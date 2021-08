Jos koti on lapselle palvelutalo tai hotelli, hänestä ei kasva omatoimista. Miten toimeliaisuutta voi tukea?

Tilaajille

Lapsi on ollut yksin kotona ja keittiö on sotkun vallassa, kun aikuinen tulee kotiin. Sillä on väliä, miten kotiin tuleva vanhempi suhtautuu asiaan: kysyykö hän rauhallisesti, mistä sotku johtuu, vai parkaiseeko ensimmäisenä, mikä kamala kaaos keittiössä on.

Jos kouluikäiseltä malttaa kysyä sotkun syytä, hän voi kertoa tehneensä esimerkiksi pullataikinan.