyttää hyvin erilaiselta kuin naapurilla.”

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Vauva-lehdessä 6/2020.