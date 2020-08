Jumppaa, uintia, muskaria, ratsastusta, joogaa, sirkustemppuja... varsinkin isoissa kaupungeissa vauvoille on tarjolla monenlaisia harrastusryhmiä.

Monilla vauvoilla on jo harrastus: yhdellä perheellä muskari, toisella vauvasirkus, kolmannella uinti. Jääkö lapsi jostakin paitsi, jos hän ei vauvana harrasta vielä mitään?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologin Tuulikki Materon viesti vanhemmille on helpottava.

”Vauvan kanssa ei ole pakko harrastaa, eikä vauva edes tiedä, mikä on harrastamista. Pienelle lapselle riittävät hyvin vanhemman läsnäolo, yhteinen puuhailu ja mukavat hetket arkisten touhujen parissa.”

Harrastukset kannattavat silloin, jos niistä on iloa vanhemmalle ja vauvalle. Ne voivat olla keino tutustua toisiin vauvaperheisiin ja luoda arkeen rytmiä sekä olla kotona olevalle vanhemmalle henkireikä, joka tarjoaa aikuisseuraa vauva-arjen vastapainoksi.

”Esimerkiksi vauvauinti voi antaa vanhemmalle itseluottamusta ja vinkkejä, minkä ansiosta vauvan kanssa on rohkeampi lähtemään uimaan myös ilman ohjausta”, sanoo tohtorikoulutettava Donna Niemistö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

” Harrastuksen tehtävä ei ole opettaa vauvalle taitoja.

Vauvan kannalta tärkeintä harrastamisessa on yhteinen aika vanhemman kanssa, jolloin hän tulee nähdyksi ja kuulluksi. Tehokkuusajattelu kannattaa unohtaa: harrastusten ensisijainen tehtävä ei ole opettaa vauvalle uusia taitoja, vaan tarjota iloa ja vahvistaa vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta.

Matero painottaa, ettei harrastuksista – eikä vauvavuodesta ylipäätään – saisi tulla suoritus.

”Kalenteria ei kannata täyttää liian täyteen, sillä vauva tarvitsee myös rauhallisia kotipäiviä, jolloin ei lähdetä minnekään”, Matero muistuttaa.

Vauvaharrastuksia on nykyään paljon. Varsinkin isoilla paikkakunnilla on tarjolla perinteisten vauvauintien ja muskarien lisäksi esimerkiksi värikylpyjä, jumppia, vauvaratsastusta, joogaa, sirkustemppuja ja satuhetkiä.

Matero neuvoo vanhempaa kysymään itseltään, mikä harrastus tuntuu kiinnostavalta. Jos vanhempi ei halua laulaa ääneen yhdessä muiden kanssa, kannattaa muskarin sijaan kokeilla esimerkiksi liikuntaharrastusta.

”Vauva seuraa vanhemman reaktioita ja tunnetiloja ja muodostaa osaksi niiden perusteella käsityksensä, onko jokin uusi paikka sellainen, jossa hän viihtyy vai ei”, Matero sanoo.

Myös vauvan käytöstä kannattaa havainnoida: yksi vauva voi innostua, kun saa marakassin käteensä, toinen taas pelästyä ääntä ja meteliä. Harrastusta miettiessä on hyvä huomioida myös vauvan päivärytmi: nälkäinen ja päiväunia kaipaava vauva ei innostu hienoimmastakaan harrastuksesta, ja harrastuksen jälkeen vauvalle kannattaa varata lepoaikaa.

Mitä paremmin lapsensa tuntee, sitä helpompi on ennakoida, miten lapsi suhtautuu uuteen harrastukseen. Koska jokaisen lapsen temperamentti on erilainen, lapsen suhtautumista ei kannata verrata toisten vauvojen käytökseen.

”On normaalia, että siinä missä toinen lapsi innostuu heti uusista asioista, toinen voi lämmetä hitaammin ja tarvita vanhemmasta enemmän turvaa”, Matero sanoo.

” ”Liikkuminen on tärkeä tehdä vauvan ehdoilla ja maltilla.”

Donna Niemistön mukaan vauvan motoriikan kehitys ei edellytä ohjattua liikuntaa. Esimerkiksi uinti voi kuitenkin tarjota vauvalle uusia aistielämyksiä, synnytyksestä palauttava jumppa taas voi olla etenkin äidille hyödyllistä.

”Liikkuminen on tärkeä tehdä vauvan ehdoilla ja maltilla. Esimerkiksi vauvauinnissa on tyypillistä, että vauvan ensikerta uima-altaassa kestää vain noin 10–15 minuuttia.”

Ei pidä ajatella, että vauvaharrastuksissa pitää olla loppuun asti, vaan tärkeämpää on aistia vauvan jaksamista ja kunnioittaa sitä.

Joissakin harrastuksissa on vauvan ikään ja taitoihin liittyviä kriteerejä, joita on tärkeä muistaa noudattaa: jumpissa vauvan edellytetään yleensä kannattelevan itse päätään, ratsastuksessa edellytyksenä on useimmiten, että lapsi osaa istua.

Vaikka vauva-arjessa vanhemman aikaa vievät vauvan lisäksi monet muut asiat, vanhemman kannattaa kiinnittää tietoista huomiota siihen, että jokaisessa päivässä on hetkiä, jolloin keskipisteenä on vauva. Tämä tarkoittaa, että silloin ei vilkuile somea, pyykit saavat odottaa ja tekstiviestit olla vastaamatta. Niin rauhalliset kotihetket kuin harrastuksetkin ovat aikaa, jolloin äiti tai isä huomioi vain vauvaa.

”Yhteiset hetket vauvan kanssa ovat paras pohja vauvan myöhemmälle kehitykselle”, Matero sanoo.

” Lapsi hyötyy pienestä pitäen ääneen lukemisesta, kirjojen katselusta ja loruttelusta.

Entä jos vanhempi kuitenkin haluaisi valita lapselleen jo pienestä pitäen harrastuksen, joka tukee esimerkiksi tämän aivojen kehitystä tai liikunnallisuutta?

Aivojen toimintaan perehtyneen psykologian tohtorin Paula Virtalan mukaan lapsi hyötyy pienestä pitäen ääneen lukemisesta, kirjojen katselusta ja loruttelusta, sillä niiden on todettu muun muassa luovan pohjaa laajalle sanavarastolle ja ongelmanratkaisutaidoille.

”Yhdessä soittaminen, laulaminen ja liikkuminen musiikin tahtiin vahvistavat niin ikään kielen kehitystä ja tukevat lapsen sosioemotionaalista kehitystä”, Virtala sanoo.

45 minuuttia kerran viikossa kestävän ohjatun harrastuksen vaikutus lapselle on kuitenkin pieni, elleivät musiikki, satuhetket ja liikkuminen nivelly osaksi lapsen arkea. Makuasia on, kutsuuko yhteisiä kotona tehtyjä loru-, laulu tai jumppahetkiä harrastukseksi.

Käytännössä jo arkirutiinit ovat hyvä alku lapsen kehityksen tukemiselle: iltasatu on lukemista, iltalaulu musiikkia. Vaippaa vaihtaessaan voi halutessaan lorutella.

”Lasta kannattaa kannustaa liikkumisen harjoittelussa. Jo esimerkiksi erilaisiin leluihin tarttuminen ja niiden kurottelu vahvistavat motoriikkaa”, Niemistö toteaa.

Harrastuksiin kannattaa Tuulikki Materon mukaan lähteä etenkin silloin, jos tuttavapiirissä ei ole toisia vauvaperheitä.

”Jollekin voi sopia avoin perhekahvila, johon ei tarvitse sitoutua. Toiselle perheelle voi olla selkeämpi, että harrastus on samaan aikaan ja paikalla on joka kerta samat ihmiset ja ohjaaja.”

Parhaimmillaan esimerkiksi lukuvuoden kestävän harrastuksen aikana syntyy ystävyyssuhteita, jotka kantavat harrastuksen loppumisen jälkeenkin.

” ”Viimeistään taaperoiässä lapsi osaa jo kaivata omia sosiaalisia kontakteja.”

”Harrastuksissa kannattaa tutustua rohkeasti toisiin vanhempiin. Samassa elämäntilanteessa olevien kanssa voi jakaa kokemuksia vauva-arjesta tai vaikkapa kysyä vinkkejä arjen tilanteisiin vauvan kanssa”, Matero vinkkaa.

Se, että vauva on tottunut toisiin lapsiin, helpottaa myöhemmin todennäköisesti esimerkiksi mahdollista päivähoitoon siirtymistä.

”Viimeistään taaperoiässä lapsi osaa jo kaivata omia sosiaalisia kontakteja ja hänen on tärkeä harjoitella ryhmässä olemisen taitoja. Etenkin jos lapsi ei käy päiväkodissa, harrastukset voivat tarjota tähän hyvän väylän”, Matero sanoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Vauva-lehdessä 3/20.