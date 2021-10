Mitä vastata lapselle, jolla on rahaa vieviä haaveita? Lastenpsykiatrin mukaan kannattaa välttää ainakin ankeista faktoista jankuttaminen.

Mitä nykylapsi haluaa? Hän haluaa mopoauton, muskeliveneen, mönkijän tai sähköpyörän. Hän haluaa, että perhe asuu omakotitalossa, jonka pihalla on palju tai uima-allas.

Hän haluaa, että perhe ajaisi Porschella, Teslalla tai Mercedes Benzin G-sarjan maasturilla. Hän haluaa matkustaa Uuteen-Seelantiin, Hawaijille, New Yorkiin tai Tokioon. Hän haluaa uusimman Iphonen, 1500 euron virtuaalitodellisuuslasit tai 2500 euron pelinurkkauksen.

Hän haluaa pukeutua Gucciin, Canada Gooseen tai vähintään Nikeen. Lisäksi hän haluaa ponin.

Tällaisia asioita listasivat vanhemmat, kun kysyimme heiltä kalleimpia haaveita, joita heidän lapsillaan on. Kysely lasten tavoista puhua rahasta julkaistiin hs.fi:ssä, ja siihen vastasi vajaat 150 lukijaa.

Haaveiden lista on toki kärjistetty kokoelma kalliita kulutushyödykkeitä, ei koko totuus siitä, miten lapset haluaisivat perheen käyttävän rahaa, jos sitä olisi pilvin pimein käytettävissä ja huoleton rahankäyttö sopisi perheen arvoihin.

Vastaajien lapsissa on myös niitä, jotka haaveilevat kalleimmillaankin kohtuullisen hintaisesta elektroniikasta, hyvästä polkupyörästä tai sadan euron Lego-pakkauksesta.

Jotkut kertoivat, että kalleimmatkin haaveet ovat olleet sellaisia, että vanhemmat ovat pystyneet niitä toteuttamaan esimerkiksi syntymäpäivälahjoina. Joukossa oli myös vanhempia, joiden mieleen ei ole jäänyt erityisen kalliita toiveita tai joiden lapset eivät ”ole kovasti tavaran perään”.

Kysyimme vanhemmilta myös lasten tavallisimmista arkisista ostotoiveista, niistä, jotka lapsi esittää pyyntöjen muodossa vanhemmalleen. Monet koululaiset toivoivat vaatteita, uutta puhelinta, käyntiä elokuvateatterissa tai harrastuksiin liittyviä varusteita.

”Toinen haluaa kaiken: merkkivaatteita (ja merkittömiä), koruja, kasseja, leluja, kirjoja, huonekaluja, airpodeja ja harrastusvälineitä. Toinen ei mielestään tarvi mitään”, listaa äiti, jolla on 7- ja 9-vuotiaat lapset.

Pienemmät lapset saattavat toivoa leluja ja herkkuja.

”5-vuotias mankuu kaupassa leluja, herkkuja ynnä muuta ihanaa”, toinen kahden lapsen äiti vastaa.

Se, että pieni lapsi ”mankuu” kaupassa jotain on tuttu tilanne useimmille vanhemmille. Vanhempi joutuu myös huomaamaan, että tilanne lelu- tai karkkihyllyllä toistuu kerta toisensa jälkeen, vaikka hän olisi järjestelmällisesti jättänyt hyödykkeet hyllyyn ja käynyt asian läpi lapsen kanssa. Aivan kuin lapsi ei ottaisi oppiakseen ollenkaan!

Miksi lapselle ei mene jakeluun, että vanhempi ei ole edelleenkään ostamassa hänelle Nerf-pyssyä tai jäätelöä?

”Pieni lapsi ei pysty ymmärtämään, että aikuinen ajattelee eri tavalla”, lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa.

Lapsen mielestä se, mitä hän itse ajattelee ja tuntee, ”on koko maailmassa totta”. Lapsi ei voi käsittää, että kaikilla ei ole samat tunteet kuin hänellä, Rantala selittää. Lapsen logiikka on nurinkurinen:

”Koska minä haluan, tässä on jotakin, mitä minä voin saada”, Rantala kuvailee.

Tilanne on toistuessaan vanhemmalle helposti turhauttava, mutta Rantala kannustaa silti aikuista pitämään turhautumisen sisällään. Lapsen halua ei pidä tuomita eikä viestiä lapselle, että siinä sinällään on mitään väärää.

”Voi esimerkiksi todeta, että ai sinä haluat tuommoisen, se onkin hieno. Voi kun voitaisiinkin ostaa se, harmi kun emme nyt pysty.”

”Lapsen ajattelu on myös hirveän konkreettista”, Rantala muistuttaa. ”Hän oikeasti mittaa aikuisen rakkautta konkreettisilla asioilla ja ajattelee, että jos aikuinen ei anna hänelle tikkaria, tämä ei rakasta häntä.”

Aikuisen tehtävä on osoittaa myötätuntoa lapsen suuttumukselle, ei taipua tämän toiveisiin pelätessään lapsen tunteita, Rantala sanoo.

”Vaikka tilanteesta kuinka puhutaan, niin lapsemme jotenkin kuvittelevat rahojen olevan loputtomia. Kaikkea pitäisi saada ja heti, ja ei ymmärretä vaikka kuin kerromme, miksi esimerkiksi uutta iPhone 12:a ei tuosta noin vain osteta”, kertoo neljän lapsen äiti.

Aikuisen tunteilla onkin paljon tekemistä asian kanssa, kun lapselle puhutaan rahasta. Voi tuntua turhauttavalta, jos lapsi ei tunnu ymmärtävän aikuisen valitsemia arvoja kuten sitä, ettei perheessä kerskakuluteta. Aihe voi tuntua vaikealta myös silloin, jos perheen tulot ovat pienet.

Rantalan mukaan tärkeämpää kuin se, miten lapsi puhuu rahasta, on pohtia, mitä tunteita nämä puheet herättävät aikuisessa. Herääkö hänessä huonommuuden tunteita, kateutta tai kilpailunhalua suhteessa muihin aikuisiin, epävarmuutta tai kiukkua siitä, että lapsi ei ymmärrä vanhempiensa elämänvalintoja?

Haluaminen kuuluu kaikenikäisten ihmisten perusominaisuuksiin. Lapset vain puhuvat toiveistaan avoimemmin. Lisäksi heidän kulutuskäsityksiään ohjaa se tosiasia, että vanhempien vastuulla on perustarpeiden tyydyttäminen. He pystyvät kohdistamaan toiveitaan muihin kuin elämän välttämättömyyksiin, vaikkapa leluihin, puhelimiin ja lomamatkoihin.

Haaveilu ja haluaminen ei koskaan saa olla väärin, Janna Rantala sanoo. Haaveilu ei myöskään tarkoita, että lapsi vaatisi vanhemmaltaan jotain.

Rahaa vievät unelmat ovat Rantalan mukaan väistämättömiä, kun eletään yltäkylläisessä maailmassa.

”Aikuisen pitäisi ymmärtää, että jos lapsi kinuaa jotain, se ei tarkoita, että hän on ahne, itsekäs riistäjä”, hän sanoo.

”Kun lapsi haaveilee, aikuisen pitäisi tunnistaa, että nyt on kyse haaveilusta. Fiilistelyyn voi lähteä rohkeasti mukaan. Olisi tärkeää, että lapsi saisi kokemuksen, että haave on tärkeä ja arvokas, vaikkei se olekaan mahdollinen.”

Rantala puhuu aikuisen mentalisaatiokyvystä, taidosta pohtia lapsen kokemusta.

”Kun se pettää, aikuinen alkaakin puhua faktoista eli hinnoista. Se menee hirveän pieleen, jos emme kykene itse menemään sinne mielikuvituksen ja fantasian alueille.”

Toinen tapa, jolla keskustelu voi Rantalan mielestä lähteä väärään suuntaan, on vastata lapsen haaveisiin alkamalla puhua omista tunteistaan.

”Vaikkapa niin, että kyllä minäkin olisin halunnut omakotitalon, mutta en ole pystynyt sellaista hankkimaan. Tai että eikö tämä riitä, mitä meillä nyt on. Että vanhempi alkaa puhua kuin marttyyri loukatuin tuntein. Fokus siirtyy siis lapsen fantasiasta, ihastelusta ja upeista ideoista aikuisen tukemiseen.”

Haluamiseen liittyy ikävaiheita. Kun lapsi alkaa hahmottaa aikuisen maailmaa ja sitä, että rahalla voi saavuttaa statusta, hän kiinnostuu näistä asioista. Varallisuuden havainnoiminen vaatii oman ja toisten tilanteen vertailua.

Kysyimme vanhemmilta, mistä lasten ostotoiveet ovat heidän mielestään peräisin, ja tyypillisin vastaus olikin, että ne tulevat lasten kavereilta ja heidän perheiltään.

Moni lapsi vertaili kaverien perheiden asumismuotoa, ja omakotitalossa asumista pidettiin mieluisampana asumisratkaisuna kuin kerrostaloasumista.

”10-vuotias tekee [havaintoja toisten perheiden varallisuudesta]. Kavereiden isot omakotitalot, hienot autot, kalliit merkkivaatteet yms. kyllä huomataan ja silloin tällöin kotonakin mainitaan. Lapsen koulussa suurin osa on hyvin toimeentulevia perheitä, samoin asuinalueellamme. Vertaukset tehdään siis sinne suuntaan, vaikka tilanne voisi olla toinenkin”, kertoo kahden koululaisen äiti.

”Lapsi ihmettelee, miksi asumme 44 neliön asunnossa, kun hänen harrastuskavereillaan on neliöitä oikeasti kymmenkertaisesti”, kuvailee yhden lapsen yksinhuoltajaäiti.

”Teinin mielestä olemme köyhiä, koska mökillä ei ole paljua jne, kuten kaverin mökillä”, sanoo kolmen lapsen äiti.

”Vaatteisiin, pelivälineisiin, harrastuksiin liittyen on tullut kyselyä, miksi mä en saa vaikka naapurilla on”, kirjoittaa kuuden lapsen isä.

Kouluikäinen huomaa, että kulutustuotteet ovat merkityksellisiä, koska ne liittyvät sosiaaliseen elämään. Lapset ja nuoret rakentavat arkeaan erilaisten hyödykkeiden omistamisella ja käytöllä.

Esimerkiksi puhelimella pidetään yhteyttä kavereihin, pelataan ja sometetaan heidän kanssaan. Jos puhelin ei pyöritä tietynlaisia pelejä, lapsi voi jäädä peliringin ulkopuolelle.

Samanmerkkiset verryttelyhousut tuovat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Kyse ei ole vain housuista, vaan symbolista, joka tarkoittaa lapsen kuuluvan tiettyyn porukkaan.

Myös vanhemmat tuntuvat ymmärtävän tämän, mutta edes hyvätuloisen perheen äiti ei välttämättä suostu ostamaan lapsilleen tiettyjä hyödykkeitä vain porukkaan kuulumisen takia: ”Lapset eivät pyydä ns. turhaan ostamaan mitään heille itselle ehkä mieluisinta, ja heitä on myös kiusattu: toisaalta siitä, että asumme hyvälaatuisessa asunnossa, ja toisaalta ovat jääneet ns. seurapiirien ulkopuolelle, koska eivät käytä tietyn merkkistä puhelinta ja tiettyjä vaatemerkkejä.”

Etenkin vähätuloisten vanhempien vastauksista kuului huolta siitä, että lapsi joutuu kiusatuksi, jos hän ei omista samankaltaisia hyödykkeitä kuin varakkaampien perheiden lapset.

Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että yksi taloudellisen eriarvoisuuden seurauksista on kiusaaminen. Mia Hakovirran ja Minna Rantalaihon haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessa 5.- ja 8.-luokkalaisille lapset itse nostivat esiin, että tällainen kiusaaminen ilmenee eri tavoin syrjimisenä ja ryhmästä ulossulkemisena.

Samaa ulosjäämisen tunnetta kuvailevat lapset ja nuoret myös useana vuonna Pelastakaa lapset ry:n vuosittain järjestämässä Lapsen ääni -kyselyssä.

Omassa kyselyssämme monet vähävaraisemmat vanhemmat kuvailivat perheen rahatilanteen näkyvän vaatimattomuutena:

”[15-vuotias] puhuu matalalla äänellä ja vältellen, pää alaspäin käännettynä, kun on puhe rahasta. Hän tietää, että se on masennuksen aihe, ja olemme erilaisia kuin muut ihmiset. Hän tietää, että maailmassa on rikkaita ja köyhiä. Meillä ei ole Netflixiä, ’vaikka kaikilla muilla on, kun me ollaan niin köyhiä’”, kuvailee äiti, joka asuu kaksin lapsensa kanssa.

”Jos jokin tarve ilmenee, tyttö 11 ja poika 14 useimmiten sanovat, että kyllä mä vielä hetken pärjään näin. Kyse kengistä, vaatteista ja viimeksi puhelimesta (poika 14 oli ilman puhelinta reilun 3 viikkoa, mikä oli kyllä huikea suoritus). Samoin katsovat hinnat tarkoin”, kertoo neljän lapsen kanssa asuva niukkatuloiseksi itseään kuvaava äiti.

Janna Rantalasta olisi tärkeää, että vähätuloisissakin perheissä lapsilla olisi mahdollisuus fantasioihin.

”Vähävaraisuus on stressaavaa, ja voi kuulostaa todella tökeröltä edes ehdottaa vanhemmalle, että istukaa yhdessä haaveilemaan, kun ei edes tiedä, mistä loppuviikon ruuat hakisi. Lapsen elämässä ovat kuitenkin rinnakkain yhtä arvokkaina mielen maailma ja konkreettinen maailma. Siksi olisi todella tärkeätä sanoa, että en tahallani ole ostamatta ja että sinulla on oikeus unelmoida.”

Eräs kyselyyn vastannut äiti kirjoittaa: ”Toteutan toiveita harvakseltaan, koska vanhemman duuni on opettaa lapselle pettymyksiä.”

Rantalan vinkkelistä ostamatta jättäminen ei ole pettymyksen aiheuttamista, päin vastoin. Jos vanhemman tapoihin kuuluu toteuttaa kaikki lapsen halut, hän tulee katkaisseeksi lapsen unelmilta siivet:

”Se tuhoaa haluamisen ja kaipaamisen välttämättömyyden.”

Lasten ajatuksia varallisuudesta

1. Halut ja tarpeet ovat eri asioita

Lapset erottavat halut varsinaisista tarpeista. Lapset kertovat saavansa yleensä sen mitä tarvitsevat ja pohtivat, että he voivat kyllä haluta monenlaisia asioita, mutta eri asia on, tarvitsevatko he kaikkea haluamaansa.

2. Harrastukset kuuluvat kaikille

Lapset kokevat harrastukset yleisesti normiksi eli sellaiseksi asiaksi, jonka pitäisi kuulua jokaisen lapsen elämään – varakkuudesta riippumatta.

3. Kaikkea ei voi päätellä päältä päin

Lapset havaitsevat toisen lasten taloudellisten resurssien eroja konkreettisten ja näkyvien asioiden, kuten tavaroiden määrän, käytössä olevan rahan, vaatetuksen, perheen auton tai asumismuodon, perusteella. Toisaalta osa lapsista ajattelee, ettei se, mikä lapsesta näkyy ulospäin ole välttämättä koko totuus, ja että lapsi voi esimerkiksi näyttää ulospäin ”köyhemmältä kuin muut” ja silti tulla melko varakkaastakin perheestä.

Juttu on julkaistu HS Meidän perheen lokakuun 2021 numerossa.

