Lapsi on haavoittuvaisin silloin, kun perhe muuttaa juuri silloin, kun nuori on siirtymässä peruskoulusta jatkokoulutukseen.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Elina Kilpi-Jakonen työskentelee sosiologian apulaisprofessorina. Hän on mukana Turun yliopiston tutkimusryhmässä, joka selvitti lapsuudenaikaisen seutukuntien välillä tapahtuvan muuttamisen vaikutuksia koulupudokkuuteen.

”Muutto lapsuusiässä kauas vanhasta kotipaikasta lisää lapsen koulupudokkuuden riskiä. Koulupudokkuudella tarkoitetaan sitä, ettei nuori suorita peruskoulun jälkeen mitään tutkintoa.

Lapsuudessa seutukunnasta toiseen muuttaneiden lasten joukossa on 7–8 prosenttia enemmän koulupudokkaita kuin vain yhdellä paikkakunnalla asuneissa lapsissa.

Ero on merkittävä, sillä yhteiskunnan tavoitteena on, että koko ikäluokka saisi toisen asteen koulutuksen. Yleensä myös vanhemmat haluavat turvata lapsilleen koulutuksella hyvän tulevaisuuden.

” ”Koulun tuki ja ystävät vaikuttavat siihen, millaisia valintoja nuori tekee jatko-opinnoissaan.”

Muutto vaikuttaa lapsen koulupolkuun kaikenikäisenä. Lapsi on kuitenkin haavoittuvaisin silloin, kun perhe muuttaa juuri, kun nuori on siirtymässä peruskoulusta jatkokoulutukseen. Tässä vaiheessa nuori miettii koulutusvaihtoja ja tekee isoja, omaa tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä. Nämä päätökset syntyvät usein tärkeiden tuttujen asioiden tuella.

Kun perhe muuttaa kauas vanhasta asuinpaikasta, lapsen elämässä lähes kaikki muuttuu. Aikuinen ei välttämättä edes osaa ajatella, kuinka iso muutos on kouluikäisen lapsen näkökulmasta. Tuttu koulu, ystävät ja harrastukset jäävät. Samalla lapsi menettää monta tärkeää tukipilaria. Perheen lisäksi koulun tuki ja ystävät vaikuttavat siihen, millaisia valintoja nuori tekee jatko-opinnoissaan.

Koulu on lapselle muutakin kuin opiskelupaikka. Se on paikka, jossa lapsi tapaa turvallisia aikuisia ja vertaisiaan. Koulu on lapsen turvaverkko, joka vaikuttaa lapsen hyvinvointiin laajasti.

” ”Vanhempien korkea koulutus ei suojaa muuttajalasta koulupudokkuudelta.”

Kun perhe muuttaa, myös vanhemmat joutuvat usein aloittamaan alusta omien sosiaalisten tukiverkostojensa rakentamisen. Heillä voi olla aiempaa vähemmän voimavaroja lastensa tukemiseen.

Työttömyys ja eroaminen kuluttavat vanhempien voimavaroja. Muuttajaperheissä vanhempien työttömyys ja eroaminen ovat yleisempiä kuin yhdessä seutukunnassa pysyneissä perheissä.

Toisin kuin saattaisi olettaa, vanhempien korkea koulutus ei suojaa muuttajalasta koulupudokkuudelta. Korkeasti koulutetuilla vanhemmilla ei ole muita enempää voimavaroja tukea lastaan muuttotilanteessa, vaan muuttaminen lisää koulupudokkuuden riskiä yhtä paljon vanhempien koulutustasosta riippumatta.

Muuttohässäkän keskellä vanhempien voi olla vaikea muistaa, että lapsikin joutuu sopeutumaan uuteen. He eivät välttämättä ymmärrä, että lapsi ja vanhemmat voivat nähdä muuton eri tavoin.

Vanhemmalle muutto voi olla askel kohti parempaa. Nuorelle se voi olla valtava takaisku, ja muuton aiheuttamat tunteet voivat purkautua riitoina. Uuteen sopeutuminen on kaikille vaativaa, ja tuntemusten jakaminen voi helpottaa oloa.

” ”Olisi hyvä ymmärtää, kuinka stressaava tilanne muutto on perheelle.”

Yläkoulu pitää huolen omistaan ja työntää lapsia koulupolulla hyvällä tavalla eteenpäin. Kouluilla ei nykyisellään ole kuitenkaan riittävästi keinoja tukea erityisesti jatko-opintojen siirtymävaiheessa kouluun tulevia uusia oppilaita. Lasten ja nuorten vertaissuhteisiin ja kouluyhteisöön kiinnittymiseen olisi tärkeä panostaa jokaisella koulutustasolla.

Olisi hyvä ymmärtää, kuinka stressaava tilanne muutto on perheelle. Muuttaja tarvitsee sopeutumiseensa apua naapureilta, koululta ja työyhteisöltä. Karjalainen yhteisöllisyys ja tapa huomata tulokas vaikka ruokalahjalla voisi jouduttaa sopeutumista.”

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehdessä 12/2021.