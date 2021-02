Kun lapsi syyttää epäreiluudesta, on tärkeää kuunnella, mistä on kyse. Jutun lopussa voit esittää oman kysymyksesi lastenpsykiatrille.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

Kaksostyttöjemme keskinäinen suhde on välillä yhtä vääntämistä ja kilpailua. 10-vuotiailla tytöillä on jatkuvasti menossa pieni kamppailu meidän aikuisten huomiosta: Kun olen sanomassa heille hyvät yöt, toinen kellottaa aikaa, jonka olen toisen lapsen huoneessa. Kun huomioin toista vaikka ottamalla hetkeksi kainaloon, siitä seuraa usein toisen mökötystä. Valitus epäreiluudesta on jatkuvaa. Tytöt myös mollaavat toisiaan välillä ilkeästikin. Olemme yrittäneet selittää, että reiluus ei tarkoita, että kaikki saavat aina samoja asioita samalla hetkellä saman verran, vaan että jokaisella on lupa omiin kivoihin hetkiin. Miten saisimme lapset ymmärtämään, että he eivät ole kilpailijoita keskenään?