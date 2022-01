Jenna Kunnas ja Mikko Pelttari kertovat pitävänsä mahdollisimman paljon vapaata ja pyhittävänsä lomat rennolle yhdessäololle. ”Emme halua elämämme vaikuttavan lasten silmissä siltä, että arki on yhtä kauheaa puurtamista”, Kunnas sanoo.

Mikko Pelttari ja Jenna Kunnas eivät halua opettaa lapsilleen tapoja, joista joutuisi ilmastosyistä luopumaan. Päätös vaikuttaa niin ruokapöydän tarjoomuksiin kuin lelulaatikon sisältöön.

Limapurkkeja, muovinukkeja ja glittervaatteita.

Muun muassa niitä löytyi tietokirjailija, tiedetoimittaja Mikko Pelttarin ja kuvittaja Jenna Kunnaksen esikoisen joululahjalistalta.

8-vuotias Elle oli lukenut postiluukusta tippuneen lelukatalogin kannesta kanteen ja listannut sen pohjalta monta sivua lahjatoiveita.

Katalogin muovikrääsän määrä hirvitti Pelttaria ja Kunnasta, jotka ovat työnsä puolesta perehtyneet ilmastoasioihin. Pelttarin kirjoittama tietokirja Lämpenevä Maa – ilmastolukutaidon käsikirja ilmestyi loppusyksystä. Vuonna 2019 julkaistiin Pelttarin kirjoittama ja Kunnaksen kuvittama lastenkirja Näkymätön myrsky, joka sekin käsittelee ilmastonmuutosta.

” Aikuiset usein aliarvioivat lasten ymmärryskykyä ja heijastelevat heihin omia tunteitaan, kuten paitsi jäämisen kokemuksia.

Pariskunnan mielestä on aikuisten tehtävä selittää lapsille, miksi kaikki lelut eivät ole tarpeen. Omalle esikoiselleen he sanoivat, ettei tavaroita kannata hamstrata liikaa, koska niiden valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja synnyttää saasteita.

”Puhuimme, että on kivempaa, kun lelu kestää ja siitä on iloa pitkään eikä luonto saastu lisää. Ja että vanhat lelut ovat myös hyviä”, Pelttari sanoo.

”Ellen mielestä se oli ihan hyvä ajatus”, Kunnas sanoo.

Lapsen suhtautuminen oli Pelttarin ja Kunnaksen mukaan hyvä esimerkki siitä, miten sopeutuvaisia ja fiksuja lapset ovat. Aikuiset usein aliarvioivat heidän ymmärryskykyään ja heijastelevat heihin omia tunteitaan, kuten paitsi jäämisen kokemuksia.

Kunnas ja Pelttari yrittävät perhearjessa kyseenalaistaa tavaroiden omistamisen pakkoa. ”Jos lapsi haluaa jotain lelua, koska kaverillakin on, kyselemme, olisiko lelulla mahdollista leikkiä kaverin luona tai olisikohan lelulla hänelle käyttöä kovinkaan pitkään”, Pelttari sanoo.

Monet vanhemmat tuntevat ahdistusta ja hämmennystä miettiessään, miten ilmastokriisistä voi puhua lapsille riistämättä heiltä tulevaisuudentoivoa.

Aihetta on käsitelty Pelttarin ja Kunnaksen teoksen ohella muissakin viime vuosina ilmestyneissä, lapsille ja vanhemmille suunnatuissa kirjoissa, kuten Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun koko perheen tietokirjassa Ihme ilmat! – Miksi ilmasto muuttuu, Tiina ja Marjo Nygårdin lasten ja nuorten tietokirjassa Hulivili ja oikkuileva ilmasto sekä Silja Annilan, Sanna Pekkosen ja Kaisa Uusitalon teoksessa Tekoja nyt! – maailmanpelastajan käsikirja.

” ”Olisi hyvä, ettei se maailma, josta lapset kotona kuulevat, olisi aivan eri paria sen maailman kanssa, johon he kasvavat.”

Pelttarilla ja Kunnaksella on 8-vuotiaan Ellen lisäksi 3-vuotias Myry. Vanhemmat yrittävät puhua lapsilleen, tässä vaiheessa ennen kaikkea esikoiselleen, ilmastokriisistä niin rehellisesti kuin pystyvät.

”Olisi hyvä, ettei se maailma, josta lapset kotona kuulevat, olisi aivan eri paria sen maailman kanssa, johon he kasvavat ja josta media kertoo”, Pelttari muotoilee.

Rehellisyys lapsille ei heidän mukaansa kuitenkaan tarkoita katastrofiskenaarioiden maalailua eikä jatkuvaa ilmastokriisin esillä pitämistä.

Kunnas ja Pelttari puhuvat lapsilleen ilmastonmuutoksesta lähinnä perustellakseen, miksi he toimivat niin kuin toimivat. Miksi kotona esimerkiksi suositaan kauramaitoa, lihankorvikkeita ja kasviksia.

”Olemme kertoneet, että perheessämme ei syödä lihatuotteita ja opetellaan vähentämään maitotuotteita, koska ei ole hyvä kasvattaa ja tappaa eläimiä ihmisten ruoaksi ja koska lihantuotanto kuormittaa ilmastoa”, Pelttari sanoo.

Kunnas ja Pelttari yrittävät välttää opettamasta kotona lapsilleen tapoja, joista pitäisi ilmastosyistä luopua.

Toisaalta monet ratkaisut eivät ole ilmastonäkökulmastakaan yksinkertaisesti vain hyviä tai huonoja.

” ”Ihmisten on helpompi puolustaa sitä, mitä he näkevät ja rakastavat.”

Kunnaksella ja Pelttarilla esimerkiksi on kaksi kissaa, jotka kasvattavat perheen ilmastokuormaa. He kuitenkin näkevät lemmikkieläinten pidossa ilmastokasvatuksellisia ulottuvuuksia.

”Meistä on tärkeää, että lapset kokevat muunlajiset eläimet läheisiksi ja oppivat ajattelemaan niiden tarpeita”, Pelttari sanoo.

”Ihmisten on helpompi puolustaa sitä, mitä he näkevät ja rakastavat”, Kunnas lisää.

Pelttari ja Kunnas ovat korostaneet lapsilleen, miten tärkeää on kunnioittaa kaikkia elämänmuotoja ja esimerkiksi jättää lahopuuta pihan reunalle. Lahopuut tarjoavat elinympäristön monille hyönteislajeille ja pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta.

”Lasten pitää kasvaa siihen, että ihminen ei ole maailman napa”, Kunnas sanoo.

Jenna Kunnas kertoo olevansa joskus ahdistunut siitä, millaiseen maailmaan on lapsensa synnyttänyt. Silti hän vaalii toivoa.

Tulevaisuus on pelottava.

Niin ajattelee 75 prosenttia nuorista tuoreen, laajan kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan.

Tutkimuksen mukaan suuri osa maailman 16–25-vuotiaista nuorista tuntee suurta ilmastoahdistusta ja 81 prosenttia ajattelee, että ihmiskunta on epäonnistunut planeettamme suojelussa.

Pelttarin ja Kunnaksen mielestä kaikkien lasten ja nuorten pitäisi saada nähdä, että aikuiset ja varsinkin päättävässä asemassa olevat kantavat vastuunsa ilmastokriisin torjumisessa.

”Lapsille ja nuorille ei ole hyvä viestittää, että heille on jäämässä valtava työ aiheuttamamme sotkun siivoamiseksi. Vastuu ilmastonmuutoksesta on aikuisten, ja aikaa on niin vähän, että meidän pitää saada suuria muutoksia aikaan nyt heti”, Pelttari sanoo.

”Ei ole kohtuullista pyytää nuorilta ja lapsilta ymmärrystä aikuisten hitaalle toiminnalle asiassa, jolla on niin radikaali vaikutus heidän tulevaisuuteensa”, Kunnas sanoo.

Pelttari ja Kunnas kertovat tehneensä Näkymätön myrsky -kirjan nimenomaan auttaakseen lapsia ja vanhempia keskustelemaan ilmastoahdistuksesta ja aikuisten toimien puutteen aiheuttamasta turhautumisesta.

” Nuorten huolessa on paljon voimaa.

Kirjan päähenkilöt, pienet sisarukset Juju ja Aatos, tuskailevat sitä, että luonnossa tapahtuu omituisia mutta aikuiset eivät näytä välittävän. Kun he kuulevat, että aikuiset aikovat kuivattaa heille rakkaan Usvalammen, he päättävät ryhtyä toimeen lammen pelastamiseksi. Juuri kun he huomaavat, etteivät heidän voimansa riitä, heidän toimistaan inspiroituneet aikuiset tulevat apuun ja lampi saadaan pelastettua.

Siinä, että niin monet nuoret ovat nyt huolestuneita ilmastoasioista, on Pelttarin ja Kunnaksen mukaan paljon voimaa.

Pelttari ja Kunnas ymmärtävät nuorten turhautumista siihen, kuinka hitaasti vanhemmat ihmiset ovat reagoineet ilmastonmuutokseen.

Ensinnäkin lapset vaikuttavat vanhempiinsa.

”Tutkimusten mukaan monet sellaisetkin aikuiset, jotka ovat suhtautuneet negatiivisesti ilmastopolitiikkaan, ovat omien lastensa huolen, tietojen ja aktivismin myötä muuttaneet suhtautumistaan”, Pelttari sanoo.

Toisekseen esimerkiksi #metoo on osoittanut, että yhteistoiminta voi mullistaa maailmaa nopeammin kuin kukaan olisi uskonut.

”Kansalaisaktivismi on tehokas tapa vaikuttaa. Se synnyttää painetta politiikkaan”, Pelttari sanoo.

Pariskunta on itsekin käynyt lastensa kanssa ilmastomielenosoituksissa ja aikoo kannustaa heitä myöhemmin toimimaan kansalaisjärjestöissä. Toimiminen on heistä myös paras tapa vähentää ilmastoahdistusta.

Pelttarin mukaan monet lamaantuvat siksi, että ilmastokriisi on mittakaavaltaan niin valtavan suuri ongelma, mutta yksilöille tarjotaan usein mediassa kierrätyksen kaltaisia pieniä vaikutusmahdollisuuksia.

”Silloin kannattaa muistaa, että ilmastokriisin torjumiseksi tarvitaan sekä suuria että pieniä tekoja, ja pienten merkitys kasvaa, kun niitä tehdään yhdessä”, hän sanoo.

Mikko Pelttari käyttää suuren osan ajastaan ilmastotiedosta kirjoittamiseen. ”Ajattelen, että suurin ilmastotekoni ovat ilmastonmuutosta koskevat kirjat ja lehtiartikkelit”, hän sanoo.

Millaisia tunteita ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuus sitten herättää Pelttarissa ja Kunnaksessa itsessään?

Pelttari vastaa, ettei ole kauhean toivoton.

”Tuntuu, että vielä on järkevää kirjoittaa kirjoja ja pyrkiä toimimaan tässä ajassa. Sillä, mitä me teemme, on suuria vaikutuksia.”

Kunnas kertoo olevansa joskus ahdistunut siitä, millaiseen maailmaan on lapsensa synnyttänyt. Silti hän vaalii toivoa.

”Ei ole muuta vaihtoehtoa, jotta jaksaa tehdä oman osansa tilanteen muuttamiseksi”, hän sanoo.

Pelttari tarkentaa vaalivansa kriittistä toivoa, joka on eri asia kuin katteeton toivo. Katteeton toivo olisi hänen mukaansa tuudittautumista ajatukseen, että hyvinhän tässä joka tapauksessa käy. Kriittinen toivo taas on sitä, että luo mielikuvia sellaisesta tulevaisuudesta, jota voi toivoa, ja tekee parhaansa sen eteen.

Mikko Pelttarissa herättää toivoa muun muassa se, kun hän tapaa työssään erittäin älykkäitä ihmisiä, jotka tekevät työtä ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Paljon hyviä muutoksia on jo tapahtunut ja tapahtumassa, hän muistuttaa.

Perhearjessakin olisi hänestä hyvä muistaa, ettei ilmastokriisiä ajattelisi vain luopumisten, stressin ja itsensä kyttäämisen kautta.

” Vapaa-ajan vähäisyys usein lisää kuluttamista.

”Olisi hyvä lähestyä asiaa myös nautintojen kautta ja miettiä, mitä kaikkea sellaista hauskaa ja ihanaa voisi opetella, mikä ei samalla lämmittäisi ilmastoa”, Pelttari sanoo.

Esimerkkeinä hän listaa hyvien vegaanisten reseptien kokeilemisen, lähialueiden retkeilymahdollisuuksien kartoittamisen ja vapaa-ajan vaalimisen sen sijaan, että raataisi jatkuvasti ja palkitsisi sitten itseään ja perhettään shoppailemalla ja matkustelemalla. Pelttarin mukaan tutkimukset osoittavat, että vapaa-ajan vähäisyys usein lisää kuluttamista.

Arjessa perhe käy paljon metsäretkillä, ja kesäloman kohokohtia ovat retket mökiltä lähisaarille.

”Haaveilemme siitä, että voisimme ostaa mökkiseudulta suojeltavaksi palan metsää”, Pelttari sanoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran HS Meidän perhe -lehdessä 1/2022.