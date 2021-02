HS:n perhetoimitus valitsi tämän hetken kiinnostavimmat fiktiiviset vanhemmuussarjat. Luvassa naurua ja samastumisen mahdollisuuksia.

Sadat katselutunnit sen todistavat: kyllä, perhe-elämästä syntyy kenties parasta draamaa. Tällä hetkellä suoratoistopalveluissa on paljon samastusmiskohteita vanhemmille. On yksinhuoltajia, eroperheitä, bonusperheitä ja ydinperheitä. Jos tilaukseen pannaan vielä pari sateenkaariperhettä, tarjontaa voi pitää varsin kelvollisena.

Vinkkaamme seitsemän kiinnostavaa perhesarjaa, joissa on niin huumoria kuin elämän isoja tunteitakin.

Gilmoren tyttöjen tarinaa jatkavassa minisarjassa Gilmore girls – Vuosi elämää Lorelain (Lauren Graham) tytär Rory (Alexis Bledel) on varttunut aikuiseksi.­

Vuonna 2000 startannut Gilmore Girls kertoo yksinhuoltajaäiti Lorelain ja hänen yliopistoon tähtäävän teinityttärensä Roryn elämästä pienessä amerikkalaiskaupungissa. Ehkä parasta on, että seitsemän tuotantokauden jälkeen voi katsoa myös naisten myöhemmistä vaiheista kertovan jatkosarjan Vuosi elämää. Tarjolla on siis pitkäaikaista koukuttumista.

Gilmoren tytöt ja Gilmoren tytöt – Vuosi elämää, Netflix.

Better Thingsin pääosissa näyttelevät Pamela Adlon, Olivia Edward, Hannah Alligood ja Mikey Madison.­

Kun klassikkosarja Gilmore Girlsin aineksiin lisää menopaussin sekä pläjäyksen rohkeita aiheita ja ironiaa, syntyy Better Things. Komediaa kantaa mahtava yh-äiti Sam, joka yrittää menestyä näyttelijänä ja samaan aikaan pitää kasassa kolmen tyttären taloutta.

Better Things, HBO.

Breeders-sarjan isä Paul kärsii lastensa takia muun muassa huonoista yöunista ja vihanhallintaongelmista.­

Martin Freeman esittää kahden lapsen lontoolaisisää, joka ei ole vielä kasvanut aivan siksi vanhemmaksi, joka hän haluaisi olla. ”Ole parempi”, Paul hokee itselleen, mutta lasten äänekkään leikin kohdatessaan hän huomaa vastoin suunnitelmiaan huutavansa jälleen raivoaan päin lastensa kasvoja.

Samantyyppisessä elämäntilanteessa oleva katsoja voi vain iloita salaa, kun Paul haukkuu alakouluikäisen poikansa itsekkääksi kusipääksi. Kiitos komedialle tästäkin katharsiksesta.

Ally (Daisy Haggard) on urallaan etenevää äiti, joka saa kiinnostavan siirron Berliinin. Se tarkoittaa, että Paulin pitää pystyä venymään isän roolissaan entistäkin leveämpiin mittoihin. Edessä on lemmikkigerbiilin kuolemaa raskaampi koitos.

Breeders, HBO.

This Is Us -sarja seuraa Jack (Milo Ventigmilia) ja Rebecca (Mandy Moore) Pearsonin sekä heidän kolmostensa tarinaa.­

Vanhemman kuolema, lapsen kuolema, päihdeongelmat, sotatrauma, uupumus, adoptio – yhdysvaltalainen sukusaaga This Is Us marssittaa isojen kysymysten äärelle ja kertoo siinä sivussa amerikkalaisen yhteiskunnan kipupisteistä. Sarjassa kiinnostavat myös kolmosperheen arki ja sisarussuhteet, lapsen kasvaminen ja identiteetin kehitys, perheen sisäiset jännitteet ja työn ja perheen yhdistämisen vaikeudet. Kun sarjan on tullut aloittaneeksi, on uusikin kausi ilman muuta katsottava. Uusissa jaksoissa näkyvät myös koronapandemia ja Black Lives Matter -liike.

This Is Us, Ruutu.

Ex-onnellisissa seurataan muun muassa Kallen (Mikko Nousiainen) ja Lauran (Miia Nuutila) elämää eron jälkeen. Lapset Viivi (Elsa Mämmelä) ja Alvari (Jere Salminen) kohtaavat omia aikuistumiseen liittyviä pulmiaan.­

Kun on talo täynnä eroperheitä, syntyy monenmoista kiinnostavaa, huvittavaa ja traagistakin ihmissuhdepulmaa. Johanna Vuoksenmaan luoma Ex-onnelliset on edennyt jo neljännelle kaudelle.

Ex-onnelliset, C More.

Siinäpä hyvää seuraa sunnuntailounaalle. Sisaruksia esittävät Samuli Niittymäki (vas.), Jarkko Niemi, Elena Leeve ja Santtu Karvonen, isää Taneli Mäkelä (keskellä).­

Atte Järvisen luoma Sunnuntailounas taas saa nauramaan, osin ehkä helpotuksesta: onneksi oma perhe ei ole noin rasittava. Kolmannella kaudella tavataan uusi hahmo, sisarusparven äiti.

Sunnuntailounas, C More.

Nyksät, eksät, eksien nyksät ja kaikkien lapset muodostavat Bonusperheen monimutkaisen verkoston.­

Ruotsalaisen uusperhekomedian kaikki hahmot ovat omilla tavoillaan rasittavia ja siksi juuri mahdottoman sympaattisia ja uskottavia. Tarina nivoutuu kahden hajonneen perheen ja heidän uusien ihmissuhdekuvioittensa ympärille. Ota sohvan käsinojista kiinni, tulossa on melkoinen tunnesoppa.

Bonusperhe, Netflix.

Vinkkejä jakoivat Katri Jaalamaa, Heidi Moisio ja Hanna Syrjälä. Juttu on julkaistu HS Meidän perheessä 1/2020.