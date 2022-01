Yhä harvempi liittää lapsensa evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lukijat kertovat, millä perusteella tekivät päätöksen.

”Erosin kirkosta 15-vuotiaana enkä mielelläni osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lapseni saavat itse tehdä oman valintansa, kun aika on kypsä”, kertoo 32-vuotias kahden lapsen äiti.

”Kuulun kirkkoon, koska ajattelen tekeväni kirkollisveron kautta hyväntekeväisyyttä. Mieheni, joka ei kuulu kirkkoon, ei halunnut, että lapsemme kastetaan”, kirjoittaa 34-vuotias yhden lapsen äiti.

”Olen entinen jäsen, tapakristitty ja jopa lyhyen syvän uskonnollisen vaiheen läpikäynyt. Lastani ei kastettu ev.lut-kirkkoon. En myöskään ole liittänyt häntä katoliseen kirkkoon, Oulun Kärppien fanikerhoon tai demareihin. Miksi ihmeessä liittäisin lapseni uskontoon, jota en itse tunnusta?” kertoo vuorostaan 36-vuotias yhden lapsen isä.

Esimerkiksi tältä näyttää ilmiö, jota evankelis-luterilaisessa kirkossa kutsutaan kasteen kriisiksi. Kirkkoon kastettujen määrä on 2000-luvulla laskenut merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa. Lapsia syntyy vähemmän, ja syntyneistä aiempaa pienempi osuus kastetaan.

1980-luvulla syntyneistä kastettiin yli 90 prosenttia, 2020-luvulla syntyneistä enää 60 prosenttia. Edes kirkkoon kuuluvat vanhemmat eivät välttämättä valitse lapselleen kastetta.

Enemmistön tavasta on tulossa vähemmistön valinta. Mutta millä perustein valinta tehdään, ja millaisia seurauksia siitä on?

Kuuluuko lapsesi kirkkoon vai halusitko, että häntä ei kasteta? Sitä kysyttiin HS.fi:ssä julkaistussa kyselyssä. Kyselyyn vastasi yli 1 300 ihmistä. Heistä suurin osa oli naisia ja 30–49-vuotiaita. Vastaajiksi valikoitui etenkin henkilöitä, jotka eivät itse kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tässä jutussa julkaistaan sitaatteja vain niiltä lukijoilta, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Suurin osa kertoi, ettei lasta ole kastettu, koska vanhemmat eivät ole halunneet tehdä päätöstä lapsen puolesta. Näin ajattelivat myös monet, jotka itse kuuluivat kirkkoon.

Vastaajien joukossa oli myös paljon vanhempia, joiden lapset on kastettu. Monet heistä olivat itse uskonnollisia. Lisäksi oli vastaajia, jotka olivat halunneet tuoda lapsen kirkon piiriin, vaikka oma suhde kirkkoon ei olisikaan tiivis.

”Ainoa syy, miksen ole vielä eronnut kirkosta, on mahdolliset kirkkohäät tulevaisuudessa. Lapset kastettiin osittain tavan vuoksi ja koska itse kuulun kirkkoon. Ajattelen, että on helpompi erota kirkosta kuin myöhemmin liittyä siihen”, kirjoittaa 22-vuotias kahden lapsen äiti.

Joukossa oli myös heitä, joiden lapset on kastettu, vaikka vanhempi ei itse ole kirkon jäsen. Usein kyse on ollut puolison tai isovanhempien tahdosta. Joillekin valinta on ollut hyvä, toisille ei.

37-vuotias kolmen lapsen isä kertoo, että kastaminen oli tärkeää lasten äidille tai tämän suvulle, ja siihen päädyttiin, koska siitä ei miehen mielestä ollut haittaa. Silti päätösten tekeminen puolison suvun odotusten mukaan ärsyttää häntä – varsinkin, kun puoliso ei edes ole uskonnollinen.

”Eikö olisi jo aika luoda omat rituaalit ja perinteet”, hän kirjoittaa.

Ei kastetta lapselleni, kiitos

Juuri perinne on keskeinen syy kastaa lapsi, käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen Kasteen polulla -tutkimusjulkaisusta vuodelta 2021. Artikkelissaan tutkija Hanna Salomäki on tarkastellut vanhempien kastepäätöksen taustalla olevia syitä. Pääaineistonaan hän on käyttänyt Kirkon tutkimuskeskuksen helmikuussa 2019 teettämää kastekyselyä. Siihen osallistui 1 029 vanhempaa, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia.

Salomäen selvityksessä lapsen kastaneista kolme neljästä piti kastamista itsestäänselvyytenä. Neljä viidestä kertoi sen olleen tärkeää, jotta saa kauniin juhlahetken. Yhtä moni nosti kummit tärkeäksi syyksi kastamispäätökselle.

Se, että lapsi voi kasvaa kristittynä tai osana kirkkoa, oli tärkeää alle puolelle vastaajista. Reilulle kymmenesosalle tärkeää oli isovanhempien, puolison tai kumppanin toive kastaa lapsi.

Isovanhempien toiveiden ajattelu nousee esiin myös HS:n kyselyn vastauksissa. Moni lukija on kuunnellut toivetta. Toiset ovat sivuuttaneet sen, eivätkä isovanhemmat ole juuri kommentoineet asiaa. Aina läheiset eivät kuitenkaan ymmärrä päätöstä jättää lapsi kastamatta.

”Anoppi itki ja antoi nimiäislahjaksi lasten Raamatun. Loukkaannuimme vanhempina kovasti, mutta jätimme mielenilmaisun omaan arvoonsa”, kirjoittaa 34-vuotias yhden lapsen äiti.

Salomaan tutkimuksessa tärkein syy kastamatta jättämiselle oli se, ettei vastaaja itsekään kuulu kirkkoon. Lähes yhtä tärkeäksi nousi se, että lapsi voi itse päättää asiasta myöhemmin. Tämä oli tärkeämpää naisille kuin miehille. Puolet oli sitä mieltä, että puolison haluttomuus kastamiseen oli vaikuttanut merkittävästi siihen, että lasta ei kastettu.

Kastamatta jättämiseen ei yleensä liittynyt syitä, jotka olisivat liittyneet kastetilaisuuteen tai kummeihin. Perheissä, joissa lasta ei kastettu, kolme neljästä piti nimiäiset tai muut juhlat.

HS:n kyselyssä moni kertoo, että nimiäiset ovat varsinkin isovanhemmille vielä vieras konsepti.

”Isäni oli suorastaan šokissa ensimmäisen lapsen kohdalla, kun lasta ei kastettu, vaan meillä oli nimiäiset”, kirjoittaa 37-vuotias kolmen lapsen äiti.

Tulevaisuudessa nimiäiset tuskin šokeeraavat ketään. Tällä hetkellä ennakoidaan, että seuraavalla vuosikymmenellä kastettujen määrä laskee alle 40 prosenttiin syntyneistä, kertoo Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja, Veli-Matti Salminen.

”Tulevaisuudessa kirkko on yksi vaihtoehto, mutta ei itsestään selvä osa suomalaisten elinkaarta.”

Taustalla on yhteiskunnallisia syitä, kirjoitetaan Kasteen polulla -julkaisussa. Ensinnäkin uskonnollisten arvojen ja instituutioiden merkitys laskee, etenkin nyt perheitä perustavien milleniaalien parissa. Suurin osa tästä ikäluokasta pitää itseään ei-uskonnollisina ja suhtautuu aikaisempia sukupolvia kriittisemmin tapakristillisyyttä ja kirkon toimituksia kohtaan.

Samaan aikaan kastelukuihin vaikuttaa muuttoliike. Tutkimuksen mukaan suomalaistaustaisten äitien lapsista yhä noin 73 prosenttia kastettiin vuonna 2019. Kuitenkin ulkomaalaistaustaisen väestön määrä kasvaa ja on syntyvyydeltään suomalaistaustaista korkeampi. Ulkomaalaistaustaisten äitien lapsia kastetaan evankelis-luterilaisiksi harvemmin.

Myös muuttoliike maan sisällä vaikuttaa, sillä muuttoliike kaupunkialueille laskee tutkitusti kastamisen todennäköisyyttä. Erityisesti Helsingissä asuvilla on pienempi todennäköisyys kastaa lapsi kuin muualla asuvilla.

Kun ympäristön suhde kirkkoon käy ohuemmaksi, ei oman lapsen kastaminenkaan enää ole itsestään selvä valinta.

Hengellisen merkityksen lisäksi tämä näkyy konkreettisesti kirkollisverotuloissa. Salmisen mukaan verokertymän muutos ei vielä ole ollut dramaattinen, mutta tulee jatkossa vaikuttamaan etenkin kirkon henkilöstöresursseihin ja toiminnan laajuuteen.

”Keskustelua käydään siitä, mistä supistetaan. Näkisin, että selkeästä auttamistyöstä on syytä pitää kiinni viimeiseen asti. Toisaalta on paljon kokoavaa toimintaa, jossa kaikkea ei kannata tehdä itse.”

Tällä Salminen tarkoittaa esimerkiksi kirkon varhaiskasvatuksen kerhoja ja nuorisotyötä. Toisaalta pohditaan myös kiinteistöistä, kuten leirikeskuksista tai seurakuntakeskuksista luopumista, ja samalla kirkkorakennusten monimuotoisempaa käyttöä. Jo nyt joissain seurakunnissa kirkkorakennukseen on sijoitettu toimisto- ja kokoustiloja, ja kulttuuritoimintaa voidaan järjestää kirkoissa, Salminen kertoo.

”Kirkossa ajan merkkeihin on herätty myöhään. Nyt on kuitenkin hyvä hetki pohtia sitä, mitä varten kirkko on olemassa ja miten muutoksia kohdataan.”

Tästä syystä lapseni kuuluu kirkkoon

Kun suhde uskonnollisuuteen muuttuu, kohdistuu muutospaineita myös kouluihin. Uskonnon opetuksen tulevaisuus on ajankohtainen kysymys.

Lain mukaan peruskoulussa ja lukiossa järjestetään oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnonopetusta. Jos ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi valita uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Jos kuitenkin kuuluu kirkkoon, ei voi edes täysi-ikäisenä lukiossa valita elämänkatsomustietoa.

Elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille alle 18-vuotiaille on käynnissä kansalaisaloite. Keskustelua käydään siitäkin, pitäisikö uskonnon opetus ja elämänkatsomustieto yhdistää kaikille sopivaksi katsomusaineeksi. Ylen joulukuussa 2019 teettämässä kyselyssä tätä kannatti yli 70 prosenttia suomalaisista. Yleisemmän katsomusaineen opetusta toivoo myös moni HS:n kyselyyn vastannut.

”Koulussa voisi olla kaikille yhteinen elämänkatsomustiedon aine, jossa erilaisista taustoista tulevat lapset voivat opiskella uskontojen historiaa ja keskustella moraalista ja etiikasta yhdessä, pätevän opettajan johdolla. Erilaisuutta arvostaen ja toisilta oppien”, kirjoittaa 52-vuotias mies, jonka lapsia ei ole kastettu.

Monelle HS:n kyselyyn vastanneelle elämänkatsomustiedon opiskelu on ollut merkittävä kastepäätökseen tai myöhemmin kirkkoon kuulumiseen vaikuttanut syy.

”Lapset kastettiin miehen ja suvun toiveesta. Ehtona kuitenkin oli, että kouluikään mennessä lapset ovat eronneet kirkosta, jotta saavat opiskella elämänkatsomustietoa”, kirjoittaa 34-vuotias neljän lapsen äiti.

Toisaalta et:n opetukseenkaan ei suhtauduttu kritiikittömästi. Useampi vastaaja kirjoitti, että opetuksen taso vaihtelee eikä vanhempi pysy kärryillä opetuksen sisällöstä.

”Elämänkatsomustiedon opetus voisi olla hieman kehittyneempää ja filosofisempaa. Toivon myös, että poikani oppii eri uskonnoista, jotta voi tehdä valistuneen päätöksen siitä, mihin uskoo – jos mihinkään”, kirjoittaa 48-vuotias kirkkoon kuuluva nainen, jonka lasta ei ole kastettu.

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, miten vanhemmat suhtautuvat siihen, jos lapsi myöhemmin itse valitsee toisin eli kastamaton lapsi liittyy kirkkoon tai kastettu lapsi päättää erota. Tästä valtaosa vastaajista oli hyvin samoilla linjoilla.

”Minun tehtäväni vanhempana ei ole pakottaa lapselleni mitään tiettyä elämänkatsomusta, vaikka arvoja hänelle opetankin”, kirjoittaa 34-vuotias kirkkoon kuulumaton nainen.

”Se olisi kieltämättä itselleni surullinen asia, mutta kunnioittaisin lapsen päätöstä”, kirjoittaa 40-vuotias nainen, jolla on läheinen suhde kirkkoon.

Uskonnot Suomessa Luterilaisia eniten Noin 70 prosenttia suomalaisista on kristittyjä. Valtaosa kristityistä kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jossa vuonna 2020 oli 3 749 700 jäsentä. Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimii herätysliikkeitä, kuten lestadiolaisuus ja vanhoillislestadiolaisuus, joiden jäsenmäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Vuonna 2012 vanhoillislestadiolaisia arvioitiin olevan noin 100 000. Vuonna 2020 ortodoksisiin kirkkoihin kuului 60 100, katoliseen kirkkoon 14 500, vapaakirkkoihin 15 100 ja helluntaikirkkoon 12 800 jäsentä. Muslimeja ehkä yli 100 000 Islamilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu 19 300 jäsentä. Lisäksi Suomessa asuu arviolta 110 000–120 000 muslimia, joista suurin osa ei kuulu mihinkään rekisteröityyn islamilaiseen yhdyskuntaan. Muita ryhmiä Muita suurempia uskonnollisia yhdyskuntia ovat Jehovan todistajat, 17 000 jäsentä, ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, 3 200 jäsentä. Vuonna 2020 buddhalaisiin yhdyskuntiin kuului 1 800, juutalaisiin seurakuntiin 1 100 ja hindulaisiin yhdyskuntiin 400 jäsentä. Lähteet: Tilastokeskus, Uskonnot Suomessa -hanke ja Veli-Matti Salminen

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden tammikuun 2022 numerossa. HS Meidän perhe on vanhemmuutta ja kasvatusta käsittelevä aikakauslehti.

