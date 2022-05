Toimittaja Yagmur Özberkan muutti perheineen viisivuotiaana Turkista Suomeen. Nyt hänen taaperonsa kuulee kotona suomea, turkkia ja kurdin kieltä, jotta oppii ymmärtämään juuriaan. Özberkan täytti HS Meidän perheen tekemän bingoruudukon ja kertoo väitteiden avulla, millaista on olla ruskea vanhempi Suomessa.

”Arki lapsen kanssa on välillä tosi perseestä, mutta sitä ei saisi sanoa ääneen. Sen tulkitaan herkästi tarkoittavan, että vanhemman mielestä lapsi on perseestä tai ettei vanhempi rakasta lastaan.

Kun puhun julkisesti vanhemmuuteen liittyvistä negatiivisista tunteista, ihmiset yrittävät hiljentää ja hyssytellä. He vakuuttelevat, että tunne menee ohi. Jos sanon, että nyt on hankalaa, sen perään odotetaan lisäystä: ’Mutta tietenkin lapseni on silti parasta kaikessa.’ Mielestäni lisäystä ei tarvita. Pitää voida sanoa, että nyt minua koetellaan, ja sellaisessa tilanteessa en tarvitse lohtua: riittää, että joku kuuntelee ja sanoo, että ymmärtää.