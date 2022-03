Miksi Ukrainassa on sota? Voiko sota tulla Suomeen? Monet lapset pohtivat nyt sotaan liittyviä kysymyksiä. Lastenpsykiatri Janna Rantala kertoo, että lapsi voi ”kysyä” myös käytöksellään.

Lapselta on hyvä tiedustella, mistä hän saa tietoa ja kenen kanssa hän miettii sotaan liittyviä kysymyksiä.

Ukrainan sota mietityttää myös perheen pienimpiä. Mitä on sota? Tekevätkö ihmiset tahallaan toisilleen pahaa? Voiko sota tulla Suomeen?

Lastenpsykiatri Janna Rantala on havainnut, että vanhemmat kiirehtivät vastaamaan ja kertomaan jälkipolvelleen jopa liian paljon.

Faktojen kertomista tärkeämpää on aito läsnäolo ja kiinnostus lasta kohtaan. Lapselle syntyy turvaa ennen kaikkea siitä, että aikuinen malttaa kysyä tarkemmin hänen ajatuksistaan ja tunteistaan, Rantala sanoo.

”Lapselle voi sanoa, että ahaa, sinä olet miettinyt sotaa: se on tosi iso ja tärkeä kysymys. Mitä sinä itse ajattelet sodasta? Mitä se sinulle tarkoittaa?”

Kun lapsi haluaa puhua sodasta, silloin on Rantalan mukaan hyvä jättää omat puuhansa ja pysähtyä kuuntelemaan.

”Jos omia töitään on pakko jatkaa, keskustelua kannattaa silti yrittää pitää yllä eikä vain sanoa, että puhutaan myöhemmin.”

Kuuntelun merkitystä korostaa myös se, että lapsen ajattelu on hyvin erilaista kuin aikuisen. Jos ei keskity jälkikasvunsa mietteisiin, saattaa syöttää vahingossa omia ajatuksiaan lapselle.

”Silloin tulee puhuneeksi sellaisistakin asioista, joita lapsi ei ole kuvitellutkaan.”

Kun Rantalan oma alakouluikäinen lapsi kysyi sodan uhkasta, Rantala sanoi, että jos tilanne menee Suomessa hankalaksi, he siirtyvät kaupungin keskustasta turvalliseen paikkaan maaseudulle.

Lapsi rauhoittui ensialkuun tiedosta. Sitten hän kysyi huolestuneena: kuljettaako Wolt ruokaa sinne turvapaikkaan?

Kysymys saattaa tuntua aikuiselta epäolennaiselta, mutta lapselle ei kannata tuhahtaa, että ”ei silloin kuule paljon woltit paina”. Lapsen tapaa ajatella on aina syytä kunnioittaa, Rantala sanoo.

”Arkinen asia, kuten ruoan tilaaminen silloin tällöin, tuo lapselle turvaa. Kyseessä olisi iso muutos lapselle. Sanoin, että selvitetään asiaa sitten ja voimme tehdä itse monta juhla-ateriaa.”

” Jos lapsen käytöksessä tapahtuu selvä muutos, se on kysymys siitä, mitä täällä tapahtuu.

Monet vanhemmat pohtivat, miten eri ikäisille lapsille tulisi puhua sodasta. Rantala sanoo, että ikää oleellisempaa on miettiä, mitä juuri oma lapsi tarvitsee. Samanikäisissä lapsissakin on eroja.

”Aikuisena ajattelisin sitä, onko lapseni herkkä luonne, joka ahdistuu helposti vai kenties toiminnan tyyppi.”

Lapset ”kysyvät” myös käytöksellään, Rantala sanoo. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi levottomuuden, pelon tai sisarusten kanssa riitelemisen lisääntymisellä. Jos lapsen käytöksessä tapahtuu selvä muutos, se on kysymys siitä, mitä täällä tapahtuu.

”Oleellisinta ei ole seurata lapsen puhetta vaan sitä, miten hän voi.”

Lapsen tulisi antaa leikkiä vaikeillakin teemoilla, Rantala sanoo. Jos lapsi haluaa leikkiä pyssyleikkejä, vanhempien ei kannata kauhistua vaan ennemminkin huokaista helpotuksesta.

Sotaleikit ovat Rantalan mukaan hyvä ja tärkeä tapa lapselle käsitellä ahdistavia asioita mielikuvituksensa avulla.

”Jos lapsen tunnesäätely menee ylikierrokselle leikistä, silloin aikuisen on hyvä mennä mukaan auttamaan.”

Myös vanhempien tulisi olla tarkkana, että he eivät ”ala kysyä” omalla käytöksellään.

Tämä voi näkyä Rantalan mukaan esimerkiksi kasvatusasenteiden koventamisena, hermoiluna ja uutisten vimmaisena lukemisena niin, että unohtaa peitellä lapsen nukkumaan.

Lapset ovat tarkkoja havainnoimaan aikuisten tunteita ja mielentiloja.

”Niin rauhallisuus kuin levottomuus tarttuvat.”

Kierroksilla käyminen vaikuttaa aikuisen keskittymiskykyyn, muistiin ja päänsisäiseen meteliin, Rantala kuvailee. Tästä seuraa rutiinien hajoamista, jolloin vanhempi unohtaa lapselle tärkeitä asioita.

Kun ihminen on säätelykykynsä reunamilla, silloin myös pinna palaa helposti pienistäkin jutuista, kuten maitokupin kaatumisesta.

”Lopputuloksena on ärinää ja itkua. Siksi vanhemman tulisi huolehtia jaksamisestaan ja lähteä välillä vaikka hiihtämään.”

” ”En suosittele sanomaan lapselle, että Vladimir Putin on mielisairas. Maailmassa on paljon psyykkisesti sairaita ihmisiä, jotka eivät aloita sotaa.”

Stressaava tilanne myös muuttaa ihmisen ajattelua, Rantala kertoo. Ajattelusta tulee herkemmin jäykkää ja mustavalkoista. Seurauksena voi olla ylilyöntejä, kuten vihan kohdistamista viattomiin venäläisiin.

”Stressaantuneena ei pysty kuuntelemaan lapsen näkökulmaan, vaan omat pelot ja ahdistukset valuvat lapseen”, Rantala sanoo.

”En suosittele sanomaan lapselle, että Vladimir Putin on mielisairas. Maailmassa on paljon psyykkisesti sairaita ihmisiä, jotka eivät aloita sotaa.”

Aikuisten pitää Rantalan mukaan kantaa nyt vastuuta siitä, että lieveilmiöt, kuten venäläisten lasten kiusaaminen, eivät leviä lasten keskuudessa. Lapsen ajattelu kun on usein mustavalkoista.

”Vanhemman tehtävänä on rauhoitella ja muistuttaa, että maailman lapset eivät ole sotaa aiheuttaneet. He voivat ehkä kuitenkin ratkaista sodat aikanaan, kun tuemme heidän kasvuaan.”

Levollinen aikuinen on ahdistuneelle lapselle parasta mahdollista seuraa, Rantala sanoo. Omat tunteensa on hyvä käsitellä toisen aikuisen kanssa ja niin, että lapsi ei ole korvat höröllä kuuntelemassa.

Jos lapsi kysyy, miksi Ukrainassa soditaan ja voiko Suomeen tulla sota, Rantala itse suosii vastaamisessa kaksikanavaista viestintää.

Lapselle voi sanoa, että en tiedä, mitä tapahtuu, mutta teemme kaikkemme sen eteen, että Suomeen ei tulisi sotaa. Presidenttimme ja pääministerimme neuvottelevat ja järjestelevät asioita, jotta täällä olisi turvallista.

”Lapselle on hyvä kertoa, että sota ei vain ala yhtäkkiä. Jos sota alkaisi, Suomella on kyllä suunnitelma.”

Turvaa voi luoda myös sanomalla ystävällisesti, että kerron kyllä sitten, jos tarvitsee toimia jotenkin. Tällöin lapsen ei tarvitse tarkkailla vaaran merkkejä, vaan vanhemmat kantavat siitä vastuun.

Lapselta olisi Rantalan mukaan hyvä myös tiedustella, mistä lapsi saa tietoa ja kenen kanssa hän miettii sotaan liittyviä kysymyksiä.

”Onko hän esimerkiksi puhunut kavereiden kanssa tai nähnyt esimerkiksi TikTokissa jotain pelottavaa? Poistimme itse TikTokin oman lapseni puhelimesta.”

Tärkeintä on selvittää, ketä lapsi uskoo.

”Aina kun lapsi puhuu vanhemmilleen, kannattaa olla onnellinen, koska silloin lapsi luottaa vanhempiinsa tiedonlähteinä.”

Tällöin lapsella on mahdollisuus jäsentää näkemäänsä ja kuulemaansa aikuisen kanssa, jolloin kokemus muuttuu turvallisemmaksi.

” ”Hyvien tekojen painottaminen on oleellista lapsen resilienssin ja selviytymisen kannalta myöhemmin aikuisena.”

Rantala kehottaa muistuttamaan lapselle myös kaikesta hyvästä, mitä ihmiset tekevät. Ukrainalaisia lapsia viedään turvaan, maata autetaan monin eri keinoin ja rauhasta käydään neuvotteluja.

”Joku viisas on sanonut, että älä katso vain sitä pahaa, joka tapahtuu, vaan heitä, jotka auttavat. Tämä on tärkeää, koska sodassa lapsen kannalta pahinta on, että hänen luottamuksensa ihmisessä olevaan hyvyyteen horjuu.”

Tätä uskoa olisi vahvistettava, Rantala sanoo.

”Hyvien tekojen painottaminen on oleellista lapsen resilienssin ja selviytymisen kannalta myöhemmin aikuisena.”

Lapsilla saattaa olla sodasta monta kysymystä. Miksi? Miten? Milloin? Entä jos?Rantala muistuttaa, että aikuisella on oikeus sanoa, että nyt aiheesta on puhuttu tarpeeksi.

”Lapselle voi kertoa, että tämä on tosi tärkeää, mutta nyt pitää huilata ja tehdä jotain aivan muuta. Rajaaminen on hyvästä.”

Lapsi tarvitsee ennen kaikkea konkreettista kokemusta siitä, että hän on turvassa. Arjen rutiinit, hellyys ja kosketus ovat elintärkeää ”kotivaraa” lapsen psyykkisen selviytymisen kannalta.

”Turva tulee siitä, että lapsi näkee joka päivä aikuisen levolliset silmät, jotka katsovat häntä turvallisesti ja rakastavasti. Tapahtuipa se keittiössä tai pommisuojassa.”