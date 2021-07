Miten varallisuus tai sen puute vaikuttaa lasten ajatusmaailmaan? Vastaa kyselyyn.

Miksi kaverin perheellä on iso talo ja kaverilla oma vaatehuone? Miksi me emme käy koskaan elokuvissa? Miksi en saa merkkilenkkareita, vaikka vanhemmilla on varaa ostaa kaikkea muutakin?

Kesäloman loputtua koulussa jutellaan matkoista, joita on tehty, ja paikoista, joihin on päästy. Joukossa hiljaisimmat saattavat olla niitä, joiden perheellä ei ollut varaa matkustaa kotipaikkakuntaa kauemmas tai vuokrata kesämökkiä.

Mietityttääkö sinua tapa, jolla lapsesi tai muut lapset puhuvat varallisuudesta? Millaista keskustelua varallisuuseroista lapsen kanssa tulisi käydä?

HS kerää vanhempien havaintoja ja ajatuksia siitä, millä tavoilla varallisuuserot näkyvät lapsen arjessa. Vastauksia käytetään jutussa, joka julkaistaan HS Meidän perhe -lehdessä ja hs.fi:ssä.

