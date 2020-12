Ei syytä viime hetken paniikkiin! HS:n perhetoimitus listasi parhaaksi havaitut lahjavinkit lapsille. Asiantuntija paljastaa, millainen on oikeasti hyvä lahja lapselle.

Joulun alla etenkin lapsiperheissä tasapainoillaan kodin tavarapaljouden ja lasten lahjatoivelistojen välillä.

Listaa perkaava aikuinen joutuu kinkkisten valintojen ääreen: on helppoa hankkia uusi toiveiden mukainen koulureppu, mutta miten suhtautua flossaavaan laiskiaiseen? Tuleeko perheen pelattua monimutkaisen oloista uutuuslautapeliä, vai lentääkö se nurkkaan heti ensi kokeilulla?

HS:n perhetoimitus testasi vuoden 2020 jouluhiteiksi povattuja lelu-uutuuksia. Lisäksi toimitus kokosi toimiviksi todetut lahjavinkit listaksi, joista löytyy ideoita monen ikäisille lapsille. Jos haluaa välttää jouluryysikset, nämä ehtii vielä tilata verkkokaupoistakin.

” ”Jos lelussa on riittävästi mielenkiintoisia ulottuvuuksia, se kyllä kehittää leikkijäänsä.”

Mutta mistä hyvän lahjan tunnistaa? Turun yliopiston lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakal kertoo.

”

Heljakka antaa yhden ohjeen ylitse muiden: hyvä lahja on toivottu. Se saa haltioitumaan, se on helppo ottaa käyttöön, se viihdyttää, ja sillä tekee mieli leikkiä uudelleen. Aikuiset toivovat usein, että lapselle annettava lahja olisi kehittävä. Heljakan mukaan leluja ei kuitenkaan voi yksioikoisesti jakaa kehittäviin ja ei-kehittäviin.

”Kaikenlainen leikki ja pelaaminen kehittää. Leikissä opimme uutta paitsi leikkivälineestä itsestään, myös itsestämme, ympäröivästä maailmasta ja mahdollisista kanssaleikkijöistä. Lelu sysää leikin käyntiin, ja jos siinä on riittävästi mielenkiintoisia ulottuvuuksia, se kyllä kehittää leikkijäänsä esimerkiksi motorisesti, tiedollisesti tai mielikuvituksellisesti.”

” ”Erilaisissa kulkupeleissä tärkeää on se, että ne ovat helposti liikuteltavissa.”

Lelu, jossa aikuinen näkee vain yhden käyttötavan, voi olla lapselle paljon moniulotteisempi.

”Esimerkiksi hahmoleluissa, eli nukeissa, toimintahahmoissa ja pehmoleluissa, on tärkeää, että ne ovat esteettisesti houkuttelevia, niillä on jonkinlainen taustatarina – kuten nimi –, ne ovat halattavia, ja erilaisissa kulkupeleissä se, että ne ovat helposti liikuteltavissa. Jos nämä kriteerit täyttyvät, on lelu sekä mieluisa että aikuisten ajatuksissa järkevä.”

Lasten toivelistoilla näkyy harvoin aineettomia lahjoja. Katriina Heljakan mukaan sellainen voi olla saajalleen hankala hahmottaa.

”Mutta jos haluaa sellaisen antaa, voi rinnalle hankkia pienen edullisen viestinviejän, kuten pehmomaskotin tai figuurin, jonka yhteyteen kirjoittaa viestin ja kirjeen. Viestissä lahjansaajalle voi kertoa varsinaisesta lahjasta ja sen tarkoituksesta vaikkapa tarinallistaen.”

Lasten mieltymykset muuttuvat nopeaan tahtiin. Pandemian tuoma etäisyys voi entisestään hankaloittaa sen hahmottamista, mistä vaikkapa pitkän aikaa sitten viimeksi nähty sukulaislapsi nykyään pitää. Tällaisista lahjapulmista kärsiviä Heljakka kehottaa miettimään klassikkotuotteita, jotka ilahduttavat useampaa perheenjäsentä.

”Erilaiset pehmot, pelit, palapelit ja rakennussarjat ovat kaikenikäisten suosikkeja – niillä leikkivät niin lapset kuin aikuiset. Joulunaikaan parasta lapselle on antaa omaa aikaansa yhteisleikkeihin tai luvata niitä tulevaisuudessa, ja tähän tarkoitukseen lautapelit ovat oivallinen ratkaisu.”

Alla olevasta listasta löydät arviot uutuusleluista, vinkit käytännöllisiin ja klassikkolahjoihin, vuoden kiinnostavimmat kirjat sekä lahjakortti-ideoita.

Uutuuksista löytyi hittejä ja huteja

Second Chance -peli ja X-Shot Laser 360 -laserpyssysetti.­

Second Chance -peli

Vuoden 2020 perhepeliksi valittu Second Chance on hyvä lahja. Peli on nopea ja helppo. Ideana on piirtää ruudukkoon korttien osoittamia laattoja – vähän kuin piirrettävä Tetris. Ikäsuositus lähtee 8 vuodesta ylöspäin, mutta jos sääntöjä ei ota turhan tarkasti (eli antaa lasten piirtää omat kuvionsa rennosti), peliä voi pelata hyvin myös nuorempien kanssa. Hintakin on huokea: alle 15 euroa.

X-Shot Laser 360 -laserpyssysetti

Nelisenkymppiä maksavassa paketissa on kaksi laserpyssyä ja suojalasit. Kyseessä ovat selvästi laserpyssyt tasolla 2.0, sillä näillä pyssyillä voi rakentaa omia jengejä. Asetuksista voi valita neljä eri väriä ja jos pelaajia olisi useampia, tiimit voisi rakentaa värien mukaan. Aseen sensorit ovat lapsipelaajien mielestä jopa liiankin tarkkoja. Melkein aina osuu, joten aseelta pääsee karkuun lähinnä piiloutumalla (mikä on tietysti tosi hauskaa). Setillä voi pelata myös pimeässä. Säde tavoittaa kymmenienkin metrien päästä. Parhaimmillaan, kun pelaajia on useita.

Brion kauko-ohjattava kilpa-auto

Näyttää Brion klassiselta kilpa-autolta, mutta kulkeekin paristoilla! Auto on esikuvaansa huomattavasti suurempi ja muovipintainen, vain kuski on puuta. Pyöreä ohjain on niin iso, että lapsi voi pidellä sitä kahdella kädellä. Suomen leluyhdistys valitsi auton vuoden ajoneuvoleluksi 2020 ja arvioi sen sopivan täydellisesti 2-vuotiaille, koska ohjaaminen kauko-ohjaimen yhdellä painikkeella on helppoa. Autoon ja ohjaimeen tarvitaan yhteensä seitsemän AA-paristoa, jotka eivät tule pakkauksen mukana.

Plusplus-rakennuspalikoista rakennettu menopeli ja Brion kauko-ohjattava kilpa-auto.­

Plusplus-rakennuspalikat

Kun kaksi plus-merkkiä yhdistää, syntyy Plusplus-palikka, joka on omiaan aiheuttamaan rakenteluriippuvuutta. Pikkuruisista palikoista voi koota melkeinpä mitä vain, ja tämän vuoden uutusseteissä on myös ohjeita esimerkiksi menopelien ja korujen loihtimiseen Lego-settien tapaan. 10-vuotias testaaja koukuttui välittömästi. Alle 6-vuotiaille on omat, suuremmat Plusplus-palikkansa.

Squeakee, interaktiivinen ilmapallokoira ja Escape Room Family Jungle -lautapeli.­

Escape Room Family Jungle -lautapeli

Paineensietokyky ja rauhallisuus ovat tässä pelissä valttia. Testasimme Escape Room Family Jungle -perhepeliä 11- ja 9-vuotiaitten lasten kanssa. Pelissä on tarkoitus päästä ulos huoneista ja löytää vapauttava koodi ennen kuin aika loppuu. Pelaaminen alkoi suhteellisen hyvin, löysimme yhdessä vihjeitä ja pääsimme eteenpäin. Lopulta turhautuminen vei voiton. Vihjeiden etsiminen pienistä paperilapuista oli hankalaa verrattuna oikeaan pakohuonekokemukseen. Emme olleet tarpeeksi tarkkoja, ja peliin kuuluvien kirjekuorien avaaminen unohtui yhdessä vaiheessa, jolloin aikaa kului liikaa. Emme päässeet ulos ajoissa. Lautapeli oli haastava käyttöliittymä pakohuonepeliin. Pelin ikäsuositus on 10 ikävuodesta ylöspäin, mutta peli on parhaimmillaan vanhempien lasten kanssa.

Squeakee, interaktiivinen ilmapallokoira

”Vuoden lelu”, ruotsinkielinen lappu paketin kyljessä mainostaa. Se ja viidenkymmenen euron hinta herättävät odotuksia.

Squeakee näyttää puhalletulta ja muovaillulta ilmapallolta, mutta se ”herää eloon” ja reagoi ääneen ja rapsutukseen. Siitä voi päästää ”ilmat pihalle” nastan avulla, mutta ilmapumpulla se palauttaa muotonsa.

Tuomio: täysi turhake. Lelu ei ole kovin söpö, ja ehkä siksi ainakaan 6-vuotias tyttö ei jaksa siitä suuremmin innostua. Kun koira liikkuu, siitä tulee epämiellyttävä ääni. Eniten lasta naurattaa, kun koira pissaa tai piereskelee. Edes siitä ei kuitenkaan jaksa repiä riemua loputtomiin.

Present Pets -yllätyslemmikki.­

Present Pets -yllätyslemmikki

Paras hetki tämän lelun kanssa tulee heti alkuun, sillä lemmikki murtautuu ihan itse ulos pakkauksesta. Tämä oli jopa aikuisen näkökulmasta viihdyttävää katsottavaa. Pääseekö se todella sieltä ulos? Ei kai se mene rikki? Lisäksi pentu on 6-vuotiaan mielestä erittäin söpö, ”juuri sellainen kuin olen aina halunnut”.

Hyvän alun jälkeen Present Pet on hyvin samankaltainen kuin muutkin interaktiiviset lelut: aikuisen näkökulmasta liian äänekäs, lapsi kyllästyy nopeasti. Mainostekstin mukaan pennulla on yli sata erilaista reaktiota ja äänitoimintoa, mutta pakkauksen mukana tulevissa ohjeissa mainitaan vain muutama – jää epäselväksi, onko ominaisuuksia tosiaan luvattu määrä.

Present Pet on ominaisuuksiinsa nähden kallis (59,90 euroa), mutta jos lapsi halajaa lelukoiraa, se on kelpo vaihtoehto eikä häviä esimerkiksi tanssivalle ja laulavalle Lucy-koiralle, joka oli pari vuotta sitten jonkinlainen hittilelu.

Lego Mindstorms 51515 -robotti-innovaattori ja Nikko Omni X -radio-ohjattava auto.­

Lego Mindstorms 51515 -robotti-innovaattori

Todella kallis (noin 250 euroa) legosetti on kaikkea muuta kuin peruslegopaketti. Tämän setin avulla voi rakentaa viisi erilaista härveliä, jotka voi ohjelmoida tekemään kaikenlaista: vaikkapa heittämään korin tai ampumaan ohjuksen (eli tikun). Ohjelmoitavia legorobottisettejä on myynnissä muutamia erilaisia. Ne vaativat keskittymistä ja intoa. Jos molempia löytyy, lahja voi olla kovan hintansa arvoinen. Muussa tapauksessa on riski, että rakentelu unohtuu monista uusista ohjeista ja myynnissä olevista lisäosista huolimatta. Parhaimmillaan tämän voi rakentaa uudelleen ja uudelleen – ja aina vähän erilaiseksi.

Nikko Omni X -radio-ohjattava auto

Aikuisten mielestä tässä viitisenkymppiä maksavassa radio-ohjattavassa parasta on se, että siihen ei tarvitse vaihtaa pattereita vaan sen saa ladattua UBS-johdolla. Lasten mielestä parasta on se, että auto driftaa eli liirailee upeasti. Se on kieltämättä hauskannäköistä. Auto on vähän turhankin tehokas asuinhuoneistoon. Aikuisia häiritsee pöydän jalkoihin ja seiniin törmäilevän auton melu, lapsia ei vähääkään. Heistä auto on ”todella hieno”.

Takuuvarmoista klassikoista löytyy myös yllättäjä

Faber-Castell Polychromos -värikynät, Muuttuva labyrintti -lautapeli ja Uno-pelikortit.­

Muuttuva labyrintti -lautapeli

Tätä pelasit ehkä itsekin lapsena – ja sama peli toimii edelleen. Muuttuva labyrintti -lautapeli ei vaadi monimutkaisten ohjeiden opettelua, mutta on riittävän viihdyttävä ja yllätyksellinen myös aikuiselle peliseuralaiselle. Ikäsuositus on 8+, mutta moni pelaa labyrinttipeliä menestyksekkäästi myös vähän nuoremman lapsen kanssa.

Uno-pelikortit

Klassikkojen klassikko eli Uno-kortit toimivat aina. Peli on siitäkin hauska, että sen oppii jo todella nuori lapsi, mutta Unoa jaksaa pelata teinikin. Toki kannattaa muistaa myös muut klassikot: tavalliset pelikortit, ristinolla ja Yatzy. Ne eivät vanhene koskaan!

Faber-Castell Polychromos -värikynät

Koululainen, jolle värittäminen ja piirtäminen on intohimo, ilahtuu laadukkaista värikynistä. Taiteilijatarvikehyllystä löytyvillä kynillä värien kylläisyys ja piirtojälki on eri luokkaa kuin halpisversioilla – ja tämä näkyy myös hinnassa. Kyniä myydään valmispakkauksissa 12 väristä 120:een asti. Kokoelmaa voi kartuttaa haluamillaan sävyillä, sillä kyniä myydään myös yksittäin.

Polarn O. Pyret -kylpytakki, Marimekon Unikko-vuodevaatteet ja Steelseries Arctis 5 -pelikuulokkeet.­

Ohut ja imukykyinen kylpytakki

Lapsi tarvitsee hyvää pyyhettä melkein joka päivä. Paras pyyhe on ohut, pehmeä ja imukykyinen. Pikkulapselle kätevin on poncho-mallinen pyyhe, jossa päälle on oma reikä ja huppu. Isommille lapsille paras vaihtoehto on ohut froteekylpytakki, jossa on edessä vetoketju. Hupusta ja taskuista bonusta. Kylpytakki kannattaa ostaa vähän isona, jolloin sitä voi käyttää monta vuotta. Markkinoiden yhdet parhaimmista löytyvät Polarn O. Pyretiltä. Ne eivät ole halvimmasta päästä (60 e), mutta kestävät erinomaisesti käyttöä ja säilyvät pienemmillekin sisaruksille.

Steelseries Arctis 5 -pelikuulokkeet

Monien lasten toivelistoilla on tänäkin vuonna pelikuulokkeet. Laadukkaaksi todetut peruskuulokkeet ilahduttavat nuorta pelaajaa hienolla väriä vaihtavalla led-valaistuksella kuppien ulkoreunoissa. Langallinen headset maksaa reilusti alle satasen. Pehmeäreunaiset kupit on todettu terveelliseksi valinnaksi lapsen korvalle.

Marimekon Unikko-vuodevaatteet

Tiesitkö, että uusi sukupolvikin voi arvostaa klassikkoa? Marimekon Unikko-kuosi on löytänyt esiteinin toivelistalle. Lakanasetti ei kaipaa päälleen päiväpeittoa ja päivittää kertaheitolla lapsen huoneen trendikkääksi. Jo pelkkä tyynyliinakin antaa ilmettä. Unikko-vuodevaatteita on eri väreissä ja materiaaleissa. Tummansininen ja luonnonvalkoinen kuosi on puuvillapellavaa.

Uutuuskirjoista löytyy lapsille laatua

Mira Mallius: Meri-karhun suuri suku – Retki maailman karhulajien pariin, Into

”Miten ihana!” on ensimmäinen ajatus, kun tarttuu kirjaan kaiken maailman karhuista. Vetoavat kuvitukset vievät Meri-karhun ja Frank-flamingon värikkäälle maailmanympärimatkalle, jolla ne tapaavat kymmenen erilaista karhua huulikarhusta jääkarhuun.

Linda Bondenstam: Elämäni pohjalla – Yksinäisen aksolotlin tarina, Teos ja Förlaget

Nimestään huolimatta hilpeä kuvakirja sopii humoristeille, jotka rakastavat tutkia pieniä yksityiskohtia. Yksinäinen vedenelävä aksolotli lienee lajinsa viimeisiä, ja sen tehtävänä on kertoa ilmastonmuutoksesta toivoa unohtamatta. Kirjan värimaailma on poikkeuksellisen kaunis.

Mila Teräs, Sanna Pelliccioni: Lentävä mummini, Karisto

Kuvakirjaikäisiä puhutteleva Lentävä mummini on kuvitettu hilpeillä kollaaseilla, joissa lennetään punatukkaisen mummin matkassa riemukkaaseen seikkailuun. Ylistyslaulu isoäideille ruokkii mielikuvitusta eikä uuvuta nuorta lukijaa pituudellaan.

Miika Nousiainen, Sanna-Mari Pirkola: Fretti Mercury etsii onneaan, Otava

Puoliabsurdissa seikkailussa ollaan trendiaiheen äärellä: mistä se onni oikein löytyy? Mainiosti ääneen luettavaksi sopivan tarinan huumori naurattaa aikuista, kun taas lapsi innostuu kielileikeistä ja yllättävistä kohtaamisista.

Tove Jansson: Muumi Julistekirja, WSOY

Muumeihin ei voi kyllästyä! Joku voi nähdä Tove Janssonin klassikkokuvituksissa lastenhuonepotentiaalia, mutta yhtä hyvin niistä voi saada idean mökkihuussin sisustukseen. Tämä on siis lahjaidea kaikenikäisille. Posterikokoiset taulut on painettu jämäkälle kartongille, ja ne voisivat toimia myös jättimäisinä kortteina.

Izzi Howell: Kissat tykkää tieteestä, Otava

Aivan höpsösti photoshopatut kissat kertovat kaiken olennaisen tieteellisistä ilmiöistä kitkasta kaasuihin. Mitä ovatkaan fossiilinen polttoaine tai ääniaallot. 10-vuotias testilukija tirskui kuuluvasti kirjaan tutustuessaan.

Kati Jaakonen: Pikkukokki keittiössä – Leivonnaiset ja jälkiruoat. Readme.fi

Herkkuja helposti. Hellapoliisin pätevä Pikkukokki keittiössä -kirja on saanut jälkiruokiin keskittyvän jatko-osan. Kirjassa on kuvalliset teko-ohjeet, joilla nuori leipuri pärjää loistavasti. 9-vuotiaan koehenkilön ainoa vaikeus oli valita mieluisin resepti monen joukosta. Sopii hyvin isommillekin.

Väinö Riikkilä: Pertsa & Kilu, viimeiset kaanit, WSOY

1951 ensimmäisen kerran julkaistussa tarinassa ei tuijoteta ruutua vaan eletään takapihoilla, puutarhoissa ja meren rannoilla. Pertsa ja Kilu nylkevät onkiretkillä ankeriaita, laittavat läskiä eväsleivän päälle ja sikuria kahviinsa sekä rakentavat lentokonetta. Rikas ja eloisa kieli sopii ääneen luettavaksi tai teini-ikää lähestyville itse luettavaksi. Uuden elokuvaversion ensi-ilta on 25.12 (jos korona suo). Kannusta lahjan saajaa lukemaan ensin kirja, jonka jälkeen on hauska katsoa myös leffa.

J. K. Rowling: Harry Potter ja viisasten kivi, Tammi

Jos lapset on tulossa Harry Potter -ikään, nyt on oikea hetki hankkia sarjan ensimmäinen osa. Tammi on julkaissut kirjasta upeasti kuvitetun juhlapainoksen, jonka kannet kimaltavat kultaa ja sisäsivuilta aukeaa moniulotteisia yllätyksiä. Ilahduttaa varmasti myös paatunutta Potter-fania.

Kokeile lahjakorttia

Kiipeily on lapsille luontaista tekemistä.­

Boulderointilahjakortti

Boulderointi eli kiipeily sisäseinällä on helpoin tapa totuttaa lapsia kiipeilyyn. Verrattain matalien kiipeilyseinien alla on patjat, eikä apuvälineitä käytetä. Kiipeilykengät voi vuokrata paikan päällä.

Kiipeily on lapsille luontaista tekemistä. Erilaiset reitit kehittävät luovaa ajattelua ja kehonhallintaa.

Osassa kiipeilykeskuksia on erityisesti lapsille suunniteltuja seiniä, tarkasta tarjonta etukäteen. Kiva idea on myös lupaus viedä lapsi parhaan kaverinsa kanssa yhteiselle kiipeilyreissulle.

Lahjakortti Fööniin

Jos asut Uudellamaalla, Helsingissä kauppakeskus Redissä on vapaalentotunneli Fööni, jossa voi kokeilla, miltä lentäminen tuntuu. Lentämistä voivat kokeilla kaikki 5 vuotta täyttäneet, ja jo 5-vuotias nautti kokeilusta täysin rinnoin. Ei ehkä sovi kovin aralle lapselle: lentäminen tehdään ohjaajan kanssa kahden, ja kokemus voi pelottaa.

Lahjaksi sopii ohjattu ensilento kahdelle (119 euroa), jolloin aikuinen voi mennä lapsen mukaan. Hintaan sisältyy koulutus, varusteet ja video lennosta.

Lehtitilaus

Lapsille on markkinoilla paljon hyviä lehtiä. Jos haluaa ilahduttaa lasta tulevana vuotena usein, lehden tilaus voi olla hyvä vaihtoehto. Valita voi vaikka näistä: lapsille suunnattu yleislehti Apu Juniori, ajankohtaisimmat uutiset kertovat HS Lasten uutiset, hyvin toimitettu tyttöjen suosikki Demi, lukemista ja puuhaa tarjoava Koululainen, yhteen teemaan keskittynyt Hevoshullu ja ikiklassikko Aku Ankka ja sen pikkuveli Aku Ankka Juniori.

Toivepäivälahjakortti

Lapsen voi yllättää yhteisellä tekemisellä. Ratikkalinjojen ulkopuolella asuva pikkulapsi voi olla aivan fiiliksissä päivästä, jossa kuljetaan ensin raitiovaunulla, hypätään sitten metroon, katsellaan lopuksi laivoja Kauppatorilla ja syödään munkit. Koululaisen kanssa voi lähteä retkelle, lumikenkäilemään, hiihtämään, järjestää peliturnauksen tai osallistua Marttojen leivontakurssille tai arkkitehtiopiskelijoiden majaleirille. Kannattaa tutkia oman kunnan tarjontaa ja pitää mielikuvitus mukana. Lapset ilahtuvat lopulta aika vähästä ja useimmiten eniten siitä, että annat heille aikaa ja huomiota.

Vinkkejä antoivat Katri Jaalamaa, Heidi Moisio, Soile Saarelainen, Merituuli Saikkonen, Hanna Syrjälä ja Elina Väntönen.