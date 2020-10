Jos kurkku on kipeä ja koronatesti on negatiivinen, kyseessä voi olla streptokokki – se voi piileskellä nielussa myös oireettomana

Streptokokki A -bakteeri saa aikaan muun muassa nielutulehdusta ja märkärupea. Se voi piileskellä nielussa oireettomanakin.

Jos perheessä on useampia streptokokin aiheuttamia infektioita, kannattaa koko perhe tutkia kerralla.­

Jos lapsella on kipeä kurkku ja kuumetta ilman muita flunssan oireita ja koronavirustesti on negatiivinen, kyseessä voi olla streptokokin aiheuttama nielutulehdus.

Lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri ja tutkija Lauri Ivaska TYKSin lasten ja nuorten klinikalta ja Turun yliopistosta vastaa viiteen kysymykseen streptokokista.

Miten streptokokin aiheuttaman nielutulehduksen erottaa muista infektioista?

Nielutulehdus on streptokokki A -bakteerin yleisin ilmentymä. Se oireilee yleensä kovana kurkkukipuna, kaulan imusolmukkeiden turvotuksena ja kuumeena. Nielussa voi olla valkeita peitteitä. Streptokokin aiheuttamaan tulehdukseen ei yleensä liity nuhaa, yskää tai silmätulehdusta.

Kurkkukipu on myös yksi uuden koronaviruksen aiheuttamiin infektioihin liitetyistä oireista. Äkillisesti ilmaantuneen kurkkukivun tulisi siis herkällä kynnyksellä johtaa koronavirustestiin hakeutumiseen.

Pelkkien oireiden perusteella streptokokin aiheuttamaa nielutulehdusta ei voi erottaa muista infektioista. Siihen tarvitaan tikkunäyte tulehtuneesta nielusta.

Tutkimusten mukaan lapsilla diagnosoiduista nielutulehduksista noin neljännes on streptokokin aiheuttamia. Bakteeri aiheuttaa eniten epidemioita syksystä kevääseen.

Mitä muita oireita streptokokki voi aiheuttaa?

A-streptokokki aiheuttaa pienillä lapsilla märkärupea, joka näkyy tyypillisesti suun ympärillä märkivänä ihottumana. Se alkaa rakkulasta, joka yleensä puhkeaa ennen kuin sitä ehtii huomata.

Rakkula erittää kudosnestettä, joka kuivuu iholle kellertäväksi ruveksi. Myös märkärupeen voi liittyä imusolmukkeiden turpoamista. Kuumekin voi nousta, jos märkärupi leviää laajalle alueelle. Vastasyntyneellä hoitamaton märkärupi voi olla vaarallinen.

” Hyvin harvoin streptokokki voi aiheuttaa vakavan yleisinfektion.

Streptokokki voi aiheuttaa myös tulirokkoa sekä ihoinfektioita peräaukon ja emättimen alueella.

Streptokokkiin on liitetty myös muita oireita, kuten äkillisesti infektion jälkeen alkavia nykimis- eli tic-oireita. On mahdollista, että bakteeri saa elimistössä aikaan autoimmuunireaktion, josta saattaa seurata tic-häiriö. Asiaa tutkitaan, mutta selvää näyttöä ei ole.

Hyvin harvoin streptokokki voi aiheuttaa vakavan yleisinfektion. Jos esimerkiksi lapsen jalkaan tai käteen tulee äkisti leviävä kova kipu, johon liittyy punoitusta ja kuumotusta iholla, lääkäriin tulee lähteä pikaisesti.

Millaista hoitoa sairastunut tarvitsee?

Streptokokin aiheuttama nielutulehdus paranee usein itsestään. Lapsen oireita, kuten kurkkukipua, kannattaa hoitaa aina.

Nielusta otettava tikkunäyte on perusteltu, jos lapsella on oireinen nielutulehdus ilman muita tyypillisiä flunssan oireita. Jos näyte paljastaa streptokokin, hoitona on antibioottikuuri.

Antibiootin ansiosta oireet lievenevät hiukan nopeammin. Lääke myös todennäköisesti vähentää hieman bakteerin tarttumista muihin perheenjäseniin. Kuurin pääsyy on oireiden parantaminen, ja jos oireet ehtivät lievittyä ennen diagnoosin varmistumista, antibioottia ei yleensä enää suositella.

Lievää, pienellä alueella esiintyvää märkärupea voi hoitaa pesemällä aluetta pari kertaa päivässä lämpimällä vedellä. Vie lapsi lääkäriin, jos märkärupi leviää yli kuuden neliösenttimetrin alueelle. Hoitona voi olla antibioottivoide tai vaikeammissa tapauksissa suun kautta otettava kuuri.

Miten streptokokki tarttuu?

Bakteeri tarttuu pisaratartuntana tai käsien kautta märkäruvesta tai haavasta. Perheen sisällä bakteeri tarttuu helposti.

Vaihda hammasharjat ja tutit antibioottikuurien yhteydessä, jotta bakteeri ei tartu uudestaan niiden kautta. Hyvä ajankohta vaihdolle on vähintään kaksi päivää lääkekuurin alkamisen jälkeen. Silloin bakteeri on ehtinyt todennäköisesti hävitä nielusta.

” Joissakin tilanteissa on hyvä hoitaa myös oireettomat kantajat.

Milloin streptokokki on syytä tutkia koko perheeltä?

Streptokokki voi piileskellä oireettomana lapsen nielussa. Kouluikäisistä lapsista 5–10 prosenttia kantaa bakteeria oireettomina talviaikaan. Oireettomia tartuntoja ei ole tarpeen yleensä etsiä, sillä antibioottia käytetään lähinnä oireiden lievittämiseen.

Jos kuitenkin perheessä useampi kuin yksi sairastuu streptokokin aiheuttamaan infektioon, kannattaa koko perhe tutkia kerralla. Tällöin on hyvä hoitaa myös oireettomat kantajat, jotta bakteeri ei tarttuisi perheen sisällä uudestaan. Perheenjäsenten seulonta voi olla tarpeen myös, jos yksi perheestä saa toistuvia streptokokki-infektioita.

Joskus päiväkodeissa tai kouluissa leviävä A-streptokokkiepidemia voi vaatia sen, että myös oireettomat lapset tutkitaan ja kaikki bakteeria kantavat hoidetaan yhtä aikaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perhe -lehdessä 1-2/2020. Tekstiin on sen jälkeen päivitetty tieto koronaviruksen oireista ja testaamisesta.