Se, mikä lapselle on dinosaurusleikki, on aikuiselle varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Tällainen on päiväkotilaisen päivä.

Kello lähenee puoli kahdeksaa aamulla Liivuoren päiväkodissa Hämeenlinnassa.

Yksivuotias Benjamin kurottelee jo leluhyllyltä muovisia työkaluja. Hän on tullut paikalle aamukuudelta.

Elviiralle pensaikko on kuin pieni metsä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Annasofia ”Sohvi” Ruohonen ojentaa työkalut hänelle. Benjamin kantaa laatikon keskelle lattiaa, mutta kääntyykin ottamaan kirjan takanaan olevasta hyllystä. Ohi kävelevä parivuotias Väinö kiinnostuu työkalulaatikosta. Hän ottaa sieltä muovisen ruuvinvääntimen ja alkaa kiristää sillä punaisen työntökärryn renkaita.

On tavallinen torstaiaamu.

Varhaiskasvatuksen opettaja Annasofia Ruohonen auttaa nelivuotiaita ulkoilun jälkeen. Kuvassa Sedra, Oliver, Elielin pikkusisko Ellen, Aada ja kuvasta pois juokseva Eliel.

Liivuoren päiväkodissa on 200 lasta, jotka on jaettu viiteen kylään: Viertola, Toukola, Impivaara, Männistö ja esikoululaisille tarkoitettu Rajamäki. Kussakin kylässä lapsia on noin 40. Kuudentena ryhmänä on vielä reilun kymmenen lapsen esikouluryhmä Metsola, jonka toiminta painottuu metsässä liikkumiseen. Muissa kylissä on 1–5-vuotiaita omissa pienemmissä ryhmissään.

”Isommat auttelevat pienempiä lapsia ja esimerkiksi eri-ikäiset sisarukset voivat olla toistensa seurassa päivän aikana”, Ruohonen kertoo kyläideasta.

Ruohonen työskentelee Viertolan kylässä, jossa aikuisia on kahdeksan. Heistä tällä hetkellä kolme on lastentarhanopettajia, loput lastenhoitajia. Opettajista on pulaa.

”Arjessa tehtävät ovat samanlaisia, mutta lastentarhanopettajien tehtävä on vastata siitä, että toimimme meitä velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti”, Ruohonen sanoo.

Joel vaihtaa dinosaurusten kylpyleikissä kastuneet vaatteet kuiviin.

Samassa rakennuksessa päiväkodin kanssa on myös Jukolan koulu. Kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat käyvät päivittäin ruokailemassa koulun ruokalassa ja välillä päiväkoti-ikäiset pääsevät käyttämään myös koulun liikuntatiloja ja voivat samalla seurata mitä isommat lapset tekevät.

Kahdeksalta Benjamin saa eteensä puurolautasellisen, leipää ja vesimelonilohkoja. Hän tarttuu lusikkaansa reippaasti ja ohjaa sen määrätietoisesti suuhunsa. Yksivuotiaaksi hän syö yllättävän taitavasti eikä suojaessulle putoa kuin muutama puuroklöntti.

Nelivuotiaat Aada ja Eliel aamupuurolla Jukolan koulun ruokalassa.

Sohvi Ruohosen pienryhmässä on nelivuotiaita, joiden kanssa hän alkaa pian aamiaisen jälkeen valmistautua ulkoiluun. Hänen vastuullaan on noin viisi lasta kerrallaan. Alkuviikosta hän kävi saman ryhmän kanssa metsässä hakemassa materiaaleja, joista tänään on tarkoitus pihalla rakentaa dinosauruksille pesiä ja nukkumapaikkoja.

”Tää syö semmoista lihaa, mitä lapsetkin syö”, nelivuotias Joel sanoo käännellen kädessään vihreää muovidinosaurusta.

Ruohonen konttaa pihalla lasten mukana, kun dinosauruksia syötetään ja peitellään nukkumaan kuivuneiden korsien päälle pihapensaiden alle. Peitoiksi lapset panevat saniaisten lehtiä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Annasofia Ruohonen ottaa kuvia vanhempien kanavalle, kun Elviira, Joel, Eliel ja Oliver rakentavat dinosauruksille pesiä.

Ruohonen kertoo, että idea leikkiin lähti siitä, kun hän ja muut työntekijät huomasivat alkusyksystä, että lapset olivat todella innoissaan dinosauruksista. Samaa viestiä tuli monista kodeista.

Leikin keskellä Ruohonen ottaa välillä Ipadillä kuvia touhuista ja lapsista. Niistä kootaan säännöllisesti vanhemmille valokuvista ja videoista koottuja Imovie -elokuvia vanhempien yhteiselle kanavalle.

”Tuutko kylään tän luo?” Eliel, 4, kysyy Joelilta heilutellen omaa dinoaan.

”Tää just nukkuu. Tossa on sunkin dinolle peitto”, Joel sanoo ja antaa Elielille ison saniaisen lehden.

”Kiitos”, Eliel sanoo ilahtuneena.

Oliver osallistuu dinosaurusleikkiin päiväkodin pihalla.

Jokaiselle päiväkodissa olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jonka tarkoitus on edistää kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Ruohosen mukaan jokainen lasten leikki päivän aikana on osa varhaiskasvatusta.

” Lapsi uppoutuu leikkiin, jos saa osallistua leikin suunnitteluun.

Dinosauruksilla leikkiessään lapset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja muiden lasten kanssa ja opettelevat ilmaisemaan tunteitaan. Ruohosen mukaan päiväkotileikeissä on nykyään tärkeää, että lapset voivat itse vaikuttaa niiden sisältöön.

Samaan tapaan kuin aikuiselle on motivoivaa vaikuttaa työnsä sisältöön, lapsi uppoutuu leikkiin, jos saa osallistua leikin suunnitteluun. Uppoutuessaan johonkin mielekkääseen lapsikin on motivoituneempi oppimaan. Vuorottelua, sopimista, suunnittelua ja luovaa ajattelua.

Aada on vielä aamulla vähän unenpöpperöinen.

”Käytännössä se tarkoittaa, että kuunnellaan ja nähdään lapset ja tartutaan hetkeen”, Ruohonen sanoo.

Viime viikolla hän esimerkiksi askarteli lasten kanssa syksyn värikkäistä lehdistä ikkunataidetta, koska lapset alkoivat spontaanisti kerätä hienoja punaisia lehtiä pihalta.

Lapset rakastavat Ruohosen mukaan omissa mielikuvitusleikeissään sääntöjä, mutta ei aikuisten silti tarvitse järjestää leikki- tai askartelutuokioita, joissa tehdään niin kuin aikuinen sanoo. Tilanteet, joissa opitaan uusia taitoja tulevat eteen, ja niihin pitää vain osata tarttua.

Liivuoren päiväkodissa lapset osallistuvat yhteisten sääntöjen laatimiseen.

”Nykyään vasu-keskusteluissa vanhempien kanssa keskitytään kasvattajien toimintaan sekä lasten vahvuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin eikä enää siihen, missä lapsilla on haasteita”, Ruohonen kertoo.

” Mielikuvitusleikit ovat kaventuneet, ja se saattaa johtua enemmän kasvattajista kuin lapsista.

Lasta ohjataan käyttämään mielikuvitustaan, koska se kehittää ajattelutaitoa.

”Esimerkiksi dinoleikkiä rikastuttamalla pääsin tukemaan lasten sosiaalisia taitoja ja kehittämään mielikuvitusta lasta kiinnostavalla teemalla”, Ruohonen sanoo.

Hänen mukaansa on huomattu, että mielikuvitusleikit ovat kaventuneet, ja se saattaa johtua enemmän kasvattajista kuin lapsista.

Varhaiskasvatukseen liittyy ehkä yhteiskunnallisia odotuksia painottuen äidinkielen ja matemaattisten taitojen oppimiseen. Niitä opitaan arjessa leikkien. Ne eivät Ruohosen mukaan kuitenkaan ole keskiössä, vaan lapsi vahvuuksineen ja mielenkiinnon kohteineen.

Käytännössä se on näkynyt vaikkapa siinä, että seurataan, onko lapsella piirtäessä oikea kynäote sen sijaan että keskityttäisiin hänen ajatteluprosessiensa tai sosiaalisten taitojensa kehittymiseen.

Lapset oppivat asioita ja käsitteitä joka ikisessä arjen tilanteessa: kulkiessaan peräkkäin ruokalaan, huomioidessaan kaveria leikissä ja joutuessaan odottamaan aikuisen apua.

Hämeenlinnalaisen Liivuoren päiväkodin yli kolmevuotiaat syövät Jukolan koulun kouluruokalassa, jossa he näkevät eri-ikäisiä lapsia.

Neljävuotiaat Säde, Elviira, Joel, Oliver ja Eliel pääsevät vielä ulkoilun jälkeen kylvettämään ulkona olleita dinosauruksia.

”Ei saa roiskia”, Ruohonen ohjeistaa lapsia.

”Mun housut on jo ihan märät”, joku lapsista ilmoittaa pian.

Lounaalle lähdetään jonossa, johon Ruohonen kutsuu jokaisen lapsen erikseen.

”Ensin saa tänään tulla se, jolla on raidallinen paita”, Ruohonen aloittaa.

Ruokalassa ei koronaepidemian takia saa vielä hakea itse ruokaansa, vaan Ruohonen tuo lapsille keittolautaset eteen. Säde nappaa leivältään ensin kurkunviipaleet suuhunsa ja alkaa vasta sitten nakertaa näkkileipäänsä. Keittoa hän katselee epäilevästi.

”Rohkaisemme maistamaan kaikkea, mutta ketään ei pakoteta syömään, jos ei maistu”, Ruohonen sanoo.

Kaksivuorias Abrar nukkuu vielä, vaikka kaikki muut lapset ovat jo nousseet päiväuniltaan.

Iltapäivällä päiväunien jälkeen Ruohonen pelaa viisivuotiaiden Lilin ja Refian kanssa kanssa kuusi pelikierrosta Uno-korteilla. Tytöt varmistavat häneltä, että voidaanhan huomennakin pelata. Joel saa pelata kaksin lastenhoitaja Anni Toivosen kanssa Afrikan tähteä.

Osa lapsista siirtyy käytävälle, jossa voi juosta, hyppiä aitajuoksuesteiden yli ja ajaa muovimopoilla.

Lastentarhanopettaja Katarina Nordenswan osallistuu peilileikkiin, jossa yksi lapsista on vuorollaan peili ja muut pelaajat saavat lähestyä häntä silloin, kun hän on selin muihin. Kuvassa on Taikan vuoro olla peilinä. Jos hän kääntyessään huomaa jonkun liikkuvan, tämän pitää palata lähtöviivalle.

Ruohonen selvittää rauhallisesti parin lapsen riitaa samasta lelusta.

”Voisitteko te vuorotella?” hän ehdottaa.

Sen jälkeen hän panee päähänsä hiuspannan, johon on askarreltu kissankorvat.

Hän istuttaa yhden lapsen kerrallaan muoviselle laudalle, jonka alla on pyörät, ja vetää lautaa narulla. Hiljainen Säde ei juuri pidä meteliä itsestään, mutta pääsee myös lopulta laudan kyytiin. Hän puristaa sinistä muovinarua kaksin käsin ja lopulta koko päivän totisena pysyneet kasvot puhkeavat leveään hymyyn.

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehdessä 11/2021.