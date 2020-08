Teiniä on hyvä muistuttaa siitä, että vapaus tuo vastuuta: myös nuoren panosta tarvitaan, jotta tautitilanne ei räjähdä käsiin.

Viikkoja ilman lähiopetusta ja ystäviä, ei valmistujaisjuhlia, ei rippileirejä, ei kesätapahtumia. Nuorten vuosi 2020 on ollut hyvin erilainen kuin aiemmin.

Kesän alussa monessa perheessä huokaistiin jo helpotuksesta, kun koronarajoituksia höllennettiin. Pian kuitenkin huomattiin, että nuorten aikuisten osuus tartunnan saaneista on noussut. Ilmojen lämmetessä ystäviä nähtiin ulkona, ja esimerkiksi Helsingin Sinebrychoffin puistossa koronatartunnat levisivät nuorten keskuudessa toukokuun lopussa.

Tartuntojen määrät ovat edelleen kasvusuunnassa. Husin apulaisylilääkäri, infektiolääkäri arvioi huolestuneena HS:lle, että ”nuoret ovat unohtaneet pandemian”.

Miten nuorelle kannattaisi tilanteesta puhua?

Lasten ja nuorten psykoterapeutti Lotta Weckström-Lehto kertoo, että tärkeintä olisi saada nuori itse ajattelemaan, miten hän voisi omalla toiminnallaan kantaa vastuuta yhteisten suositusten noudattamisesta ja siitä, että tautitilanne pysyisi hallinnassa.

Moni voi yrittää asettaa rajoituksia ja käskeä, mutta siitä on harvoin apua.

”Avoin kysymys on paljon tehokkaampi keino edetä nuoren kanssa kuin määrääminen. Pyrkimys kauko-ohjata nuorta toimimaan vanhempien määräämällä tavalla on myös erittäin vaikeaa, sillä vanhempi ei ole kodin ulkopuolella näkemässä, noudattaako nuori suosituksia vai ei”, Weckström-Lehto sanoo.

Elokuun puolessa välissä voimaan tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuositus koskee tällä hetkellä yli 15-vuotiaita. Monissa kodeissa saatetaan kuitenkin tuskailla sitä, että nuori ei maskia halua käyttää.

Jotta nuori ymmärtäisi syyt suositusten takana, ne on avattava hänelle.

Nuori voi esimerkiksi ajatella, että hänen ei tarvitse käyttää maskia, sillä hän ei itse kuulu riskiryhmään. Ymmärtämättä voi jäädä, että maskia käyttämällä tulee suojanneeksi myös kanssaihmisiä.

Keskustelussa nuoren kanssa on tärkeää pysyä faktoissa. Vaikka koronaviruksen tiedetään olevan osalle sairastuneista tappava, THL:n mukaan noin 90 prosenttia suomalaisista koronaviruksen saaneista paranee. Nuorta ei siis kannata yrittää pelotella noudattamaan suosituksia, mutta hänen on tärkeää ymmärtää, että erityisesti riskiryhmille koronaviruksessa voi piillä todellinen vaara.

Tämä onnistuu avaamalla tilanteita nuorelle perheen oman arjen kautta.

”Nuorelta voi esimerkiksi kysyä, miten hän ajatteli, että mummia voisi parhaiten suojella koronavirukselta.”

Teiniä on hyvä muistuttaa siitä, että vapaus tuo vastuuta: myös nuoren panosta tarvitaan, jotta tautitilanne ei räjähdä käsiin. Senkin nuorelle voi Weckström-Lehdon mukaan rehellisesti kertoa, jos maskin käyttäminen ei tunnu aikuisesta mukavalta tai jos koronatilanne ahdistaa.

”Viestin pitäisi olla se, että vaikka tilanne on nyt tämä ja se turhauttaa kaikkia, tilanteen kanssa on vain yksinkertaisesti elettävä. Mitä enemmän puhallamme yhteen hiileen, sitä nopeammin tämä kaikki menee ohi.”

Tähän liittyy Weckström-Lehdon mukaan myös vanhemman oma esimerkki.

”Jos nuorta vaatii käyttämään maskia ja pesemään käsiä, on itse myös toimittava niin.”

Toisaalta nuoren kanssa kommunikoinnissa auttaa se, että vanhempi osaa eläytyä itse nuoren asemaan.

”Pitää muistaa, että teini-ikäiselle yksi tärkeimmistä asioista on välitön mielihyvä: nuori tekee niitä asioita, jotka tuntuvat sillä hetkellä hyvältä, eikä välttämättä osaa ajatella asioita pidemmälle. Nuoren elämä on tässä ja nyt.”

Weckström-Lehdon mukaan nuoruuteen kuuluu myös tietty kuolemattomuuden tunne, ja siitäkin syystä koronavirukselta suojautuminen voi tuntua nuoresta kaukaiselta.

Tämän päivän teini-ikäiset ovat sosiaalisen median ansiosta erittäin valveutuneita siitä, mitä maailmalla tapahtuu. On kuitenkin eri asia, kuinka luotettavaa tietoa heidän seuraamillaan alustoilla tarjotaan.

Yksi keino koronaviruskeskusteluun nuoren kanssa voisi Weckström-Lehdon mukaan olla esimerkiksi viranomaismääräysten tutkiminen yhdessä. Näin nuorta voisi myös ohjata luotettavien lähteiden, kuten THL:n tai Suomen sosiaali- ja terveysministeriön sivuille.

”Suosituksia voi selvittää yhdessä nuoren kanssa ja pohtia yhdessä mitä ne tarkoittavat arkemme kannalta. Tarkoittaako maskisuositus esimerkiksi sitä, että koulu- ja työmatkat kannattaisi kulkea julkisten sijaan polkupyörällä.”

Tällä hetkellä tapahtumien järjestämistä ei ole rajoitettu, kunhan järjestäjä muistaa huolehtia osallistujien turvallisuudesta. Rannat ja puistot vetävät myös väkeä, kiitos aurinkoisen sään. Monissa kodeissa saatetaankin käydä keskustelua siitä, saako nuori lähteä kaveriporukalla rannalle, tai osallistua johonkin massatapahtumaan.

Weckström-Lehto sanoo, että oikealle toimintamallille ei ole yksiselitteistä vastausta. Riippuu paljon perheen kasvatusmallista, salliiko nuorelle tässä asiassa vapautta vai ei.

”Tietyllä tavalla vanhemmalla on oikeus määrätä alle 18-vuotiaan lapsen menemisestä. Mutta parasta tietysti on, jos vanhempi ei pelkästään määräisi, vaan jaksaisi perustella ja keskustella nuoren kanssa, miksi meidän perheessä toimitaan näin.”

Oman perheen tiukat säännöt voivat olla nuorelle kova paikka, jos ystävät pääsevät erilaisiin tapahtumiin samalla tavalla kuin ennen pandemiaa. Nuoren pelko siitä, että hän jää jostain tärkeästä paitsi, on todellinen.

Nuori voi reagoida vanhemman kieltoon voimakkaasti. Siitäkin huolimatta vanhemman tehtävä on olla välillä muutakin kuin kiva ja rento vanhempi, vaikka se tuntuisi ikävältä.

”On uskallettava ottaa myös vastaan nuoren pettymys ja viha.”

Weckström-Lehto sanoo että tilannetta voisi helpottaa se, jos kaveriporukan vanhemmat olisivat yhteydessä toisiinsa ja sopisivat yhdessä pelisäännöt, jotka sopivat kaikille. Kun samat säännöt pätevät kaikille, niitä voi olla helpompi noudattaa.

Nuortenmedia Demin, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lasten ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin 13-19-vuotiaille nuorille keväällä teettämästä kyselystä selvisi, että 72 prosenttia vastanneista nuorista tuntee ahdistusta koronatilanteen vuoksi. Uniongelmia koki 40 prosenttia vastanneista.

Weckström-Lehdon mukaan on paljon nuoresta kiinni, miten hän reagoi maailmanlaajuiseen pandemiaan.

”Koska mielihyvän tarve on suuri, nuori saattaa yksinkertaisesti kieltää ikävien asioiden, kuten koronaviruksen, olemassaolon.”

Vanhemmasta voi siis vaikuttaa että nuori on itsekäs ja häntä ei kiinnosta, mutta todellisuudessa nuori ei vain halua edes ajatella koko asiaa, sillä se saattaa ahdistaa liikaa.

Kyselyssä selvisi myös, että nuoret toivovat vanhemmilta tukea siihen, että heidän sosiaaliset verkostonsa säilyvät. Vastaajista 48 prosenttia oli kokenut koronakevään tuoneen haasteita ystävyyssuhteisiin. Yksinäisyyttä koki 64 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista.

Ystävät ovat nuorelle tärkeä itsenäistymisen ja vertaistuen kanava, joten nuoren tulisi rajoituksista huolimatta pystyä pitämään ystävyyssuhteitaan yllä, Weckström-Lehto muistuttaa.

Yksinäisyys lisääntyi kevään aikana, kun koulut siirtyivät etäopiskeluun. Weckström-Lehdon mukaan nuorille on luontaista solmia ystävyyssuhteita kasvokkain, ja siksi eristäytyminen on nuorelle iso juttu. Nuorta saattaa pelottaa joutuvansa taas tilanteeseen jossa rajoituksia kiristetään, jos hän on keväällä kokenut ulkopuolisuuden tunteita.

Toisaalta jos nuori on koronatilanteesta kovin ahdistunut, hän ei välttämättä uskalla osallistua ystävien yhteisiin tapaamisiin. Sekään ei ole pidemmän päälle hyväksi, Weckström-Lehto sanoo.

”Tällöin nuorelta voi kysyä, mikä häntä erityisesti pelottaa tai onko hän itse tyytyväinen siihen, että ystävien näkeminen jää hetkellisesti vähemmälle. Vanhemman ja nuoren on hyvä yhdessä pohtia, onko nuoren kotona pysyminen täysin perusteltua.”