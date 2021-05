Jos lapsella on ajatus siitä, että hän ei koskaan riitä, asiaan kannattaa suhtautua vakavasti. Jutun lopussa voit esittää oman kysymyksesi lastenpsykiatrille.

Tilaajille

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

10-vuotias poikani haukkuu itseään paljon: tyhmäksi, paskaksi, perhettään perikatoon vieväksi. Jos sanon jotain asiaa huonoksi, hän jatkaa, että hän on se huono. Lapsi on älykäs, vahvaluonteinen ja hänen on vaikea kestää negatiivisia tunteita. Meillä on vanhempi erityislapsi, joka ei tule kovin hyvin toimeen pojan kanssa. Miten kannattaisi suhtautua jatkuvaan kielteiseen itsearviointiin?