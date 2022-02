”Kyllä se jostain kertoo, jos lähteminen harrastukseen on aina tuskaisaa" – Asiantuntija kertoo, mitä tehdä, jos lapsi ei halua jatkaa harrastustaan

Vanhemman tärkeimmät työkalut lapsen harrastuksen tukemiseen liittyvät kuuntelemiseen ja joustamiseen, asiantuntija sanoo.

Mielekkään harrastuksen tunnusmerkkejä on omaehtoisuus: lapsi on voinut vaikuttaa sen valintaan, ja hänen mielipiteitään kuunnellaan myös harrastuksen parissa. Mielekkäässä harrastuksessa syntyy lisäksi kokemus yhteisöllisyydestä ja omasta kyvykkyydestä.

Katri Liljan pinna paloi lopullisesti 14-vuotiaana. Lilja oli soittanut pianoa seitsemän vuotta. Tunneilla vanhan koulukunnan opettaja oli lähinnä listannut Liljan virheitä.

Kävellessään kotiin viimeiseksi jääneeltä pianotunniltaan Lilja oli heittää nuottilaukkunsa Tammerkoskeen.

”Sen jälkeen en puhunut kahteen päivään. Kun äitini sitten soitti opettajalleni ja kertoi minun lopettavan, opettaja harmitteli ja kehui, että minulla olisi ollut niin mainiot kädet pianonsoittoon”, Lilja sanoo ja nauraa yli 40 vuotta vanhalle muistolle.

”Mielekkäästä harrastuksesta saa elämäniloa ja pätevyyden tunteita, mutta pianotunneiltani ne olivat kadonneet.”

Nykyään Lilja miettii lasten harrastamista päivittäin. Hän työskentelee asiantuntijana mielenterveysjärjestö Mieli ry:n nuorisotoiminnan yksikössä ja antaa vinkit vanhemmille, joiden lapsi ilmoittaa saman kuin hän aikoinaan: ”Haluan lopettaa harrastukseni.”

Ensimmäinen askel on pysähtyminen.

”Vanhemman kannattaa jututtaa ja kuunnella lasta keskittyneesti ja rauhallisessa ympäristössä, ei tentaten. Lapsen vastauksia voi myötäillä, toistaa ja kysyä niihin tarkennuksia, sillä lapsi ei osaa välttämättä heti sanallistaa tuntemuksiaan”, Lilja sanoo.

Sille, miksi lapsi haluaa lopettaa harrastuksensa, on erilaisia syitä. Lapsesta saattaa tuntua, että harrastus vie liikaa aikaa, tai sen vuoksi toinen, mielekkäämmältä tuntuva harrastus jää paitsioon.

Kun harrastuksessa siirrytään opettelemaan aiempaa vaativampia taitoja, lapsesta voi tuntua, että hän tippuu kärryiltä.

Murrosiässä kehon hallinta muuttuu ja esimerkiksi musiikkiharrastuksessa voi olla edessä soittotekniikan opettelu uudelleen.

Ilmapiiri pianotunnilla tai jalkapallotreeneissä on voinut muuttua nihkeäksi, tai ehkä jokin hiertää valmentajan, opettajan tai muiden lasten kanssa. Syy voi liittyä myös lapsen arkuuteen.

”Nyt kun koronan takia monilla on tullut harrastamiseen taukoa, lapsesta voi tuntua ikään kuin hän aloittaisi harrastuksen uudestaan”, Lilja muistuttaa.

” Tuntuuko lapsesta, että hän voi olla harjoituksissa oma itsensä?

toinen toimiva työkalu on miettiä harrastuksen myönteisiä puolia kysymysten kautta.

Katri Liljan työnantaja Mieli ry on kaksi vuotta pyörittänyt Nuori mieli urheilussa -hanketta, jossa suunnitellaan valmentajille työkaluja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Osana hanketta tullaan julkaisemaan materiaalia myös vanhemmille. Se sisältää pohdintatehtäviä, joita vanhempi voi käydä läpi yhdessä lapsen kanssa harrastustaipaleen aikana.

Esimerkiksi tuntuuko lapsesta, että hän voi olla harjoituksissa oma itsensä? Kokeeko hän olevansa treeneissä hyvä? Pystyykö hän keskittymään? Saako hän kannustusta ja kysytäänkö hänen toiveitaan harjoitusten aikana?

”Kun omat lapseni tulivat aikoinaan harrastuksistaan kotiin, kysyin heiltä yksinkertaisesti, minkälaista oli: ei niin, että suoriutuivatko he jostain tai mitä he oppivat, vaan millaista oli”, Lilja sanoo.

”Erityisesti sellaisessa urheilutoiminnassa, jossa mennään eteenpäin tai on kilpailua, nuoret antavat parastaan harjoituksissa. Eivät he enää sen jälkeen jaksa käydä kaikkea uudelleen kotona läpi.”

Kiinnostunut vanhemman kannattaa kuitenkin olla. Musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntunen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta uskoo, että vanhempien kannustus – esimerkiksi lapsen soittotaidon edistymisen seuraaminen ja esiintymistilaisuuksiin osallistuminen – pitää lapsen motivaatiota yllä.

Mutta entä jos motivaatio kaikesta kannustuksesta huolimatta laskee? Juntunen kehottaa miettimään joustoja. Monilla pienten lasten vanhemmilla on tuoreessa muistissa oman lapsuuden soittotunnit, joissa tähdättiin orjallisesti tutkinnosta toiseen.

”Oppilaitokset ovat sittemmin saaneet enemmän vapauksia päättää toimintatavoistaan ja opetussuunnitelman perusteet antavat liikkumatilaa”, Juntunen sanoo.

”Ollaan päästy pois siitä, että on tietyt ohjelmistot, joita kaikki soittavat.”

Ohjelmistoa voidaan räätälöidä oppilaan toiveiden mukaisesti, ja yhteissoittomahdollisuuksien lisääminen voi motivoida niitäkin, joille perinteiset yksilöopetukseen perustuvat soittotunnit käyvät raskaiksi.

”Ja jos lapsella on koulussa työläämpi vaihe, rohkaisen vanhempia kysymään soitonopettajalta, voisiko ohjelmistoa keventää muutamaksi viikoksi”, Juntunen sanoo.

”Voi olla, että lapsi ei aina uskalla sanoa asiasta itse, ja siksi on tärkeää, että vanhemmat ovat tarvittaessa yhteydessä opettajaan.”

” ”Kyllä se jostain kertoo, jos lähteminen harrastukseen on aina tuskaisaa.”

Lopuksi Katri Lilja antaa tervetulleen muistutuksen vanhemmille, jotka kipuillen vaappuvat kannustaminen ja painostamisen rajalla: lopettaakin saa.

”Vähän vanhemman lapsen kanssa voi sopia, että katsotaanko vaikka ensin nämä kolme kokeilukertaa ja sen jälkeen mietitään, montako kertaa kevätlukukaudella käydään”, Lilja sanoo.

”Mutta kyllä se jostain kertoo, jos lähteminen harrastukseen on aina tuskaisaa. Olisin itse vanhempana aika herkkä sille, jos se on jatkuvasti tahmeaa.”

Monia vanhempia voi huolettaa, jos lapsen ainut liikuntaa sisältänyt harrastus loppuu. Ohjatun harrastuksen sijaan lapsi voi kuitenkin saada liikkumisen ilon myös muilla tavoilla: koulun liikuntatunneilla, arkimatkat kävellen, pyöräillen tai juosten, itse rakentamillaan temppuradoilla tai sisäleikkipuistoissa. Tärkeintä on, että liikkuminen on säännöllinen osa arkea.

Vanhempien on myös hyvä muistaa, että harrastus on lopulta lapsen. Vaikka erityisesti pienimmät lapset tarvitsevat harrastuksen löytääkseen vanhempansa apua ja aikuinen mahdollistaa harrastamisen, lapsi on toimija, Lilja muistuttaa.

”Itsekin jatkoin aikoinaan nokkahuiluharrastustani, vaikka pianonsoitto jäi. Ja sitten kun suunnistus maajoukkuetasolla vei lukioiässä käytännössä kaiken vapaa-ajan, lopetin nokkahuilun”, Lilja muistelee.

”Lapsi on harrastuksessaan se, jolla pitäisi olla omaehtoisuuden tunne.”