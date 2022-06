Lasta voi kehua myös väärin. Aikuinenkaan ei innostu kehuista, jos ne kohdistuvat asioihin, joita hän ei itse pidä tärkeänä.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

”Kouluikäinen lapseni on erittäin itsekriittinen ja ankara itseään kohtaan. Päiväkoti-ikäisenä hän kerran hakkasi päätään lattiaan, ikään kuin rankaisi itseään. Hänellä on yhä taipumusta puhua itselleen negatiiviseen sävyyn ja olla itseensä tyytymätön. Hän vertailee itseään muihin ja kokee, että on huonompi kuin muut. Olemme keskittyneet kasvatuksessa positiivisen vahvistamiseen ja kerromme hänelle joka päivä hänen vahvuuksistaan. Tuntuu, ettei se riitä. Olisiko meidän syytä tehdä jotain toisin?”

Lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa:

On hirveän tärkeää kehua lasta ja nähdä hänet hyvänä ja taitavana. Häpeällä kasvattamisen aika on onneksi ohi.

Harmi, ettei sinnikäs positiivinen vahvistamisenne vaikuta tuottavan lapselle sitä hyvää, johon pyritte. Älkää lopettako vahvistamista, mutta tarkistetaan yhdessä, miksi kehu ei osu maaliinsa.

Ensin: Mitkä vahvuudet olette valinneet? Miksi juuri nämä? Miten vahvistaminen tapahtuu: pitkin päivää, illalla nukkumaan mennessä, reaktiona hänen tunnetilaansa?

Kun vanhempi kehuu lasta vahvuuksista, on se samalla palautteen antoa. Ja palautteen – positiivisenkin – antaminen toiselle ihmiselle on aika vahva vuorovaikutuksen malli.

Se kertoo tietysti mukavalla tavalla, että näen sinut ja olet minulle tärkeä. Samalla se voi tuntua ikävällä tavalla siltä, että on tarkkailun tai arvioinnin kohteena. Ikävä puoli helposti vahvistuu, jos vahvuudet mielletään suorituksiksi tai jos vahvistus tapahtuu aikataulutetusti, esimerkiksi päivän päätteeksi.

” Mihin sävyyn hän puhuu itsestään negatiivisesti: sättiikö, naureskeleeko mitätöivästi?

Vahvuudet voivat olla, ja niiden kannattaisi olla, myös seikkoja, joita ei voi mitata ja jotka vahvistavat lapsen omaa ”sisintä”. Esimerkiksi: lasta ei kehuttaisi vain hyvästä koenumerosta, vaan myös siitä, että hän yritti kokeessa parhaansa. Tai (ja tämä on usein vaikeaa): siitä että hän huomasi, ettei jaksa edes yrittää ja jätti kokeen kesken. Saatteko kiinni ajatuksestani?

Minäkin tässä saatan kehua (syystäkin) teitä, mutta asioista, joita ette ehkä itse pidä oleellisina: hyvän huomaamisesta, kannustuksesta, oman toiminnan pohtimisesta, rohkeudesta kysyä neuvoa tuntemattomalta…

Tarkistaisin siis: Minkälaisissa asioissa lapsi vertaa itseään muihin? Ovatko ne suorituksia, henkilökohtaisia ominaisuuksia, sosiaalisissa tilanteissa toimimista? Mihin sävyyn hän puhuu itsestään negatiivisesti: sättiikö, onko surumielinen, naureskeleeko mitätöivästi?

Kannattaa myös tarkistaa, kuulostaako lapsen puhe tutulta. Toivon että ei! Tavanomainen tilanne kun on se, jossa vanhemmat vilpittömästi kehuvat lasta, mutta ovat tyytymättömiä, vaativia ja moittivia toisiaan kohtaan. Lapsi peilaa omaa arvoaan aina myös siihen, miten hänelle rakkaat ja korvaamattomat ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa.

” ”Noin kamalaltako sinusta tuntuu! Kiitos kun kerrot!”

Yksi lapsenne vahvuus vaikuttaisi olevan sinnikkyys, jolla hän kuvaa omaa sisäistä maailmaansa ja tämänhetkistä ajattelua itsestään. Hän näyttää avoimesti, miten pulassa on ja miten raskaita tunteita hän joutuu kantamaan.

Näin tärkeä taito on syytä ottaa suhteenne käyttöön. Vahvistakaa lapsen kokemuksen kuulemista, ilman palautetta tai ”hyväksi kääntämistä”. Sen sijaan voitte todeta, omin sanoin: ”Noin kamalaltako sinusta tuntuu! Kiitos kun kerrot! Haluan kuunnella sinua.”

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 6–7/22. HS Meidän perhe on vanhemmuuteen ja kasvatukseen keskittyvä aikakauslehti, jota tehdään HS:n toimituksessa.

Lue lisää: Muut torjuivat lapseni monta kertaa, ja nyt hän on kiinnostunut vain tieto­kone­peleistä – Lasten­psykiatri kertoo, miten tilanteeseen tulisi suhtautua

Lue lisää: Lapseni on nirso eikä suostu syömään

Lue lisää: ”10-vuotias raivostuu helposti, ja pelkään, mitä tapahtuu murrosiässä” – Lastenpsykiatrilla on viisas neuvo lapsen raivotilanteisiin