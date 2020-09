Luna Wesleyllä vauvana todetut ruoka-aineallergiat muuttivat koko perheen syömistä. Ota tästä jutusta talteen munattomien ja maidottomien arkiruokien reseptit, jotka maistuvat myös aikuiselle.

Miten huomasitte, että kuopuksellanne on allergioita?

Ronja: Luna itki ensimmäiset neljä kuukautta. Kaikkialla hoettiin sen olevan koliikkia. Kerran olin sattumalta muutaman päivän syömättä soijasuikaleita ja kananmunaa, ja Luna voi heti paljon paremmin. Kun söin niitä taas ja imetin, Lunan ihosta tuli punainen ja näppyläinen. Myös ummetus paheni. Aloitin itsenäisesti imetysdieetin, ja se toi Lunalle, ja koko perheelle, helpotuksen. Myöhemmin huomasimme myös lehmänmaidon aiheuttavan oireita, jos Luna sai korviketta. Lääkärikin ohjeisti välttämään kaikkia näitä allergisoivia ruoka-aineita mutta altistamaan Lunaa niille muutaman kuukauden välein.

Miten allergiat ovat vaikuttaneet perheenne ruuanlaittoon?

Ronja: Ennen söimme paljon tofua ja kananmunaa, nyt niiden tilalle on täytynyt keksiä muuta. Minulle haasteena on imetysdieetin muistaminen, sillä soijaa ja kananmunaa on monissa sellaisissa tuotteissa, joissa niitä ei edes osaisi ajatella olevan. Tarkoitus on kuitenkin yrittää palauttaa ne Lunan ruokavalioon siedätyksen avulla.

Wesley: Aluksi tuoteselosteiden lukeminen oli hankalaa. Nykyään osaan soveltaa reseptejä niin, että vaikkapa kananmunaa ei tarvita. Raastan kasvispihveihin perunaa tai lisään kaurahiutaleita sitomaan taikinaa. Jos reseptiin tarvitaan yksi kananmuna, sen voi usein jättää pois lisäämättä tilalle mitään. Allergiat rajoittavat, mutta toisaalta ruokavaliomme on monipuolistunut todella paljon.

Millaisia terveisiä lähetätte toisille allergiaperheille?

Ronja: Kuunnelkaa vaistojanne, vaatikaa apua vauvalle ja omaan jaksamiseenne.

Wesley: Ruokavalion muutos on lopulta pieni vaiva, sillä palkintona on tyytyväinen vauva ja paremmin jaksavat vanhemmat. Koko perhe voi silloin hyvin.