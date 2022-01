Psykoterapeutti ja psykologi Lotta Weckström-Lehto neuvoo, miten toimia, kun oma lapsi saa sapen kiehumaan. Saako vihan näyttää? Entä milloin kannattaa hakea apua?

Elämä lasten kanssa kiristää joskus pinnan äärimmilleen.

Esimerkiksi päiväkotiin lähtö saattaa olla yhtä henkien taistoa, kun raivokas uhmaikäinen ei suostu laittamaan kenkiä jalkaan vaan kiikuttaa ne vastapestyn pyykin sekaan.

En pue.

En pese käsiä.

Kylläpäs syön kissanhiekkaa.

HS kysyi lukijoiden kokemuksia siitä, kuinka vanhempien tunteet heittelevät välillä rakkaudesta raivoon. Hetket, joissa hermo palaa, ovat useimmiten arkisia.

Pienempien lasten kanssa vääntöä tulee esimerkiksi aikatauluista, isompien kanssa tiskikoneen täyttämisestä, ruutu-ajasta ja sisarusten kanssa tappelusta.

Eräs lukija kuvailee kaavan näin: yritän pyytää ja puhua nätisti – ei mene jakeluun. Käsken tuhat kertaa ja lopulta alan möykätä.

Monet yhtyvät näkemykseen.

”Milloin menee hermot? Kun hän ei halua pukea, mutta haluaa ulos. Kun hän kiipeää ruokapöydälle, työntää sormet kissanhiekka-astiaan tai nuolee hiekoitussoraa. Tekee sellaista, jonka olen kieltänyt 17 kertaa.” - Nainen, 33

"Kun joka hemmetin aamu kaikessa kestää, yritinpä mitä tahansa, ja myöhästymme koulusta. Oma tapani reagoida on hampaat irvessä hermostuminen. Tiuskin kiukkuisena, että Nyt vauhtia. NYT. VAUHTIA. ÄLÄ. HÖLISE. VAAN. LAITA. NE. HAALARIT. PÄÄLLE! Oma energiani menee siihen, että patoan kiukkuni tällaiseen passiivisaggressiiviseen muotoon, kun mieleni tekisi huutaa kirosanoja.” - Nainen, 39

Suuttumisessa on mukana aina kaksi osapuolta, lasten ja nuorten psykoterapeutti, psykologi Lotta Weckström-Lehto sanoo.

Ensinnäkin suuttuminen kertoo jotakin lapsesta. Hänellä saattaa olla esimerkiksi hankala kehitysvaihe kuten uhmaikä meneillään.

”Vanhemman ei ole aina helppoa eläytyä lapsensa tunnetilaan tai ylipäänsä ymmärtää, mistä lapsen käytös johtuu. Se, että ei ymmärrä mistä on kyse, herkistää suuttumiselle”, Weckström-Lehto sanoo.

Turhautuminen aiheuttaa aggressiota, niin isoissa kuin pienissä ihmisissä.

Toinen osapuoli on vanhempi itse. Hermot kärähtävät herkimmin silloin, kun on väsynyt, stressaantunut tai jaksamisensa rajoilla.

Tällöin lapsen raivoamista siitä, että ruokana ei ole makaronia vaan perunaa, ei jaksa ottaa aina tyynesti vastaan.

Weckström-Lehto kertoo, että lapsen kehitysvaiheet, kuten murrosikä, voivat vaikuttaa aikuiseen myös tiedostamattomalla tasolla. Aikuisella on itsellään saattanut olla rankka murrosikä, eikä hän ole saanut silloin tukea vanhemmiltaan.

”Toinen on, jos itse ei ole saanut lapsena ilmaista tunteitaan. Silloin oman lapsen hankala käyttäytyminen voi herättää suuttumuksen tunteita.”

”Vaikka kuinka yrittäisin ennakoida pihalle lähtemistä, meillä kestää yleensä noin 45 minuuttia päästä ovesta ulos. Hermo menee näin talvisaikaan, jos minä ja vauva olemme lähtövalmiina toppavaatteissa ja uhmaikäinen heittäytyy spagetiksi tai vain päättää, ettei nyt huvitakaan lähteä puistoon. Tai huvittaa, mutta haluaa lähteä sandaaleissa ja t-paidassa." - Nainen, 37 ”Patoan lasta kohtaan tuntemaani kiukkua, josta seuraa ilon katoaminen ja vaikeasti purettavaa stressiä. Oman pääni sisällä on kuitenkin Homer Simpson, joka huutaa: "why you little..!", mutta ulospäin kiristelen hampaitani.” – Nainen, 39

Vanhemman suuttuminen on täysin inhimillistä, Weckström-Lehto sanoo. Kaikki lapset hermostuttavat, ärsyttävät ja venyttävät välillä vanhempiensa pinnaa.

Esimerkiksi temperamentilla on merkitystä sille, alkaako rähjätä takaisin vai kiroaako hiljaa mielessään.

Vanhempi saa Weckström-Lehdon mukaan näyttää lapselle, jos häntä harmittaa tai ärsyttää. Jos on aina zenimäisen tyyni, lapsi ei saa kokemusta siitä, että vanhemman negatiivisistakin tunteista selvitään.

Viilipyttymäisyys voi myös kostautua, jos sisäisen kattilan antaa aina vain porista.

Weckström-Lehdon mukaan suuttumisessa on kyse ennen kaikkea siitä, kuinka pelottava aikuinen on lapsen näkökulmasta, kuinka usein hermot menevät ja miten tilanne käydään jälkikäteen läpi.

”Tärkeintä on puhua asia selväksi. Lapselle voi kertoa, että olin väsynyt töistä ja sinuakin varmaan harmitti jokin asia päiväkodissa. Selviämme tästä, rakastan sinua ja kaikki on hyvin.”

Lapsi oppii, että aikuisetkaan eivät aina hallitse tunteitaan, mutta se ei ole maailmanloppu. Käytöstään voi korjata.

”Menetän enimmäkseen malttini tilanteessa, jossa toinen lapsi ärsyttää ja provosoi toista. Kumpikaan ei usko millään, että kohta sattuu ja toinen itkee – etenkin, jos tilanne menee painimiseksi.” – Mies, 47

Yksittäiset raivoamiset eivät lasta traumatisoi. Ei ole kuitenkaan oikein, että aina kun aikuista harmittaa, hän purkaa sen lapseen, Weckström-Lehto huomauttaa.

Kun vanhempi ja lapsi raivoavat yhtä aikaa, vanhempi ei pysty auttamaan lasta tämän tunnekuohussa. Harva kun on vihaisena järkevä saati analyyttinen.

Vanhemman tehtävänä on kuitenkin auttaa lasta kehittämään itsesäätelyään ja tunnesäätelyään, Weckström-Lehto sanoo. Lapsen aivot kehittyvät vasta, joten hän ei pysty hallitsemaan kiukkuaan tai järkeilemään toimiensa seurauksia samalla tavoin kuin aikuinen.

”Aikuinen voi yrittää sanoittaa tunteitaan lapselle: Huomaan, että sinua harmittaa, kun et saa tikkaria. Myös minua harmittaa, koska sinulla on paha mieli.”

Entä miten säädellä aikuisena itseään? Miten pysyä analyyttisena, kun tenava heittäytyy kaupan lattialle X-asentoon ja huutaa haluavansa vain ja ainoastaan popkornia?

Tärkeintä olisi Weckström-Lehdon mukaan yrittää ymmärtää lapsen näkökulmaa ja ennaltaehkäistä tilannetta. Miettiä, mitä lapsen huonon käytöksen takana on.

”Kun tilanne on päällä, tämä voi olla vaikeaa. Siksi asioita olisi hyvä miettiä ennalta rauhassa.”

Onko lapsi esimerkiksi tahtoiässä, jolloin hän haluaa itse päättää kaikesta? Tai onko lapsi liian väsynyt kauppareissulle? Pitäisikö vaatteiden pukemiselle varata enemmän aikaa?

”Ennakointi on lapsen itsesäätelyn tukemisen peruspilari. Tämä on toki ihannevanhemmuutta, joka ei aina arjessa toteudu.”

”Rehellisesti sanottuna välillä haluaisin heittää lapseni lumihankeen ja jättää sinne.” – Nainen, 35 ”Ihmetyttää, että miten se ihana pieni pallero, jota saa pitää sylissä, edes onnistuu herättämään niin suurta ärtymystä välillä. Tunteiden skaala on hämmästyttävän laaja.” – Nainen, 45

Joskus vanhempien tunteet saattavat äityä vihaksi ja raivoksi. Aggressiivisetkin tunteet ovat inhimillisiä, sillä aggressio on meissä jokaisessa oleva voima, Weckström-Lehto sanoo. Tärkeintä on muistaa, että ajatukset ja teot ovat kaksi eri asiaa.

Jos ajattelee pahaa, se ei tarkoita, että tekee pahaa.

”Vihan tunteita ei kannata työntää syrjään. Kun tunne on kohdattu, voi todeta itselleen, että nyt menen eteenpäin.”

Jos aggressiivisia tunteita tulee usein tai ne ovat pakonomaisia, kannattaa tunteista puhua ammattilaisen, ystävän tai puolison kanssa.

Näin saa tilaa itsensä, ajatustensa ja tunteidensa välille.

”Apua kannattaa pyytää myös, jos kiukku häiritsee lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Eli jos lapsessa ei ärsytä enää vain jokin yksittäinen piirre vaan alkaa nähdä lapsensa kokonaisuutena hirveän hankalana tyyppinä.”

Tunnen epätoivoa, kun hermostumiseni on "oikeutettua". Tunnen häpeää, kun suuttumukseni on kummunnut omasta väsymyksestäni. Tunnen nöyryyttä oman vajavaisuuteni edessä ja tyytyväisyyttä, kun anteeksi on pyydetty ja annettu. Kun lapsi saa eheän käsityksen siitä, että vanhemmat ovat perustyyppejä, joilla on hankalia tilanteita ja tunteita. Emme ole jotain etäiseksi jääviä superihmisiä. – Nainen, 33 ”Häpeän suuttumistani. Olo on kuin olisin maailman huonoin vanhempi. Samoin haluan hyvittää asian ja selittää, miksi olen suuttunut. Kuitenkin osa itsestäni tuntee olleensa vedetty liian kireälle ja siksi suutuin. ” – Mies, 42 ”Lapselle suuttuminen saa minut pettymään itseeni kasvattajana. Toisaalta uskon, että on lapselle eduksi kokea koko tunneskaala vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Joten tiedostan onneksi, että pettymys on osittain aiheetonta.” - Mies, 40

Kun eskaloitunut tilanne rauhoittuu, lapselle raivoaminen alkaa usein harmittaa. Vanhempi saattaa soimata itseään ankarastikin. Hävettää, nolottaa ja surettaa.

Oliko pakko sanoa niin ankarasti?

Jääkö lapselle traumoja?

Muut vanhemmat pärjäävät taatusti minua paremmin.

Tässä vaiheessa on syytä muistaa armo. Toisaalta vanhemman täytyy myös kantaa oma osansa syyllisyyttä ja tarkastella omaa toimintaansa, että meniköhän nyt ihan putkeen, Weckström-Lehto sanoo.

”Syyllisyys ohjaa oikealle tielle, kunhan itsensä syyttely ei mene överiksi.”

Jos lapsi käyttäytyy huonosti, osassa perheistä lasku lävähtää pöytään: ruutuaika pois, lempilelu kaappiin ja lauantaina ei tule muuten suklaata.

Lapselle annettujen sanktioiden kanssa kannattaa olla tarkkana, Weckström-Lehto sanoo. Hän puhuu mieluummin seuraamuksista kuin rangaistuksista – eikä mukana saisi olla koston henkeä.

Aikuisen on hyvä ensinnäkin miettiä, kuinka lapsella on yleensä tapana reagoida. Onko kiukkukohtauksen takana esimerkiksi uuvuttava hoitopäivä?

”Mitä vähemmän tuntuu siltä, että lapsi pystyy itse säätelemään omaa käyttäytymistään, sitä vähemmän käytöksestä pitäisi tulla seuraamuksia. Lapselle ei saa tulla tunnetta, että hänen oli paha olla, hän ei voinut itselleen mitään ja siitä vielä rangaistiin.”

Jos lapselle antaa kiukuttelusta seuraamuksen, sen pitäisi kehittää lapsen ymmärrystä syy–seuraus-suhteesta. Seuraus on siis välitön ja konkreettinen.

”Lapselle voi sanoa, että jos et pue nyt päälle, emme voi mennä puistoon. Tällaisten seurausten osoittaminen on ok. Mutta jos lapselle sanoo tiistaina, että et saa pelata lauantaina tietokoneella, seuraamus menee liian kauas”, Weckström-Lehto sanoo.

Aikaisempina vuosina kasvatuksessa suosittiin lapsen laittamista jäähylle. Tätä ei enää suositella, koska kyseessä on häpeärangaistus ja lapsen yksin jättäminen, Weckström-Lehto kertoo.

Tosin joskus etenkin vanhemmalle voi olla hyödyllistä, että kaikki painuvat ”jäähylle” eli omiin oloihinsa hetkeksi.

”Tällöin vanhempi saa pienen tauon, sykkeen alas ja tärinän pois. Kun hengittelee itsekseen, tunteitaan voi olla helpompi käsitellä.”

Väestöliitolta on ilmestynyt vastikään maksuton verkkokurssi vanhemmuuden tunteista. Kurssissa käsitellään myös vaikeita tunteita, joita vanhemmuus voi herättää. Kurssi löytyy tästä linkistä.