Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat tärkeitä sekä sikiön kehitykselle että odottavan äidin jaksamiselle.

Folaattia on esimerkiksi kasviksissa. Suomalaiset saavat sitä yleensä ruuasta liian vähän.­

Osa sikiön kehitykselle olennaisista kivennäisaineista ja vitamiineista on saatavilla monipuolisesta ruuasta, mutta joidenkin kohdalla kannattaa turvautua purkkiin.

Laillistettu ravitsemusterapeutti ja elintarviketieteiden maisteri Johanna Kaipiainen kertoo, mihin odottavan äidin kannattaa kiinnittää huomiota ravitsemuksessaan.

Nämä kivennäisaineet ja vitamiinit lisäävät myös odottajan hyvinvointia.

1. Raudasta lisää puhtia

Äidin verimäärä ja raudan tarve lisääntyvät sitä mukaa, kun sikiö ja istukka kasvavat. Äidin hemoglobiiniarvoja tarkkaillaan neuvolassa koko raskauden ajan, ja moni odottaja tarvitsee rautalisää jossain vaiheessa – ruokavaliosta riippumatta. Jos hemoglobiini on alle 110 g/l, raskausviikosta 12 lähtien suositellaan 50 mg:n rautalisää vuorokaudessa. Myöhemmin jos hemoglobiini putoaa alle 100 g/l, rautalisää tulisi ottaa heti.

” Tofussa ja nyhtökaurassa on enemmän rautaa kuin lihassa.

Rauta on tärkeää sekä äidin jaksamiselle että sikiön aivoille. Lihan ja täysjyväviljan lisäksi palkokasvit ovat erinomaisia raudanlähteitä. Esimerkiksi tofussa ja nyhtökaurassa on enemmän rautaa kuin lihassa.

2. Folaattia jo hyvissä ajoin

Folaatti on yksi B-ryhmän vitamiineista, ja suomalaiset saavat sitä yleensä ruuasta liian vähän. Raskautta toivovalle folaatti on erityisen tärkeää, sillä sitä tarvitaan sikiön hermostoputken sulkeutumiseen raskauden alussa. Odottaville äideille suositellaan foolihappoa 400 μg lisäravinteena päivässä. Tämän lisäksi folaattia on runsaasti kasviksissa, täysjyväviljassa ja palkokasveissa.

Hermostoputken sulkeutumiseen tarvitaan myös B12-vitamiinia, jota ei ole kasvikunnan tuotteissa ja jota vegaanien ja kasvissyöjien on tärkeää ottaa ravintolisänä.

3. D-vitamiinia luustolle

D-vitamiinia saa Suomen leveysasteilla auringosta vain kesäisin, ja ruuasta sitä on vaikea tankata riittävästi. D-vitamiini tunnetaan luustovitamiinina, mutta tutkimusten mukaan odottajan liian vähäinen D-vitamiinin saanti voi lisätä esimerkiksi sikiön ADHD:n ja autismin kirjon häiriöiden syntyä.

” Oman D-vitamiinitasonsa voi mittauttaa.

Riittävästä D-vitamiinin määrästä ei olla yhtä mieltä, ja suomalainen suositus 10 μg vuorokaudessa on kansainvälisesti vertailtuna matala. 50–100 μg vuorokaudessa on riittävä ja turvallinen kaikille. D-vitamiinin tarve on yksilöllinen, ja oman D-vitamiinitasonsa voi mittauttaa.

4. Jodia aivojen kehitykseen

Kilpirauhashormonit tarvitsevat jodia, mutta se on tärkeä kivennäisaine myös sikiön aivojen kehitykselle. Äidin liian vähäinen jodin saanti raskauden aikana voi haitata lapsen kognitiivista kehitystä.

Suomen maaperä sisältää niukasti jodia, joten jodia lisätään ruokasuolaan ja eläinten rehuihin. Maitotuotteet, jodioitu suola ja kala ovat hyviä lähteitä. Jodioitua suolaa lisätään myös muun muassa leipiin, valmisruokiin ja joihinkin kauramaitoihin. Vegaanin on kuitenkin hyvä ottaa jodilisää raskauden aikana.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Vauva-lehdessä 9/2020.