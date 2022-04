Karhutorppa on paikka, jonka ansiosta vanhemmat saavat hetken levätä. Karhutorpan perustajalle Sara Rickströmille on tärkeää, että myös hoitajilla on hyvät oltavat. Heille maksetaan parempaa palkkaa kuin alalla yleensä ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.