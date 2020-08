Nuorten päihteiden käytön takana on yhteiskunnan paineita, yksinäisyyttä ja eriarvoistumista.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Aseman Lapset ry:n yhteisökehittäjä Eliisa Ahlstedt:

”Moni luulee, että nuoret eivät nykyään käytä päihteitä. He ovat väärässä. Olen tehnyt nuorisotyötä yli kymmenen vuotta, viimeiset vuodet pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksissa on osoitettu, että suurin osa nuorista ei enää juo humalahakuisesti. Kun katsoo tilannetta kaduilla, se on kuitenkin vain osa totuutta.