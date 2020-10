Teemme juttua perheellisestä pariskunnasta, joka on ajautunut erilleen ja palannut sittemmin yhteen. Jos tunnistit itsesi ja kumppanisi, vastaa alla olevaan kyselyyn.

Aina elämä ei mene käsikirjoituksen mukaan. Tämä pätee etenkin parisuhteisiin, joissa ongelmia on melkeinpä mahdoton välttää. Toisinaan haasteet johtavat eroon. Ehkä tilanteeseen liittyy uskottomuutta, kipinän katoamista tai jatkuvaa riitelyä.

Erilleen ajautuminen ei kuitenkaan ole välttämättä lopullista. Joskus saman kumppanin voi löytää uudelleen. Onko sinulle käynyt niin?

HS Meidän Perhe tekee juttua perheellisestä pariskunnasta, joka on päätynyt eroamaan ja palannut myöhemmin onnistuneesti yhteen. Edellytyksenä on, että parilla on lapsia.

Katosiko rakkaus koskaan? Kuinka toisen kanssa voi aloittaa uudelleen? Mitä haluaisit sanoa muille, jotka painivat samojen kysymysten kanssa?

Kerro lyhyesti omasta kokemuksestasi kyselyssämme.

Jätäthän toimitukselle myös yhteystietosi ja koko nimesi. Otamme yhteyttä sopiviin haastateltaviin.