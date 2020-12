Perheen pienistä kuluista kasvaa suuri menoerä, Raisa Mattila muistuttaa kolumnissaan.

Facebookin raskausryhmissä kysellään, millaisia vaunuja ihmiset aikovat vauvoilleen hankkia ja mitä ne saavat maksaa. Isompien lasten vanhemmat puhuvat siitä, kuinka monta rahaa vaativaa harrastusta jälkikasvulla on.

Sen sijaan vain harvoin törmää keskusteluihin siitä, miten arkiset menovirrat jaetaan kahden aikuisen perheissä.

Tulojen ja menojen reilu jako on joko niin helposti toteutuva itsestäänselvyys, ettei sitä tarvitse enempää ruotia ainakaan somessa, tai sitten rahojen excelöinti tuntuu sen verran vaivalloiselta, että aihe on jätetty kotikeskusteluissakin odottelemaan mystisiä parempia aikoja.

” ”Kaupassa kävi useammin se, jolla oli käytössä enemmän aikaa mutta vähemmän rahaa.”

Näin meinasi käydä omassa perheessäni. Odotimme puolisoni kanssa esikoistamme kuutisen vuotta sitten. Muistimme miettiä suunnilleen-tasoisen budjetin vauvahankinnoille ja sovimme, kumpi hankinnat tekee, milloin ja mistä. Lisäksi teimme suunnitelman isompien menojen, kuten asumiskulujen, hoitamisesta kummankin perhevapaalla.

Vauva oli jo melkein puolivuotias, kun tajusimme viimein perustaa ruokakauppaostoksia varten ensimmäisen yhteisen tilimme ja tilata kaksi maksukorttia.

Siihen asti kaupassa kävi useammin se, jolla oli käytössä enemmän aikaa mutta vähemmän rahaa. Se olin minä, vauvan kanssa ensiksi kotiin jäänyt vanhempi. Kuitteja laskettiin jälkeenpäin jaksamisen mukaan – ja senhän voi kuvitella, mikä oli jaksamisen taso yhdeksältä illalla, kun vauva oli mennyt nukkumaan. Eli ei laskettu.

Kulutustutkimuksessa on huomattu, että naiset pyörittävät miehiä useammin perheen arkista taloutta ja maksavat esimerkiksi ruokaostoksia ja lapsen tarvikkeita. Ehkä tästä syystä naiset myös kokevat miehiä useammin, että rahat eivät meinaa riittää.

Jos se sopii kaikille ja asiasta on tietoisesti sovittu, mikäpä siinä. Oman talouden tasapuolinen laskukaava voi olla mikä tahansa malli, joka perheen kaikista aikuisista tuntuu reilulta.

” ”Vauvavuoden aikana hakataan kiveen monet arkiset vastuut.”

Puhe menojen ”reilusta” jakamisesta kuulostaa varmasti ällöttävän hyväosaiselta, jos tililtä menee vääjäämättä kaikki, mikä tuleekin, tai jos perhe-elämän kuluista vastaa yksi aikuinen.

Mutta niiden, joilla on mahdollisuus miettiä ja sopia taloudestaan, on tärkeä tehdä niin. Mieluiten vaikka heti, kun perillinen on ilmoittanut tulostaan. Vauvavuosi on lyhyt hetki ihmisen elämässä, mutta sen aikana hakataan kiveen monet arkiset vastuut.

Pidemmäksi aikaa kotiin jäänyt vanhempi ottaa usein hoitaakseen myös erilaisia arjen asioita, kuten lapsen tarvikkeiden päivittämistä. Kulut kasvavat monesti samaa tahtia lapsen kanssa, mutta vastuut pysyvät.

Mikäli hankinnat tekee aina yksi henkilö ja yhteisen tilin sijaan omasta pussista, pienistä kuluista voi kasvaa monien vuosien aikana vuolas eurojen virta.

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran HS Meidän perhe -lehden numerossa 12/2020.