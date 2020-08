Perhe | Vanhemmuus

Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore kehottaa vanhempia tekemään minuutin mittaisen harjoituksen, jolla voi olla iso vaikutus: ”On yksi erittäin tehokas tapa saada lapselle hyvä itsetunto”

Lapsen itsetunto on heikoimmillaan yläkouluiässä. Itseensä tyytyväinen vanhempi on lapselle oiva roolimalli, ja paljon on tehtävissä varsinkin siihen asti, kun lapsi täyttää viisitoista, sanoo lastenpsykiatri Raisa Cacciatore.