Alle 3-vuotiaan on vaikea hahmottaa, kauanko ero vanhemmasta kestää. Päivähoidon alkaminen on iso elämänmuutos, johon lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Lapsi rakastaa rutiineja, ja päivähoidon aloitus heilauttaa tutun arjen kerralla uusiksi. Lapsen tunnemyrskyä ei pidä pelätä, sanoo asiantuntija.

Tilaajille

Kyllä tästä selvitään, kaikki muutkin ovat selvinneet. Tätä moni vanhempi toistelee itselleen saatellessaan lastaan ensimmäisiä kertoja päivähoitoon.

Hoidon aloitus on lapselle iso muutos – arki on muualla kuin kotona ja tutussa leikkipuistossa, ja ympärillä on paljon vieraita kasvoja. Aamupuuro maistuu erilaiselta, päiväunille pitäisi nukahtaa sänkyyn, jossa ei ole tuttuja lakanoita. Lohdutusta antava syli on eri kuin kotona.