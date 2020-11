Lapsen iho voi alkaa rasvoittua jo ennen murrosikää. Tärkeintä on muistaa puhdistus ja kosteutus.

Murrosiän käynnistyminen näkyy kasvoilla finneinä. Ihotautien erikoislääkäri Kristiina Hintsanen Ihosairaalasta vastaa yhdeksään kysymykseen akneihon hoidosta.

Minkä ikäisenä ensimmäiset näppylät yleensä ilmestyvät?

Tyypillisimmin tämä tapahtuu 12–14-vuotiaana. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että iho alkaa rasvoittua jo 8–10-vuotiaana. Murrosikä on aikaistunut, ja se näkyy myös varhaisina iho-ongelmina.

Kun hormonitoiminta käynnistyy, talirauhaset alkavat vähitellen suurentua ja aktivoitua. Lähes kaikille tulee jonkinasteinen akne, ja vain kymmenisen prosenttia säästyy siltä. Etenkin hankalampi akne on usein perinnöllistä, mutta muuten ei tiedetä, miksi osalle tulee iho-ongelmia ja osalle ei.

Milloin on kyse aknesta?

Jos iholle tulee vain muutaman kerran näppylä, kyseessä on ohimenevä ilmiö. Jos sama toistuu usein, aletaan jo puhua lievästä aknesta.

Vaikuttaako ruokavalio ihon kuntoon?

Nykytiedon mukaan sen vaikutus on melko vähäinen. Korkean glykeemisen indeksin ruoat, kuten sipsit ja pulla tai runsas rasvattomien maitotuotteiden käyttö, voivat pahentaa olemassa olevaa aknea.

” Jos iho-ongelmia ei ole, esiteinille riittää vesipesu.

Millainen ihonhoitorutiini sopii nuoren iholle?

Jos kasvoilla on pientä näppyä tai musta- ja valkopäitä, kasvot kannattaa puhdistaa aamuin ja illoin, tai ainakin iltaisin akneihon puhdistukseen tarkoitetulla aineella. Se hillitsee talin erittymistä ja sisältää usein esimerkiksi alkoholia, salisyylihappoa tai hedelmähappoa. Puhdistuksen voi viimeistellä kasvovedellä.

Myös ihon kosteuttaminen on tärkeää, sillä puhdistustuotteet kuivattavat ihoa. Kosteusvoiteen tulisi kuitenkin olla akneiholle sopiva eli ei liian öljy- tai rasvapitoinen. Jos iho-ongelmia ei ole, esiteinille riittää vesipesu ja tarvittaessa kosteusvoiteen käyttö.

Millaiset ihonhoitotuotteet ovat nuorelle turvallisia?

Ihotautilääkärinä suosittelen dermo- eli apteekkikosmetiikkaa, sillä valmisteet ovat turvallisia mutta tehokkaita. Liian kuivattavat tai kuorivat puhdistusaineet voivat saada ihon ärtymään. Apteekista voi myös pyytää vinkkejä ihonhoitoon.

Mitä pitää huomioida ihonhoidossa, jos nuori on alkanut meikata?

Akneiholle tarkoitettuja putsareita voi käyttää myös meikin poistamiseen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että koostumukset eivät sovi silmänympärysiholle. Silmämeikki tulisi puhdistaa jollain hellävaraisemmalla aineella, kuten misellivedellä.

Miten yksittäisiä finnejä kannattaa hoitaa?

Niihin tepsivät parhaiten paikallishoitovalmisteet, joita on saatavana niin reseptillä kuin reseptivapainakin. Paikallishoitovalmistetta ei tarvitse töpötellä vain näpyn päälle, vaan sitä voi levittää isommallekin ihoalueelle, johon näppyjä yleensä tulee. Se ennaltaehkäisee uusien näppylöiden syntymistä.

Finnejä ei kannata puristella. Jos talirauhanen ärtyy, finnistä voi tulla entistä kookkaampi ja hitaammin paraneva. Jos yksittäisen mustapään haluaa kuitenkin puristaa, iho tulisi puhdistaa heti sen jälkeen.

” Vaikea akne voi olla nuorelle henkisesti kova paikka.

Miten vaikeampaa aknea hoidetaan?

Syvemmällä olevaa ja vaikeampaa aknea kannattaa aina lähteä näyttämään ihotautilääkärille. Jos iho pääsee arpeutumaan, sitä on vaikea hoitaa myöhemmin. Ihotautilääkärin vastaanotolle voi tulla toki silloinkin, kun akne on lievää. Saatavana on tehokkaita, reseptillä saatavia paikallishoitovalmisteita. Jos ne eivät riitä, lääkäri voi määrätä antibioottikuurin tai isotretinoiinia, joka on tehokkain saatavilla oleva aknelääke.

On hyvä muistaa, että vaikea akne voi olla nuorelle henkisesti kova paikka. Toisia se ei toki kiusaa lainkaan, mutta jotkut nuoret ahdistuvat ja alkavat jopa vältellä julkisilla paikoilla liikkumista.

Missä iässä finneistä pääsee eroon?

Keskimäärin parinkymmenen ikävuoden tienoilla, joskus aiemminkin. Valitettavasti noin puolella akne jatkuu jonkinasteisena myös aikuisiällä. Ihon kuntoon voi kuitenkin vaikuttaa hoitamalla sitä säännöllisesti itselle sopivilla tuotteilla.

Artikkeli on julkaistu Meidän Perhe -lehdessä 10/20.