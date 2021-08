Unelma on toteutunut. Ryhmäkodissa asunut Jari-Pekka Vehniäinen pääsi muuttamaan omaan rivitalokotiin.

Jari-Pekka Vehniäisen haave toteutui, kun hän pääsi muuttamaan omaan kotiin. Nuoren itsenäistyminen mullistaa usein niin lapsen kuin vanhemman maailman.

Huonekaluliikkeen pakettiauto peruuttaa nummelalaisen palvelukodin pihaan. Takaovien avautuessa tavaratilasta paljastuu Jari-Pekka Vehniäisen, 24, ensimmäisen oman kodin uudet kalusteet: harmaa divaanisohva, leveä sänky, sohvapöytä, lamput olohuoneeseen ja makkariin sekä puinen naulakko eteisen seinään. Muuttokuorman päällimmäisenä keikkuu koriste-eukalyptus. Rivitalokaksion ulko-ovi on jo kutsuvasti auki ja eteiseen on aseteltu kynnysmatto, jossa lukee ”Tervetuloa”. Odotettu ja tärkeä päivä on vihdoinkin koittanut.