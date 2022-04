”10-vuotias raivostuu helposti, ja pelkään, mitä tapahtuu murrosiässä” – Lastenpsykiatrilla on viisas neuvo lapsen raivotilanteisiin

Vanhempi ja 10-vuotias taistelevat jatkuvasti asioista, joista vanhempi ei voi joustaa. Lastenpsykiatri Janna Rantala neuvoo kokeilemaan vuorotellen tottelemista.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

Pienikin asia voi saada 10-vuotiaani raivostumaan. Koen voimattomuutta etenkin silloin, kun lapsi pitäisi saada tekemään jotain, eikä hän suostu. Hermostun välillä itsekin. Pelkään, millaiseksi elämämme muuttuu, kun murrosikä alkaa. Miten saan lapsen tottelemaan niissä asioissa, joissa ei voi joustaa? Miten raivoamistilanteissa tulisi käyttäytyä? Se neuvo ei auta, että vanhemman pitäisi mennä toiseen huoneeseen rauhoittumaan. Lapsi seuraa perässä, eikä anna rauhoittua.

Lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa:

”Hyvä että sanot heti kärkeen, mikä ei auta! On todella turhauttavaa saada hyvää tarkoittavia mutta toimimattomia neuvoja. On myös erittäin hyvä, että kaikesta huolimatta pyrit rauhoittamaan itsesi.

Kuvaamasi kaltaiset hankalat tilanteet syntyvät yleensä silloin, kun ihminen on jo valmiiksi tunnesäätelynsä rajoilla – sitä ehkä huomaamatta. Kun mitta on lähes täynnä vaikkapa väsymystä, koulu- ja työpaineita tai tyhmää riitaa kaverin kanssa, voi pienikin asia suistaa hallitsemattoman tunnemyrskyn valtaan.

Jos hankalia tilanteita on paljon, ovat sekä lapsi että aikuinen usein puoliksi varuillaan jo valmiiksi. Silloin ei jää tilaa leikilliselle, pohtivalle ja joustavalle tavalle neuvotella tottelemisesta, vaan toisen käytös tulkitaan nopeasti vaikkapa määräilyksi tai vastustamiseksi.

Huomio kiinnittyy aikuisen esittämän käskyn tai toiveen sijaan uhkaavaan tunnemyrskyyn. Lapsen oma tunnesäätely ei vielä riitä tätä tyynnyttämään, ja siksi käytös muuttuu tavalla, joka pyrkii varmistamaan aikuisen huomion. Usein se tapa on voimakas kieltäytyminen.

Raivoavakin lapsi siis tavallaan huutaa: ’Auta minua, rauhoita minut!’ Sitä on vaikea tavoittaa, koska lapsi vaikuttaa ärsyttävän, suorastaan lietsovan riitaa. Saattaa olla, että tästä syystä lapsi seuraa sinua, kun yrität fiksusti päästä itse rauhoittumaan.

” Puhukaa tilanteesta yhteisenä ongelmana, rauhallisina hetkinä ja ajan kanssa.

Lasta on kovin vaikea saada tottelemaan, kun noidankehä on jo käynnistynyt, joten ei ihme, että olet ajoittain voimaton. Neuvoisin silti, että puhuisitte tilanteesta yhteisenä ongelmana, rauhallisina hetkinä ja ajan kanssa. Oleellista on ensin yrittää saada hallintaan tunnemyrskyt, jotta teidän ei tarvitse pelätä tilanteiden riistäytyvän käsistä.

Aloituslauseita voivat olla: ’Meillähän tulee helposti riitaa kun... Miten me voitaisiin yhdessä saada tämä sujumaan ilman… Mitä toivoisit minulta sen sijaan että minä…’ Voitte etsiä netistä rauhoittumisvinkkejä kaiken ikäisille ihmisille: avuksi voisivat olla esimerkiksi hengitysharjoitukset, jääpala iholla tai turvamielikuvat.

” Monia asioita voi katsella sormien läpi, kunhan tekee sen ilolla ja yhteisymmärryksellä.

Vuorotellen totteleminen auttaa myös. Voitte jakaa asiat kolmeen kategoriaan:

1. Lapsi saa päättää itse, ja vanhempi tottelee, vaikkapa tekemällä lapsen toivomaa ruokaa.

2. Neuvotellaan – kokeillaan sinun tavallasi ja kokeillaan minun tavallani.

3. Lapsi ei valitettavasti saa päättää. Kun on pakko totella, kerro myös miksi, eli miten käsky liittyy huolenpitoon, rakkauteen ja turvan tuomiseen lapselle.

Jos kolmoskategoriaan on läjääntynyt paljon asioita, kannattaa vielä pohtia, minkä verran liekaa lapselle voisi jo antaa. Monia asioita voi lopulta katsella sormien läpi, kunhan tekee sen ilolla ja yhteisymmärryksellä.”

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 4/22. HS Meidän perhe on vanhemmuuteen, kasvatukseen ja perheisiin keskittyvä aikakauslehti.

Lue lisää: Lapsen raivokohtauksen taustalla voi olla syy, jota vanhempi ei tule ajatelleeksi – Asiantuntija neuvoo, miten kannattaa toimia, kun pinna palaa molemmilla

Lue lisää: Kun menetät hermosi lapsen edessä, olennaisin hetki on raivokohtauksen jälkeen – asiantuntija kertoo, miten riitatilanteet kannattaa käsitellä

Lue lisää: Johanna Tikkanen raivosi lapsilleen ja katui sitä jälkeenpäin – Kun hän listasi raivo­kohtauksen syyt, paljastui, mikä arjessa oli pielessä