Tässä on meidän perheemme! Jenni, Jaana ja Juha löysivät toisensa keskustelupalstalta.

Perhe

Sopimuspohjalta

Kumppanuusvanhemmuus kiinnostaa yhä useampia. Jennillä, Jaanalla ja Juhalla on kolmisin 2-vuotias lapsi. Hanna taas on sinkku, joka on etsinyt Facebook-ryhmästä isää lapselleen.

Kun Hanna tapasi Facebookista tutun miehen toista kertaa, hän otti esiin kysymyslistan: Millaisia kasvatusperiaatteita meillä on? Miten suhtaudumme uskontoon, herkutteluun, lelujen ostamiseen tai lapsen viikkorahaan? Missä vaiheessa lapsi alkaisi asua myös isänsä luona?