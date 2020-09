Teini-ikäisen elämässä tärkeä aikuinen voi olla perheen ulkopuolinenkin. Kun Saara Iisakka ja Veera Kannosto tapasivat ensi kerran, Saara inhosi Veeraa. Nykyisin Saara kertoo entiselle opettajalleen kaiken.

Saara Iisakka, 17: ”Veera on minulle kuin varaäiti”

”Kun tapasin Veeran ensimmäisen kerran kuudennella luokalla ollessani, inhosin häntä. Veera meuhkasi minulle ja kavereilleni tupakalla käymisestä. Hän oli niin tomera, että vähän säikähdin.

Minulla oli niihin aikoihin monenlaisia ongelmia, ja muutin lastenkotiin 11-vuotiaana. Olin jonkin aikaa poissa koulustakin. Kahdeksannen luokan syksyllä palasin kouluun ja aloin hakeutua Veeran seuraan. Hän tuntui luotettavalta aikuiselta, jollaisia minulla ei omien vanhempieni lisäksi elämässäni juuri olllut. Ystävyytemme alkoi, kun kerroin Veeralle kouluun liittyvistä ongelmistani ja hän auttoi minua.

Sinnikkyytensä ansiosta Kannosto pääsi valitsemansa opettajan ryhmään.­

Veera ei silloin opettanut minua, mutta järjestin niin, että pääsin hänen luokkaansa opiskelemaan. Veera opetti minulle äidinkieltä, maantietoa ja kemiaa. Erityisesti äidinkielessä olin pitkään Veeran opissa. Hän on tiukka opettaja, mutta samalla hassu ja höpsö. Hän opettaa hyvin selkeästi, tekee paljon ajatuskarttoja ja liimailee tavoitteiden saavuttamisessa kannustavia ”ponnistelun portaita” ja muita lappusia ympäri luokkaa. Veera on huolehtivainen ja kova tsemppaamaan.

” ”Olen aina voinut kertoa Veeralle, kun elämässäni on jotain härdelliä.”

Veera oli suurena henkisenä tukena siinä, että pääsin kiinni koulunkäyntiin ja sain nostettua arvosanojani. Hän on luonut minuun uskoa omiin kykyihini. Hänen kanssaan olen myös pohdiskellut tulevaisuudensuunnitelmiani. Halusin hyvän päättötodistuksen peruskoulusta, jotta pääsisin haluamaani opiskelupaikkaan sosiaali- ja terveysalalle. Pitkäaikainen haaveeni on toimia tulevaisuudessa sairaanhoitajana tai ensihoitajana.

Veera on auttanut minua myös muussa elämässä. Minulla on ollut vaikeita vaiheita, esimerkiksi kolme minulle läheistä ihmistä kuoli puolen vuoden sisällä. Myös kaverisuhteissani on ollut ongelmia. Olen aina voinut kertoa Veeralle, kun elämässäni on ollut jotain härdelliä. Hän on minulle kuin varaäiti, jolle voin puhua henkilökohtaisistakin asioista. Kouluaikana tämä vähensi stressiä myös koulun suhteen.

Olen aina ollut hyvin äkkipikainen, sekunnissa nollasta sataan kiihtyvä ja myös aika ehdoton mielipiteissäni. Veera on opettanut minulle kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, tsem­pannut keskittymään, yrittämään aina uudelleen ja olemaan luovuttamatta. Häneltä olen oppinut myös harmaan sävyjä – että kaikki elämässä ei aina ole joko tai.

Lopetin keväällä yhdeksännen luokan enkä siis enää ole Veeran opissa. Uskon, että pysymme silti ystävinä tulevaisuudessakin. Muutin juuri omaan asuntoon ja toivon, että Veera on tukena itsenäistymisessäni – että hän kulkee rinnallani eikä häviä mihinkään, vaikka lähdinkin koulusta.”

Veera Kannosto, 43: ”Saaran sinnikkyyttä on ollut ilo seurata”

”Tutustuin Saaraan kunnolla kahdeksannen luokan syksyllä. Hän alkoi ottaa minuun kontaktia, tuli juttelemaan koulun käytävillä ja ruokalassa. Pikkuhiljaa aloin itsekin kysellä Saaran ku­vioista ja kuulumisista. Huomasin, että hän haki tukea ja turvaa luotettavaksi kokemaltaan aikuiselta.

Minusta ei alun perin pitänyt tulla Saaran opettajaa, sillä en toiminut erityisopettajana hänen luokka-asteellaan. Hän kuitenkin haki sinnikkäästi apua minulta ja työpariltani ja siten järjesti itsensä luokkaamme.

Erityisopetuksessa tehdään poikkeuksia, kun nähdään, että oppilas on aktiivinen ja pyytää tukea.

Iisakan ikäisten tyttärien ansiosta opettajana toimiva Kannosto koki ymmärtävänsä teini-ikäistä Iisakkaa.­

Sittemmin olemme pitäneet yhteyttä päivittäin. Kouluaikana Saara laittoi minulle usein jo heti aamusta viestiä kysyen, missä olen ja koska tulen koululle. Kevään poikkeusolojen aikana emme tavanneet, mutta Saara soitteli minulle usein.

Myös kollegani ovat tukeneet Saaraa, mutta minulla ja hänellä kemiat osuivat ehkä parhaiten yhteen. Olemme kumpikin nopeatempoisia, viljelemme huumoria ja meillä on suuria tunteita. Minusta ihmissuhteet ovat aina kaksisuuntaisia teitä, joista kumpikin saa jotain. Minulla on Saaran ikäisiä tyttäriä, ja siksikin suhteemme on tuntunut luontevalta.

” ”Jos haluaa kuulla totuuden, kannattaa kysyä 3-vuotiaalta tai Saara Issakaiselta.”

Saara teki hienon työn koulun ja elämänsä suhteen viimeisenä peruskouluvuonna. Hän nosti keskiarvonsa viitosesta kahdeksan tietämille, onnistui eroamaan epämääräisistä porukoista ja seisoo nyt omilla jaloillaan. Olen iloinen, että sain tukea häntä, mutta itse hän on valinnut tiensä, ollut sitoutunut ja sinnikäs.

Saara on sanavalmis ja joskus vähän liiankin rehellinen. Jos haluaa kuulla totuuden, kannattaa kysyä 3-vuotiaalta tai Saara Issakaiselta. Kun Saaralla hitsaa kiinni, se on kaikki tai ei mitään. Etenkin aiemmin hän rikkoi helposti siltoja, kun sukset menivät ristiin jonkun kanssa. Olemme parin vuoden ajan pidentäneet Saaran sytytyslankaa.

Muistan, kun hän kerran uhitteli minullekin. Silloin sanoin tosi tiukasti, että olen sellainen tiikeriemo, etten aio riitautua hänen kanssaan, vaan pysyn tässä vaikka mikä olisi. Sen jälkeen hän onkin kutsunut minua tiikeriemoksi.

Saaran vanhemmat suhtautuvat positiivisesti siihen, että Saaran elämässä on yksi luotettu aikuinen lisää. Itsekin ajattelen, että kaikkia tarvitaan. Hienoa on, että Saara on itse osannut hakea tarvitsemaansa turvaa ja tukea.

Saara tulee varmasti selviämään elämässä. Nyt, kun peruskoulu on hänen osaltaan ohi eikä minulla ole enää kasvatusroolia hänen elämässään, voimme olla vapaammin tekemisissä, ja voin esimerkiksi kutsua hänet kotiini. Kun Saara kasvaa isoksi, toivon pääseväni hänen valmistujaisiinsa ja häihinsä.”

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perheessä 8/20.