Joku muistaa vanhemmilta saamansa rahaneuvot koko elämänsä, toinen ei saanut sellaisia lainkaan. Mihin joukkoon sinä kuulut? Miten teidän perheessänne päätetään raha-asioista?

Kun olit lapsi, miten kotonasi puhuttiin rahasta? Mitä sinulle kerrottiin esimerkiksi kuluttamisesta, säästämisestä ja velasta – vai opettivatko vanhemmat omalla esimerkillään?

Entä miten olet puhunut rahasta ja kuluttamisesta omille lapsillesi? Siirrätkö lapsuudenkotisi oppeja eteenpäin?

Aiotko tukea tai oletko tukenut aikuisia lapsiasi taloudellisesti? Oletko itse saanut vanhemmiltasi perintöä tai rahalahjoja?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä on ensisijaisesti vanhemmille suunnatussa kyselyssä, jonka perusteella tehdään lehtijuttu HS Meidän perheeseen, mutta myös tutkimusta Tampereen yliopistossa.

Tutkimuksen tekee sosiaalipolitiikan dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin. Hän on kiinnostunut aineistossa ensisijaisesti sukupolvien välisestä varainsiirrosta.

”Elinikä on kasvanut, ja tällä hetkellä elää samanaikaisesti useampia sukupolvia kuin koskaan aikaisemmin. Siksi varainsiirto on kiinnostavaa. Suomalaisten varallisuus on lisääntynyt, mikä näkyy esimerkiksi perintöverotilastossa”, Nätkin sanoo.

Hän toivoo aineistosta nousevan esiin sukupolvien välisiä arvoja ja arvostuksia. Ne voivat olla hyvinkin erilaisia eri-ikäisten ihmisten välillä.

”Esimerkiksi velanotto on sosiaalipoliittisesti kiinnostava teema. Nuoren ikäpolven suhde velanottoon on todennäköisesti hyvin erilainen kuin vanhemman.”

HS Meidän perhe -lehdessä ja HS.fi:ssä julkaistavassa lehtijutussa käytetään sitaatteja ainoastaan niiltä vastaajilta, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa. Yhteystiedot jäävät toimituksen tietoon. Tutkimuskäyttöön vastaajien yhteystietoja ei luovuteta.