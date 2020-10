Luolaretkiä, vedessä pulikointia ja unohtumattomia telttaöitä. Kolme lapsiystävällistä kansallispuistoa kutsuvat seikkailemaan syyslomalla.

Lähde syylomaseikkailulle kansallispuistoon. Repoveden järvimaisemat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn.­

Repovesi tarjoaa jännitystä

Jouni Laaksonen, tietokirjailija ja eräopas:

”Olimme pari vuotta sitten syyslomalla Repoveden kansallispuistossa silloin 11- ja 4-vuotiaiden lasteni kanssa. Vanhempi tyttäreni totesi reissun päätteeksi, että se oli paras syysloma ikinä. Heille Repovesi oli seikkailullinen ja jännittävä kohde. Siellä on paljon upeita näköalapaikkoja, siirtolohkareita ja kallioita. Lapset eivät kaipaa sitä tasaisinta polkua, vaan nousuja, laskuja ja kiipeilymahdollisuuksia.

Repovesi on suurimmalle osalle patikointipuisto, mutta siellä voi myös meloa tai pyöräillä hiekkateillä. Alueella järjestetään lisäksi vesibussiristeilyjä. Lasten kanssa Repoveden luonnosta voi ammentaa loputtomasti tekemistä: maistella mustikoita ja puolukoita tai pysähtyä leikkimään junaa sammaleen peittämälle kelopuulle. On parempi lähteä retkelle väljällä aikataululla, jotta on aikaa ihastella ja pysähdellä.

Repovesi on tunnettu jylhistä kalliomaisemistaan.­

Repovedellä on telttailualueita, vuokrakämppiä ja kotia. Lähellä on Orilammen lomakeskus, josta on kätevä tehdä päiväretkiä puistoon. Me yövyimme kämpässä, jossa oli kaminalämmitys ja vesi haettiin kaivosta. Oman tunnelmansa loivat kynttilänvalossa vietetyt illat.

Tuvalta lähdimme aamuisin retkille, kuten Mustanlamminvuoren näkötornille, Olhavanvuorelle ja Kuutinkanavalle, joka on vanha, entisöity uittoränni. Lapinsalmi on yksi alueen tunnetuimmista lähtöpaikoista, ja siellä on komea riippusilta, joka on lapsille jännittävä kokemus. Kiva on myös käsikäyttöinen Ketunlossi, joka vie Kapiaveden yli.

Lapset ovat siitä mainiota retkeilyseuraa, että he ovat heti perillä. He pysähtyvät ensimetreiltä asti ihmettelemään, miten hieno oranssi haavanlehti on tai kukahan tuolla kallionkolossa asuu. He huomaavat ne pienet yksityiskohdat, joiden ohi me aikuiset usein harpomme.”

Jouni Laaksosen retkivinkki: Kokeilkaa seuraa johtajaa -leikkiä tai sopikaa, että hetken aikaa saa kävellä vain juuria ja kiviä pitkin.

Repoveden kansallispuisto sijaitsee Kouvolan ja Mäntyharjun alueella. repovedenkansallispuisto.fi

3,8 kilometrin mittainen Majavapolku sopii lapsille helppokulkuisuutensa ansiosta.­

Isojärvi vie erämaafiilikseen

Suvi Björk, erä- ja luonto-opas sekä Eräipana.fi-blogin kirjoittaja:

”Poikani Aarnin, 3, paras muisto Isojärven kansallispuistosta on, kun hän sai mato-ongella kolme isoa ahventa ja teimme niistä laavulla tikkuahvenia. Se oli hänen mielestään maailman mahtavin juttu.

Olemme tykänneet Isojärven monipuolisista reiteistä. Valitsipa minkä tahansa, näköalat ovat aina upeat ja reitit hyvin merkattuja. 3,8 kilometrin Majavapolku sopii lapsille, sillä se on helppokulkuinen. Jos haluaa harjoitella telttailua, polun varrella on erikseen telttailupaikka. Alueella on myös kolme vuokratupaa, laavuja ja lähellä on parkkipaikka, jonne voi asettua matkailuauton kanssa.

Isojärvellä pääsee nopeasti erämaafiilikseen, ja keskellä puisto-osuutta on mahtavat Lortikan vuoret. Näköala on upea! Isojärvi itsessään on todella kaunis, ja kaikki puiston telttailu- ja laavupaikat ovat jonkun veden äärellä. Varsinaista uimarantaa ei ole, mutta vesiin saa mennä uimaan.

Alueella on majavan patoja, jotka kiinnostavat lapsia, ja jos hyvä säkä käy, majavan voi nähdä ilta-aikaan. Lintuja on paljon, ja esimerkiksi harvinainen kaakkuri viihtyy alueella. Metsissä on puroja, joihin voi heitellä maasta löydettyjä kaarnoja, suoalueita ylitetään pitkoksia pitkin ja siltojakin siellä on – mikäs sen jännempää lapselle. Heretyn kämppäkahvilasta taas voi vuokrata suotuveneitä, kanootteja, reppukajakkeja ja fatbikeja.

Isojärven maisemat houkuttelevat lapsia piiloleikkeihin ja seikkailuihin.­

Suosittelen katsomaan reitit etukäteen ja varaamaan aina riittävästi aikaa. Reissuun kannattaa varautua myös parilla kikalla, jos lasta alkaa väsyttää tai hän alkaa kiukutella. Pieni aivojumppa toimii aina: mitä ääniä kuulet tai millaisia värejä löydät? Tai pienet tehtävät: tee kepeistä kolmio tai kivistä ympyrä.”

Suvi Björkin retkivinkki: Hanki luuppi, jolla voitte tutkia hyönteisiä, ötököitä ja kasveja.

Isojärven kansallispuisto sijaitsee Kuhmoisten ja Jämsän rajalla.

Kolin maisemat ovat Suomi-kuvaston parhaimmistoa.­

Koli mykistyttää monipuolisuudellaan

Johanna Kleemola, Outdoorfamily.fi-blogin kirjoittaja:

”Koli on tuttu huikeista klassikkomaisemistaan, mutta siellä on paljon muutakin. Lasten kannalta parasta on se, että monet kohteet ovat lyhyen kävelymatkan päässä parkkipaikoilta. Meidän 10-, 8- ja 6-vuotiaiden poikien suosikkeja ovat olleet Pirunkirkko, joka on jännittävä ja pitkä luola, sekä Tarhapuron putous, joka solisee metsän keskellä. Herajärven kierros itsessään on pitkä, 42 kilometriä, mutta senkin varrelle pääsee autolla, ja siellä on kahluuvaijeri, jonka avulla pääsee kokeilemaan Herajoen ylitystä. Alueella on myös monia leppoisia, muutaman kilometrin mittaisia luontopolkuja, jotka sopivat hyvin lapsille.

Viimeksi löysimme Kolilta Pielisen järvialueilta kapeita hiekkasaaria. Olimme mykistyneitä siitä, miten maisema voi vaihtua jyrkistä vaaroista rantaan, jossa on hiuksenhienoa hiekkaa. Saarille tehdään opastettuja retkiä, ja halutessaan voi vuokrata kanootin, kajakin, soutuveneen tai SUP-laudan. Osalla saarista saa telttailla, ja niissä on tulipaikkoja ja huussit.

Pirunkirkko Kolilla tarjoaa poikkeuksellisia kulkureittejä.­

Talvella Kolilla voi tietenkin lasketella, mutta kesäisin ja syksyisin tuolihissi toimii maisemahissinä. Mäen päällä sijaitsevalle hotellille pääsee kiskohissillä, joka on lapsille hauska kokemus.

Yövyimme viimeksi teltassa leirintäalueella kansallispuiston ulkopuolella. Alueella on kuitenkin paljon mökkejä ja varaustupia, joista muutamat ovat käytössä ympäri vuoden.” Lisäksi on paljon mökkejä ja Kolin huipulla hotelli, jossa on myös kylpylä – se on tosin hieman enemmän aikuisten makuun.”

Johanna Kleemolan retkivinkki: Retkeilkää kiireettömästi ja lasten ehdoilla. Ole valmis pitämään taukoja, kääntymään takaisin tai kiertämään aiottua lyhyempi reitti.

Kolin kansallispuisto sijaitsee Lieksan, Joensuun ja Kontiolahden alueella. koli.fi