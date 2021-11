Vanhempi ei aina ymmärrä, mikä kaikki on lapsiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa. Henkistä väkivaltaa ei voi puolustella temperamenttisuudella, sanoo lastenpsykiatri Janna Rantala.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

Vaimoni on temperamenttinen ja hänen on vaikea hillitä suuttumustaan. Suuttuessaan hän huutaa lapsillemme ja nimittelee heitä kauhealla tavalla: pässinpääksi, tyhmäksi, vellihousuksi, vinkujaksi. Toisaalta hän myös hellii lapsia ja leikkii heidän kanssaan. Vaimoni kokee, että suuttuminen tilanteissa on väistämätöntä ja hänellä on oikeus näyttää negatiivisia tunteitaan. Millainen vaikutus herkästi raivostuvalla vanhemmalla on alle 10-vuotiaisiin lapsiimme? Miten voisin toimia näissä tilanteissa?