Norjalaisessa kaupungissa koulukiusaamista ehkäistään omintakeisin keinoin: vanhemmat bilettävät keskenään, ja koululaisille on tärkeintä olla kiva.

Vilkuilen kelloa parin minuutin välein. Pian se on kolme.

Yritän saada viimeiset työasiat valmiiksi. Mielessä pyörii, onko kaikki järjestelyt hoidettu seuraavia neljää tuntia varten.

Ajatukseni keskeytyvät, kun ulkoa kuuluu lasten naurua ja puheensorinaa – nyt se taas alkaa. Hengitän syvään ja menen eteiseen vastaanottamaan oman lapseni ja hänen neljä luokkakaveriaan. On perheryhmän aika.

Olen asunut Norjassa 16 vuotta, mieheni on norjalainen ja meillä on kolme kouluikäistä lasta. Asumme Bærumissa, Oslon viereisessä kunnassa. Suomalaisille minulla on tapana sanoa, että asumme Norjan Espoossa.

Norjan kouluissa kiusaamiselle on nollatoleranssi, ja sen ehkäisemiseen on täällä ”Espoossa” monia keinoja. Yksi niistä on perheryhmät. Luokan oppilaat on jaettu 4–6 oppilaan ryhmiin. Tarkoitus on, että jokainen perhe kutsuu tämän ryhmän kotiinsa kerran vuodessa. Lapset saavat leikkiä yhdessä koulun jälkeen, heille tarjotaan illallinen, ja illan lopuksi vanhemmat ja sisarukset tulevat kahville ja kakulle.

Joka vuosi perheryhmät jaetaan uudelleen. Niinpä alakoulun aikana luokan kaikki lapset ja heidän vanhempansa tutustuvat toisiinsa. Vanhempien välille syntyy automaattisesti keskusteluyhteys, ja se helpottaa asioiden esiin ottamista tarvittaessa.

Perheryhmät ovat erinomainen idea – mutta aika työläs, jos perheessä on useita alakouluikäisiä lapsia. Meidän kolmen lapsen perheessämme kotiimme tulee kolme kertaa vuodessa kerralla noin viisi lasta, ja itse tulee vierailtua yli kymmenessä kodissa vuoden aikana.

Kun on meidän vuoromme toivottaa perheryhmä tervetulleeksi, ajatus siitä pyörii päässä monta päivää etukäteen. Takaraivossa kolkuttaa, että kodin tulee olla edustuskelpoinen, kaikkien täytyy viihtyä ja pitää olla ruokaa, josta kaikki tykkäävät.

Kun perheryhmän vieraat ovat lähteneet, lysähdän lopen uupuneena sohvalle. Lasken mielessäni: tällä viikolla enää edessä talkoot koululla, kioskivahtina toimiminen koripallomatsissa, luokkakontaktien kokous, äitien oma juhla ja kehityskeskustelu opettajan kanssa. Ei ihme, jos suomalaista introverttiäitiä välillä väsyttää.

” Synttäreille pitää kutsua joko kaikki tytöt, kaikki pojat tai koko luokka.

Lastemme koulussa on monia muitakin tapoja varmistaa, ettei kukaan lapsi jää ulkopuolelle. Yksi niistä on syvään juurtunut synttärisääntö. Synttäreille pitää kutsua joko kaikki tytöt, kaikki pojat tai koko luokka. Kukaan ei koskaan jää ilman kutsua ja pahoita siksi mieltään.

Tämäkin on hyvä sääntö, ehdottomasti. Lasteni arki on usein yhtä synttärijuhlaa, mutta vanhemmille synttäreiden järjestäminen on aina oma ponnistuksensa.

Sama kutsumissääntö koskee halloweenia. Norjassa halloween on iso tapahtuma lapsiperheiden keskuudessa, ja jokaisella luokalla joku perhe järjestää aina juhlat, joihin kutsutaan jälleen kerran kaikki pojat, kaikki tytöt tai koko luokka. Kenenkään ei tarvitse istua yksin kotona halloweenina.

Kaksi vuotta sitten saimme kokea puolisoni kanssa harvinaisen hetken. Kaikki kolme lasta oli kutsuttu halloween-juhliin, ja saimme olla kahdestaan kotona. Nautimme rauhasta.

Siitä kannattikin nauttia, koska viime syksynä oli taas aika ryhdistäytyä ja järjestää nuorimmaisen poikamme luokalle halloween-juhlat.

Norjassa on tehty töitä kiusaamista vastaan jo 1980-luvulta lähtien. 2000-luvulla hallitus tehosti kiusaamisen vastaista työtä. Vuonna 2015 ilmestyi selvitys keinoista, joilla pyritään luomaan turvallinen psykososiaalinen kouluympäristö.

Selvitystä edeltävän vuoden aikana media toi esiin useita kiusaamistapauksia. Sekä Norjan kuningas Harald että pääministeri Erna Solberg ottivat kiusaamisen ja sen estämisen esille uudenvuoden puheissaan.

Loukkaaminen, kiusaaminen, ahdisteleminen ja syrjiminen ovat todellisia ongelmia – eivät vain yksittäiselle ihmiselle vaan koko yhteiskunnalle, ja niihin pitää reagoida. Norjassa on tavoitteena luoda koulukulttuuri, joka keskittyy yhteenkuuluvuuteen ja kaikkien mukaan ottamiseen. Oppilailla tulee olla ymmärrystä ja kykyä kiusaamisen ehkäisemiseen ja käsittelemiseen osana opetussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Nollatoleranssi kiusaamiselle määritellään opetuslaissa. Lain mukaan kaikilla, jotka ovat töissä koulussa, on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja varoittaa rehtoria, jos heillä on epäilys tai tieto kiusaamisesta.

Vuonna 2020 tehdyssä oppilastutkimuksessa selvitettiin, paljonko Norjassa koulukiusataan. Oppilastutkimukseen vastasi lähes 460 000 oppilasta. Nuorimmat olivat viidennellä luokalla, vanhimmat lukion viimeisellä.

Ilmeni, että lähes kuutta prosenttia oppilaista kiusataan kahdesta kolmeen kertaa kuussa tai useammin. Oppilaiden välinen kiusaaminen on pysynyt suhteellisen samalla tasolla vuodesta 2016, mutta digitaalisen kiusaamisen osuus on kasvanut vuodesta 2019.

Kiusaamista siis edelleen esiintyy, mutta vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kahdenkymmenen oppilaan luokassa on siis arviolta yksi tai kaksi lasta, joita kiusataan. Tuoreimman tutkimuksen mukaan Suomen neljäs- ja viidesluokkalaisista seitsemän prosenttia kertoo tulleensa kiusatuksi koulussa.

” Kerran lukukaudessa oppilailla on kehityskeskustelu opettajan kanssa.

Norjassa kiusaamisen estämistä on sekin, että koulun tärkein päämäärä on kaikkien viihtyminen. Ajatuksena on, että lapset oppivat paremmin, kun heillä on hyvä olla koulussa.

Yhdessä toimiminen ja kaikkien kanssa toimeen tuleminen onkin yksi hallitsevista punaisista langoista koulun opetussuunnitelmassa. Päivään mahtuu monta ryhmä- ja parityötä, ja istumajärjestystä vaihdetaan tasaisin väliajoin, jotta kaikki oppivat tekemään töitä kaikkien kanssa.

Välitunneilla opettaja jakaa lapset ryhmiin ja kertoo, kenen vuoro on päättää leikistä tänään. Kaikki saavat vuorollaan päättää. Opettaja on myös välitunnilla läsnä ja auttaa, jos tulee ongelmia.

Kerran lukukaudessa oppilailla on kehityskeskustelu opettajan kanssa. Ennen sitä heidän tulee täyttää lomake, jossa kysytään, onko sinua kiusattu, oletko itse kiusannut, oletko nähnyt jotakuta kiusattavan ja jos näkisit, menisitkö kertomaan siitä aikuiselle.

Kaikilla lapsilla on myös mahdollisuus olla iltapäiväkerhossa ensimmäisestä luokasta neljänteen saakka. He viettävät siis iltapäivät tutussa ja turvallisessa ympäristössä monta vuotta.

On hieno ajatus, että koulussa pitää viihtyä. Välillä kuitenkin toivoisin, että paino olisi oppiaineissakin. Norja sai PISA-testeissä Pohjoismaiden huonoimmat tulokset vuonna 2006, ja maa oli OECD:n keskiarvon alapuolella.

Kuusi vuotta myöhemmin 2012 Norja oli noussut keskiarvon yläpuolelle lukemisessa, mutta oli edelleen keskiarvon alapuolella matematiikassa ja luonnontieteissä. Viimeisimmässä PISA-testissä 2018 Norja oli 10 maata Suomea jäljessä.

Kun vanhimmalla tyttärellämme oli viimeinen päivä alakoulussa, hänelle ja muille koulun päättäville jaettiin pienet taulut, joissa oli tekstiä. Mielenkiinnolla odotin, että pääsen näkemään, mitä siinä lukee. Arvosanojahan Norjan alakouluissa ei anneta, mutta ajattelin, että ehkä siihen on kirjoitettu, mitä tyttäreni osaa eri oppiaineissa.

Ei suinkaan – plakaatti oli täynnä adjektiiveja, joilla tyttäreni luokkakaverit olivat kuvailleet häntä: hauska, urheilullinen, ystävällinen, empaattinen ja niin edelleen. Tuli jälleen selväksi, että Norjan kouluissa ei ole tärkeintä, mitä osaat ja kuinka hyvä olet oppiaineissa, vaan minkälainen ihminen olet tai ehkä vielä enemmän: millaisena muut ihmiset näkevät sinut.

” Suurimmalla osasta luokista järjestetään joka vuosi äitien ja isien oma juhla.

Lasten siis pitää oppia tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Sama pätee aikuisiin. Ja nyt en tarkoita vain työelämässä, vaan nimenomaan koulun kautta. Taustalla on ajatus, että vanhempien osallistuminen on tärkeää sekä lasten oppimiselle että kiusaamisen estämiselle.

Jokaiselle luokalle valitaan joka vuosi kaksi vanhempaa luokkakontaktiksi. Heidän tehtävänään on toimia yhteyshenkilönä koulun ja kodin välillä ja helpottaa asioiden esille ottamista.

Jo aiemmin mainittujen perheryhmien ansiosta vanhempi tutustuu kymmeniin uusiin aikuisiin, joita hän tapaa perhevierailujen lisäksi vanhempainkokouksissa, koulun talkoissa, syys- ja kevätretkillä, koulun tapahtumissa ja erilaisissa vanhemmille tarkoitetuissa juhlissa.

Jokaisella perheryhmällä on oma tehtävänsä. Se voi olla joko syys- tai kevätretki koko luokalle perheineen, joulu- tai pääsiäisaamiainen luokalle tai vanhempien oma juhla.

Todellakin: suurimmalla osasta luokista järjestetään joka vuosi äitien ja isien oma juhla sekä "sykliade", bileet, joihin sekä äidit että isät on kutsuttu. Sykliade viittaa sanaan "sykle", pyöräillä, ja se on kulkuväline reippaille norjalaisille tässä juhlassa.

Kaikki luokan vanhemmat tapaavat baarissa, jossa meidät jaetaan ryhmiin. Kullekin ryhmälle annetaan osoite, johon pyöräillään. Se on jonkun perheen koti, jossa tarjotaan alkupalat juomineen.

Sen jälkeen avaamme kirjekuoren. Sen sisältä löytyy jokaiselle uusi osoite ja uusi ryhmä, ja matka jatkuu pyöräillen seuraavaan kotiin. Siellä tarjoillaan pääruoka juomineen, ja illan lopuksi kaikki kokoontuvat yhteen kotiin, jossa bileet jatkuvat aamuun. Sykliade on tehokas konsepti vanhempien välisten suhteiden luomiseen, mutta juhlat vaativat, että moni perhe on valmis vastaanottamaan vieraita, valmistamaan aterian ja hankkimaan lastenvahdin.

” Näennäisyhteisöllisyys ei auta, jos luokassa on huono ilmapiiri tai lasta kiusataan koulussa.

Koulukiusaamista Suomessa tutkinut ja Noidankehästä pois – Voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista -kirjan kirjoittanut Virpi Pöyhönen kuuntelee mielenkiinnolla, mitä kaikkea Norjan "Espoossa" tehdään kiusaamisen estämiseksi. Koulun pari- ja ryhmätyöt sekä istumajärjestyksen säännöllinen muuttaminen ovat hänen mukaansa hyviä keinoja.

Mutta koulun ulkopuolella käytettävät keinot saattavatkin vaikuttaa toisin kuin toivotaan: ne eriarvoistavat ja poissulkevat lapsia. Kaikilla perheillä ei ole taloudellisia tai henkisiä resursseja kutsua kotiinsa monta lasta ja aikuista kerralla, ja näin he jäävät yhteisön ulkopuolelle.

Näennäisyhteisöllisyys ei auta, jos luokassa on huono ilmapiiri tai lasta kiusataan koulussa. Tärkein työ kiusaamisen estämiseksi tehdäänkin Pöyhösen mukaan kouluissa, joissa opettajilla on resursseja, työkaluja ja aikaa puuttua kiusaamiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen.

Vanhempien järjestämät tapahtumat ja juhlat eivät siis estä kiusaamista. Mutta kuten lastemme koulun rehtori aina muistuttaa vanhempainkokouksissa: perheryhmät ja synttärit ovat jollekin lapselle ehkä ainoa kerta, kun hänet kutsutaan toisen kotiin. Ne tuottavat paljon töitä vanhemmille, mutta voivat olla vuoden kohokohtia lapsille.

Vanhemmille vuoden isoin ponnistus on 17. mai eli Norjan kansallispäivä toukokuussa. Koululla on yhteisen kulkueen jälkeen vanhempien järjestämät ja hoitamat kioskit, jalkapallokentällä on leikkipisteitä ja kilpailuja, koko päivän ajan on arpajaiset, joihin vanhemmat ovat hankkineet palkinnot, ja päivän lopuksi vanhemmat siivoavat juhlan jäljet. Sen jälkeen voi mennä joko omaan kotiinsa, jonne on kutsunut vieraita, tai ystävä- tai sukulaisperheen luo jatkamaan juhlia.

Kansallispäivän jälkeen lähtisin mielelläni autiolle saarelle, jossa voisin elää viikon ilman yhtään ihmiskontaktia. Mutta ei – elämä jatkuu, ja uudet sosiaaliset tapahtumat odottavat. Kesäkuussa on koulun ja harrastusten päättäjäiset. Ei auta muu kuin kääriä hihat ylös ja alkaa leipoa kakkuja – kymmenennen kerran puolen vuoden aikana.

Onko tämä sitten mielestäni kaiken vaivan arvoista? Sitä mietin aina välillä. Olen kuitenkin varma, että yhteistyö koulun ja kodin välillä ja sosiaalisten taitojen opetteleminen osana opetussuunnitelmaa ovat tärkeitä tekijöitä kiusaamisen estämisessä. Niissä lastemme koulu on onnistunut hyvin.

Lapsemme lähtevät joka päivä turvallisin mielin kouluun, jossa opettajat ja rehtori ovat kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan. Heillä on viikoittain sosiaalista kanssakäymistä muiden oppilaiden kanssa myös koulun ulkopuolella.

Ja minulla on turvallinen tunne, että jos jotakuta heistä kiusattaisiin, voin luottaa, että siihen puututtaisiin kunnolla eikä asiaa lakaistaisi maton alle.

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden helmikuun 2022 numerossa.

Lue lisää: Ihan kaikkien asia – Eikö koulukiusaamista pysty mitenkään ehkäisemään?

Lue lisää: Rikas maa, kylmät lounaat – Norjassa ei ikinä ole ollut tapana tarjota kouluruokaa

Lue lisää: Stoppi kiusaamiselle – Miksei kiusaamista vieläkään saada loppumaan?