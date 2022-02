Kaikki alkoi sattumalta, hauskasta päähänpistosta. Vuosia sitten Linda Nyberg kysyi silloin 3-vuotiaalta lapseltaan, mitä tämä tahtoisi aamupalaksi.

Kalan, lapsi vastasi jekkuna. Nyberg päätti lähteä vitsailuun mukaan.

Kaapissa oli ovaalinmuotoista leipää. Nyberg voiteli viipaleen tuorejuustolla ja asetti sen lautaselle. Sitten hän leikkasi kurkusta kalalle puolikkaan kolikon muotoiset ”evät” ja paprikasta suomut.

Viimeisenä Nyberg laittoi kalansilmiksi mustikat.

”Kun asetin kalaleivän pojan eteen, hänen naurunsa oli ihana palkinto. Siitä tuli hauska hetki, hän yllättyi niin totaalisesti”, Nyberg kertoo.

Nyt, neljä ja puoli vuotta myöhemmin, Nyberg on valmistanut lapselleen todennäköisesti jo useita tuhansia hauskanmuotoisia aamiaisia ja iltapala-annoksia. Lautaselle on syntynyt kotkia, virtahepoja, kerällä pysytteleviä käärmeitä.

Hiirikuppi loihdittiin maustamattomasta jogurtista, vadelmista, granolasta, päärynästä, mustikoista, viinirypäleistä ja mandariinista.

Nybergin käsittelyssä banaanista tulee kolmiulotteinen mäyräkoira murokulhon reunalle. Kiivistä, ruisleivästä, marjoista ja porkkanasuikaleista tulee orava.

Mutta onko tässä yksi paikka, jossa erilaisten vaatimusten ristipainetta kokeva vanhempi voi tuntea riittämättömyyden tunnetta?

”Kenenkään ei tarvitse kokea huonommuutta siitä, jos ei osaa tai ehdi tehdä tällaisia. Mutta ei myöskään tarvitse olla mikään superisä tai -äiti, jotta vastaavissa onnistuisi”, Nyberg sanoo.

” ”Tämä on ollut helppo tapa esitellä lapselle uusia raaka-aineita.”

Lapset ovat siitä kiitollisia henkilöitä, että he usein huomaavat kaikenlaiset pienetkin yllättävät ekstrajutut.

”Siihen taas riittää jo, että leivällä tai jugurtilla on vaikka silmät tai korvat. Ei tarvitse tehdä heti, eikä koskaan, mitään superhienoa.”

Norsua varten tarvitset ruisleipää, tuorejuustoa, kurkkua, mustikoita, romainesalaattia ja cashewpähkinöitä.

Nyberg on huomannut, että hupaisilla annoksilla on mahdollista houkutella lasta maistamaan uusia makuja.

”Minulle tämä on ollut helppo tapa esitellä lapselle uusia raaka-aineita. Pienet lapset harvoin syövät annoksia kokonaisina. He napostelevat vähän sieltä täältä. Leikkimieliset annokset voivat herättää uudenlaisen kiinnostuksen ruokaa kohtaan.”

Aikaisemmin Nybergin lapsi ei tykännyt ollenkaan tomaatista. Ehkä se kirveli suussa.

Eräänä päivänä Nyberg oli pannut nallen nenäksi puolikkaan kirsikkatomaatin ja poika maistoi sitä huomaamattaan.

”Hän yllättyi itsekin, kun tajusi syöneensä tomaattia.”

” ”Ravintolassakin mietitään, miten ruoka laitetaan esille niin, että lopputulos on asiakkaalle houkutteleva.”

Annosten äärellä voi myös syntyä hauskoja keskusteluja. Nyberg ja hänen lapsensa ovat puhuneet nallen naamaa esittävän puurokulhon äärellä siitä, mitä karhut syövät.

Vakavamielinen aikuinen voisi kysyä, onko eläinannosten kanssa puuhastelu ruualla leikkimistä. Nybergille kyse on esillepanosta.

”Kun aikuiset menevät ravintolaan, sielläkin on mietitty, miten ruoka valmistetaan ja laitetaan esille niin, että lopputulos on asiakkaalle houkutteleva. Näen omat annokseni samoin, eli että laitan ruuan esille lapsen näkökulmasta houkuttelevalla tavalla.”

Vuosien varrella moni on inspiroitunut Nybergin annoksista. Hänen @breakfastformyson-nimisellä Instagram-tilillään on 8 000 seuraajaa. Nyberg on julkaissut annoksista myös kirjan Lautasellinen rakkautta.

Karhupuuro on kaurapuuro, joka on koristeltu kuivatuilla aprikooseilla, banaanilla, mustikoilla, omenoilla, karhunvatukoilla ja cashewpähkinöillä.

Mitä tehdä, jos haluaa päästä alkuun annosten tuunailussa?

Nyberg neuvoo, että jugurtti- tai puurokulholliseen on helppo muotoilla eläimen kasvot. Vaikka nallekarhu syntyy, kun tekee banaanikolikoista silmät ja laittaa marjat tai rusinat pupilleiksi.

Kuivatusta aprikoosista tai omenalohkoista saa nallen korvat. Kolmionmuotoisesta hedelmä- tai kurkkuviipaleesta tulee kuono, jonka päälle voi asettaa esimerkiksi marjan tai pähkinän nenäksi.

”Jos haluaa tehdä vielä suun, vihanneksesta tai hedelmästä voi leikata sellaisen.”

Toinen helppo juttu on leipäperhonen: kun paahtoleipäviipaleen leikkaa kahtia kulmasta kulmaan ja asettaa kolmioiden kärjet vastakkain, lautasella on perhosen siivet.

”Lapsi voi koristella sen sitten vaikka itse, jos hänelle leikkaa kasviksia ja hedelmiä tai laittaa muita raaka-aineita valmiiksi tarjolle.”

” ”Rusinoista ja cashewpähkinöistä tulee ihania kulmakarvoja.”

Kolmiulotteisiin annoksiin tarvitaan cocktail-tikkuja, joilla eläinhahmojen osat saa pysymään kiinni toisissaan.

Nyberg tekee annoksia aineksista, joita kotona on valmiina, useimmiten banaanista, kurkusta, marjoista, kuivatuista hedelmistä ja pähkinöistä.

”Rusinoista ja cashewpähkinöistä tulee ihania kulmakarvoja. En pelkää sekoittaa samaan annokseen vihanneksia ja marjoja.”

Annoksen tekoon hän käyttää tavallisena arkiaamuna noin viisi minuuttia. Viikonloppuisin voi tehdä monimutkaisempia juttuja.

Ideoita hän kehittelee esimerkiksi sen perusteella, millaista hahmoa lapsi annokseen pyytää. Nyt, kun annosten tekeminen on rutiinia, hän saattaa joskus herätä uusi idea mielessään keskellä yötä. Se pitää kirjoittaa heti ylös.

”En halua kopioida vahingossakaan muita, joten en mielelläni katso ideoita esimerkiksi samanlaisia annoksia tekevien Instagram-tileiltä. Haluan, että ideani ovat varmasti omiani.”

Haakon kokoaa hiirtä kolmionäkkileivän päälle.

Nybergin esikoinen on nyt ensimmäisellä luokalla, ja hän on ryhtynyt tekemään hauskoja annoksia myös itse.

Äitienpäiväksi hän valmisti Nybergille hiirenmuotoisen leivän.

Näin teet 3 helppoa eläinannosta

Hiiri. Hiiren naama syntyy, kun asetat kolmionmuotoisen näkkileivän lautaselle kärki alaspäin. Kurkku- tai tomaattiviipaleista tulee korvat. Silmät voi tehdä marjoista ja viikset porkkanasuikaleista.

Kilpikonna. Täytä sämpylä haluamallasi tavalla ja pane lautaselle. Laita yksi viinirypäle kilpikonnan pääksi ja neljä jaloiksi.

Pupu. Aseta pyöreä leipäviipale naamaksi ja romainesalaatin lehdet korviksi. Silmät ja suun voi tehdä pikkutomaateista tai marjoista.

HS Meidän perhe on perheisiin ja vanhemmuuteen keskittynyt aikakauslehti, jota tehdään Helsingin Sanomien toimituksessa. Juttu on ilmestynyt numerossa 1/2022.