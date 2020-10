Main ContentPlaceholder

Miten koronaepidemia on vaikuttanut perhe-elämääsi? Vastaa kyselyyn

Moni asia on toisin kuin vuosi sitten. Mikä vanhassa arjessa on sellaista, johon et halua palata?

Miten epidemia-aika on vaikuttanut perheesi ihmissuhteisiin ja vapaa-aikaan?­

Koronaepidemian aika on ollut monella tavalla raskas, mutta se on tuonut mukanaan myös oivalluksia omasta arjesta ja elämäntyylistä. Yksi on helpottunut kalenterin tyhjenemisestä ja perheen yhteisen vapaa-ajan lisääntymisestä, toinen kokenut kiitollisuutta kodistaan ja sen läheltä löytyvistä luontopoluista. Osa ei halua palata epidemiaa edeltävään elämäntyyliin. HS ja Meidän Perhe -lehti kysyvät, millaisia vaikutuksia epidemia-ajalla on ollut perheenne elämään. Vastaa kyselyyn alla. Vastauksia voidaan käyttää osana juttua.