Pehmeät sortsihaalarit ovat mukava vaate ryömimistä tai konttaamista harjoittelevalle vauvalle. Ota ohje talteen tästä jutusta.

Syksyn pimenevät illat eikä mitään kivaa neulottavaa? Vauvan sortsihaalarit lämmittävät pienokaista ja ovat mukavat päällä. Alle vain body ja sukkikset, ja vauvan sortsikelit jatkuvat pitkälle syksyyn.

Kohoneulepintaisten pöksyjen neulominen käy nopeasti. Ensin neulotaan taka- ja etukappaleet, sitten olkaimet.

Seuraavaksi viimeistellään lahkeensuiden reunukset, ommellaan napit, höyrytetään molemmat kappaleet muotoonsa ja lopuksi ommellaan sivusaumat.

Koko: 56/62(68/74)80/86(92/98) cm

Valmiin neuleen mitat: vyötärön ympärys 38(42)46(50) cm korkeus takakappaleella haarasta vyötärön yläreunaan 21,5(23,5)25(27) cm

Langanmenekki: olki 100(100)150(150) g

Puikot: Novita nro 5 tai käsialan mukaan sekä sukkapuikot nro 3½.

Muut tarvikkeet: 2 nappia (www.nappitalo.fi)

Mallineuleet: Sileä nurja neule tasona: neulo s:t oikealla nurin ja nurjalla oikein. Ainaoikeinneule tasona: neulo kaikki kerrokset oikein. Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *1 o, 1 n*, toista *–*. Kohoneule tasona: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.

Tiheys: 20 s ja 28 krs kohoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm

Takakappale

Luo haaraa varten 13(13)17(17) s paksummille puikoille ja neulo 1 krs oikein työn nurjalla puolella. Aloita kohoneule ruutupiirroksen 1. kerrokselta: neulo 1 n ja toista mallikertaa kerroksen loppuun. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka kerros 1 s:n sisäpuolella 1 s (= tee langankierto puikolle ja neulo se seuraavalla kerroksella kiertäen eli takareunasta). Toista lisäykset yhteensä 17(19)19(21) kertaa = 47(51)55(59) s.

Jatka neulomalla kappaleen reunoissa 1 s:lla sileää nurjaa neuletta ja neulo muilla s:illa kohoneuletta tasona.

Kun kappaleen korkeus on 9,5(11)11,5(13) cm, kavenna kappaleen molemmissa reunoissa 1 s: neulo oikean puolen kerroksen alussa 2 s nurin takareunoistaan yhteen ja lopussa 2 s nurin yhteen. Toista kavennukset 2(2)2,5(2,5) cm:n välein vielä 3 kertaa = 39(43)47(51) s.

Kun kappaleen korkeus on 17,5(19,5)21(23) cm, tee korotus takakappaleeseen lyhennetyin kerroksin: neulo kunnes kerroksella on jäljellä 4 s. Käännä työ. Nosta 1 s nurin neulomatta (lanka on työn edessä) ja kiristä lankaa työn takana niin, että nostetun s:n edellisen kerroksen silmukkalenkit nousevat puikolle = silmukkapari. Neulo sitten kohoneuletta, kunnes jäljellä on 4 s, käännä työ ja nosta puikolle samanlainen silmukkapari kuin edellä. Jatka neulomista näin lyhennetyin kerroksin edestakaisin, käänny aina takaisin, kun jäljellä on 4 s ennen puikolla olevaa edellistä silmukkaparia. Toista lyhennettyjä kerroksia, kunnes molemmilla puolilla on 3 silmukkaparia.

Neulo seuraavalla kerroksella kohoneuletta krs:n loppuun ja neulo silmukkaparien silmukat yhteen yhdeksi silmukaksi. Neulo 1 krs oikein ja neulo samalla loput silmukkaparit yhteen.

Neulo ainaoikeaa 2 cm ja päätä silmukat löyhästi.

Etukappale

Poimi takakappaleen haaran luoduista s:ista 13(13)17(17) s paksummille puikoille ja neulo 1 krs oikein työn nurjalla puolella. Aloita kohoneule ruutupiirroksen 1. krs:lta: neulo 1 n ja toista mallikertaa kerroksen loppuun. Neulo kohoneuletta, kunnes etukappaleen haaran korkeus on 3(3,5)3,5(4) cm. Luo kummassakin reunassa aina krs:n loppuun lisää 2x2 s, 1x3 s, 1x4(5)5(6) s ja 1x7(8)8(9) s = 47(51)55(59) s.

Jatka neulomalla kappaleen reunoissa 1 s:lla sileää nurjaa neuletta ja neulo muilla s:illa kohoneuletta tasona.

Kun etukappaleen korkeus on 9,5(11)11,5(13) cm, kavenna kappaleen molemmissa reunoissa 1 s: neulo oikean puolen kerroksen alussa 2 s nurin takareunoistaan yhteen, neulo kohoneuletta, kunnes kerroksella on jäljellä 2 s ja neulo 2 s nurin yhteen. Toista kavennukset 2(2)2,5(2,5) cm:n välein vielä 3 kertaa = 39(43)47(51) s.

Kun etukappaleen korkeus on 16,5(18,5)20(22) cm, aloita ainaoikeinneule kappaleen molemmissa reunoissa: neulo 3 s oikein, neulo kohoneuletta, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 3 s o. Jatka neulomalla kappaleen reunoissa 3 s:lla ainaoikeinneuletta ja neulo muilla s:illa kohoneuletta.

Kun etukappaleen korkeus on 18,5(20,5)22(24) cm ja aloita etukappaleen yläosan kavennukset:

1. krs: neulo 2 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo kohoneuletta, kunnes jäljellä on 4 s, neulo 2 s oikein yhteen, neulo 2 o. Kerroksella kaventui 2 s.

2. krs: neulo 3 o, neulo kohoneuletta, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 3 o.

Toista kerrokset 1–2 vielä 5(6)6(7) kertaa = 27(29)33(35) s. Jatka ilman kavennuksia, kunnes etukappaleen korkeus on 26(28)30(32) cm.

Neulo kaikilla silmukoilla ainaoikeaa 8 krs. Neulo seuraavalla krs:lla 7 o, ota ne odottamaan esim. langalle, päätä seuraavat 13(15)19(21) s ja neulo kerros loppuun.

Olkaimet

Jatka vasemman reunan 7 s:lla ainaoikeaa olkainta varten noin 16(17)18(19) tai 2 cm lyhyempi kuin haluttu pituus. Tee seuraavalla krs:lla napinläpi: neulo 3 o, tee langankierto puikolle, neulo 2 s oikein yhteen ja 2 o. Jatka ainaoikeaa vielä 2 cm ja päätä s:t. Neulo toinen olkain samoin.

Viimeistely

Lahkeensuun reunukset: poimi nro 3½ sukkapuikoille toisesta lahkeen suusta 46(48)50(52) s ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 3 cm ja päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Neulo toisen lahkeen reunus samoin.

Ompele napit ainaoikeinneuleen reunaan takakappaleeseen.

Höyrytä kappaleet muotoonsa.

Ompele sivusaumat.

Juttu on julkaistu Vauva-lehdessä 9/20.