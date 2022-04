Helsinkiläisen Hanne Valtarin perheessä on sovittu, että roskien vieminen on 7- ja 10-vuotiaiden lasten vastuulla. Vanhemmat korkeintaan nostavat pussit roskiskaapista eteisen lattialle, mistä lasten on helppo napata ne mukaansa.

Valtarin lapset vievät roskat, koska se on heille korvamerkitty kotityö – eivät siksi, että saisivat siitä rahaa.