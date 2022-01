Monenlaiset palvelut siirtyvät verkkoon, ja somesta saa tärkeää vertaistukea, mutta samaan aikaan ollaan huolissaan vanhemmista, jotka ovat liikaa puhelimella. Erityisesti äitien elämään digiarki tuo ristiriitaisia vaatimuksia, sanoo tutkija Suvi-Sadetta Kaarakainen.

Mediateknologian ja äitiyden suhteesta väitellyt filosofian tohtori Suvi-Sadetta Kaarakainen:

”Elämme nykyään erilaisten digitaalisten alustojen ja toisaalta niihin liittyvien vaatimusten keskellä.

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Ennen kouluissa oli paperiset reissuvihot. Nykyvanhemmat joutuvat käyttämään sähköistä Wilma-järjestelmää, jossa viesteihin olisi sopivaa vastata lähes reaaliajassa. Samalla koulun arki valuu aiempaa paljon kiinteämmin osaksi kodin arkea.

Myös harrastuksissa ja terveydenhuollossa käytetään sähköisiä ilmoittautumisia. Tällaisten palvelujen käyttö on digitaalista metatyötä eli piiloon jäävää kotityötä. Jos metatyö kasautuu useammin äitien kuin isien harteille, kuten on arvioitu, samoin käy digitaalisen metatyön kanssa.

Ristiriitaa syntyy siitä, että samaan aikaan ollaan huolissaan siitä, että äidit ovat liikaa puhelimella.

Huoli näkyy vanhemmuuden ammattilaisten ja asiantuntijoiden julkisessa puheessa, äitien omissa kommenteissa esimerkiksi somessa ja keskustelupalstoilla sekä ylipäänsä ihmisten kommentoidessa äiteihin liittyviä uutisia ja mediasisältöjä.

Jatkuvan läsnäolon vaatimus on sekin yksi vanhemmuuden vaatimus.

” Äidit ovat perheen arjesta ja lasten asioista edelleen pääasiallisessa vastuussa.

Jatkuvan läsnäolon ihanne kumpuaa 1990-luvulla liikkeelle lähteneestä uudenlaisesta vanhemmuuspuheesta. Niin sanotun intensiivisen eli merkityksellistä läsnäoloa painottavan vanhemmuuden ihanteet alkoivat levitä Suomeen esimerkiksi Yhdysvaltojen kotiäitikulttuurin vaikutuksesta.

Intensiivinen vanhemmuus painottaa lapsentahtisuutta ja sitä, että vanhempi on jatkuvasti herkkänä lapsen tarpeille. Näiden ihanteiden täyttymiseen ei enää riitä sama kuin aikaisemmin, eli että vanhempi on paikalla. Lähes joka hetki täytyisi myös olla lapseen merkityksellisessä yhteydessä.

Äidit ovat perheen arjesta ja lasten asioista edelleen pääasiallisessa vastuussa, minkä voi päätellä muun muassa perhevapaa- ja kotityötilastoista.

Siitä kertoo osaltaan myös se, että äidit käyttävät esimerkiksi somea vertaistuen etsimiseen ja toisaalta oman perhearjen esittelyyn paljon useammin kuin isät.

Vanhemmuudessa on tapahtunut tasa-arvoistumista viimeisen vuosikymmenen aikana. Äitien harteille kasautuneella vastuulla on kuitenkin pitkä historia.

” Mitä tapahtuu, jos äitiyspuhe ikään kuin eristetään yhteiskunnasta, jonka yksi osa digimaailma on?

Tutkijana ajattelen, että tämän vastuun on täytynyt ja täytyy purkautua jossakin. Eli lapsiin liittyen somekeskustelujen ja -sisältöjen taustalla on osittain vastuu, johon haetaan vertaistukea. Siksi on ristiriitaista, että sitä automaattisesti paheksutaan ulkopuolelta.

Lapsiin ja someen liittyen on käyty myös keskustelua, saavatko lapset olla osa vanhempiensa somesisältöjä. Tässä taustalla on lapsuuden muuttuminen ja se, että nykyään lapset mielletään jo varhain omiksi yksilöikseen.

Tutkijalle kiinnostavin kysymys on kuitenkin se, mitä tapahtuu, jos lapset on kokonaan rajattava pois somesta. Silloin lapset ja äitiyspuhe ikään kuin eristetään yhteiskunnasta, jonka yksi osa digimaailma on. Mihin sellainen johtaa?

Jos saa vaikka perheeltään palautetta liiasta puhelimen käytöstä, asiaa on varmasti hyvä pohdiskella. Mutta ei kannata ottaa turhia paineita ristiriitaisista vaatimuksista toisaalta olla digitaalisesti läsnä koko ajan ja toisaalta olla läsnä vain lapselle. Kannattaa ennemmin luottaa omaan arviointikykyynsä.”

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran HS Meidän perhe -lehdessä 1/2022.