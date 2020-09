Kun talvihaalari on ihana, sen haluaa ostaa, vaikka hinta on kaksisataa euroa. Kun talvihaalari on erityisen ihana, sen saman ostaa lapselle myös isommassa koossa. Kaksivuotiaan pojan äiti kertoo hankkineensa lapselleen saman haalarin jo viidesti. Yhteensä niihin on mennyt tuhat euroa.