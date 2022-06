Anne halusi lapsen, Juha ei. Juha myöntyi Annen tahtoon – mutta ilmoitti, ettei ala elää pikkulapsiarkea. Niinpä perhe asuu nyt kahdessa kodissa.

Lasta yritettäisiin yhdessä tai tulisi ero.

Kun Anne ilmoitti päätöksestään avopuolisolleen Juhalle, Juha järkyttyi. Nelikymppinen pariskunta oli seurustellut vuoden, ja jo toisilla treffeillä oli keskusteltu lapsihaaveista. Anne oli aina tiennyt haluavansa äidiksi, Juhaa lapsiperhe-elämä ei houkutellut.

Suhteen alkuhuumassa erimielisyyteen ei haluttu paneutua sen syvemmin. Molemmat toivoivat salaa, että ajan myötä toinen muuttaisi mieltään.

”Ajattelimme, että antaa asioiden mennä omalla painollaan ja aiheeseen palattaisiin, kun lapsen hankinta tuntuisi minusta ajankohtaiselta. Laitoimme siis päämme puskaan”, sanoo Anne.

Anne kuitenkin ajatteli asiaa itsekseen. Lopulta hän ymmärsi terapeuttinsa avulla, ettei näkemysero ratkeaisi yksin pohtimalla. Myös biologinen kello oli alkanut tikittää, eikä Anne tiennyt, voiko hän edes tulla raskaaksi. Hän halusi kuitenkin yrittää, joten oli pakko nostaa kissa pöydälle.

Juhalla oli kauhukuvia rankasta ja intensiivisestä lapsiperhearjesta, joka on jatkuvaa paikasta toiseen juoksemista. Herkkäunisena hän pelkäsi menettävänsä yöunensa ja sitä myötä terveytensä. Juha myös uskoi katkeroituvansa, jos joutuisi väkisin kokemaan perhe-elämän.

”Olin tosi surullinen. Minulle tuli tunne, ettei hyvää vaihtoehtoa ole, vaan molemmissa häviän. Joko eroan Annesta, jota rakastan, tai sitten suostun yrittämään lasta vasten tahtoani”, Juha sanoo.

Annen ilmoitusta seuraavat kuukaudet olivat vaikeita. Anne yritti välillä jutella aiheesta Juhan kanssa, mutta tämä tarvitsi aikaa ajatella.

Lopulta Juha sanoi, että voi auttaa Annen raskaaksi, mutta hän ei halua asua vauvan ja Annen kanssa. Edessä saattaisi olla myös parisuhteen päättyminen.

”Päätin, että haluaisin olla lapselle virallisesti isä, mutta en jakaa arkea perheenä”, Juha sanoo.

Anne pohti, että ero ja lapsettomuushoidot voisivat olla selkeämpi ratkaisu. Silti hän päätti yrittää lasta Juhan kanssa ja toivoa, että asiat kääntyvät parhain päin.

”Ajattelin, että näin lapsella olisi jonkinlainen mahdollisuus saada isäsuhde tai ainakin isän puolen sukua elämäänsä. Tiesin myös, että pärjään tarvittaessa yksinkin”, Anne sanoo.

” ”Minusta ei kuulostanut realistiselta, että katsoisin Netflixiä kuulokkeet korvilla enkä auttaisi.”

Annen raskaustesti näytti plussaa joulukuussa vuosi sen jälkeen, kun Juha lupasi auttaa häntä. Yritys- ja odotusaikaa varjosti huoli tulevasta.

”Parisuhde jatkui, mutta koko ajan takaraivossa kyti kysymys siitä, että kuinka pitkään”, Anne sanoo.

Neuvolassa Anne otti parin tilanteen heti puheeksi, ja Juha pääsi juttelemaan neuvolapsykologille isäksi tulemisen kriisistä. He aloittivat myös asuinkuntansa tarjoaman pariterapian.

”Pariterapiassa nousi voimakkaasti esiin, että me rakastamme toisiamme niin paljon, ettemme halua luopua toisistamme”, Anne sanoo.

Pari kuitenkin pohti, miten ajan saisi riittämään perhe-elämälle, rakkaussuhteelle ja omiin harrastuksiin. Pelkona oli, että jos he hoitaisivat lasta vuorotellen, ei kahdenkeskistä aikaa jäisi lainkaan.

”Mietin, että koska Juha ei halunnut lapsiperhe-elämää, voisiko hän ikään kuin deittailla minua, kun olen äiti”, Anne sanoo.

Vaikka Juha ei aluksi innostunut Annen raskaudesta, alkoi hän sitoutua odotukseen yhä enemmän. Kun Anne näki, miten huolehtivainen ja välittävä Juhasta tuli, alkoi hänkin uskoa, että asiat järjestyisivät.

Pari pohti monenlaisia käytännön vaihtoehtoja, kuinka järjestää elämä. Anne esimerkiksi ehdotti, että pari asuisi yhdessä, mutta hän hoitaisi vauvan yksin.

”Minusta ei kuulostanut realistiselta, että katsoisin Netflixiä kuulokkeet korvilla enkä auttaisi. Suhde lapseen ei muodostuisi kovin terveeksi”, Juha sanoo.

Lapsen etu on ollut alusta asti etusijalla Annen ja Juhan pohdinnoissa. Siksi perhe ei esiinny tässä jutussakaan omilla nimillään.

Lopulta Anne ja Juha päättivät, että he jatkavat seurustelua, mutta asuvat erillään. Kuukausi ennen lapsen syntymää he kantoivat Annen tavarat tämän vanhaan omistusasuntoon, ja vauvan synnyttyä Anne ei palannut yhteiseen kotiin.

” 1950-luvulla vanhemmuus ja parisuhde olivat tiivis paketti: ensin mentiin naimisiin, sitten hankittiin lapsi.

Valtaosa lapsista syntyy kahdelle vanhemmalle, jotka asuvat yhdessä ja elävät perheenä, kertoo Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Samaan aikaan niin vapaaehtoinen kuin vastentahtoinen lapsettomuus yleistyy ja lapsia saadaan keskimäärin yhä vanhempana.

”Aika, jolloin ollaan parisuhteessa mutta ei eletä lapsen kanssa, lisääntyy suomalaisten elinkaaressa”, Rotkirch sanoo.

Vielä 1950-luvulla vanhemmuus ja parisuhde olivat tiivis paketti: ensin mentiin naimisiin, sitten hankittiin lapsi. Nykyään kaksi elämänaluetta erotellaan ajatuksellisesti toisistaan etenkin länsimaissa.

”Parisuhteessa eletään pitkään ennen lapsia, ja lapsiperhe-elämään siirtymisestä on useimmille tullut hyvin harkittu vaihe.”

Syitä parisuhteen ja lapsen hankinnan erkaantumiselle on Rotkirchin mukaan monia: esimerkiksi ihmisten yksilöllistyminen ja se, että huonoihin parisuhteisiin ei enää jäädä.

Parisuhteen ja lapset ajatuksen tasolla erottava nykysuunta on Rotkirchin mielestä hyvä sikäli, että se antaa suhteissa liikkumavaraa ja voi rikkoa perinteisiä oletuksia perheistä.

Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että tunnetasolla vanhemmuus ja parisuhde kietoutuvat yhä yhteen. Omaa kumppania kohtaan on erilaisia tunteita silloin, kun hän on myös oman lapsen vanhempi.

Rotkirchin mukaan monen lähtökohtainen ajatus omasta vanhemmuudesta myös on, että se sisältää puolison. Väestöliiton perhebarometrien mukaan suomalaisilla on melko kapea näkemys siitä, milloin ja millä lailla lapsia voi elämäänsä saada.

Siksi erilaiset perhemuodot voivat herättää kummastelua. Myös Anne ja Juha ovat saaneet osakseen ihmettelyä ja kauhistelua. Sukulaiset olettivat, että Anne oli saanut taivuteltua Juhan yrittämään lasta ja että pari olisi menossa naimisiin. Anne päättikin kertoa koko totuuden perheelleen vasta juuri ennen lapsen syntymää, jotta säästyisi kritiikiltä.

”Selitin, että tämä ratkaisu on voimassa toistaiseksi ja että olemme miettineet kaiken valmiiksi”, Anne sanoo.

Anna Rotkirch muistuttaa, että kenenkään ei tulisi kritisoida toisten valintoja.

”Pitäisi ymmärtää, että se, miten toiset järjestävät asiat, ei ole itseltä pois. Tuomitsemisen sijaan voisi ennemmin oppia.”

” Juha kertoo, ettei usein koe huonoa omatuntoa, vaikka saakin nukkua yönsä hyvin.

Anne ja Juha ovat nyt olleet vanhempia puoli vuotta. Molemmat ovat tyytyväisiä. Parisuhde on kestänyt, vaikka on vauva ja kaksi asuntoa.

Aluksi Anne asui viikonloppuisin vauvan kanssa Juhan kodissa, jossa oli kaksi makuuhuonetta. Juhan luo oli kuitenkin niin pitkä matka, että pian Juha hankki uuden pienemmän asunnon Annen läheltä. Sen jälkeen yhteiset yökyläilyt päättyivät.

Nyt vauva on ollut noin kerran kuussa yksin Juhan luona yötä, mutta muuten Juha nukkuu omassa kodissaan ja Anne ja vauva omassaan. Neljänä arki-iltana Juha tulee Annen ja vauvan luo käymään töiden jälkeen ja viikonloppuisin perhe viettää aikaa yhdessä.

Yhteiset säännöt helpottavat arkea. Anne halusi esimerkiksi etukäteen terapiassa keskustella siitä, ettei Juhan tarvitse syyllistyä sen sanomisesta, että on väsynyt.

Juha kertoo, ettei usein koe huonoa omatuntoa, vaikka saakin nukkua yönsä hyvin.

”Tämä on sopimus, jolla mahdollistettiin Annen unelma.”

Molemmat pitävät tärkeänä sitä, että Annen jaksamisesta pidetään huolta. Annella on joka viikko yksi vapaailta, jolloin Juha on yksin lapsen kanssa. Lastenhoitoapua he ovat saaneet esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta, kavereilta ja sukulaisilta.

”Koen, että minulla on paljon vapaa-aikaa verrattuna esimerkiksi niihin äiteihin, joiden puolisot ovat töiden jälkeen niin väsyneitä, että makaavat vain sohvalla. Kun Juha on paikalla, hän on tullut nähdäkseen omaa lastaan”, Anne sanoo.

Juha puolestaan kertoo jaksavansa olla henkisesti läsnä, kun tietää, että omassa kodissa odottaa rauha ja yksinolo.

”Ajattelen, että lapsen hyvinvointi on pitkälti kiinni aikuisten hyvinvoinnista. Luulen, että jos olisimme seuranneet perinteistä kaavaa, tilanteemme olisi paljon huonompi”, sanoo Juha.

Syksyllä Anne aikoo jäädä hoitovapaalle. Pitkään kotonaoloaikaan hän varautui säästämällä ennen lapsen syntymää. Sopimukseen kuului, että hän vastaa lapseen liittyvistä kuluista, mutta saattaa pyytää taloudellista apua, jos tulee isompia menoja.

” ”Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut polyamorisiin suhteisiin erikoistuneita juristeja.”

Anna Rotkirchin mukaan on lapsen kannalta sitä parempi, mitä enemmän tällä on hoivaavia ja rakastavia aikuisia. Yksi voi riittää varsin hyvin, mutta kaksi on parempi.

”Tutkimusten mukaan perinteinen perhe, jossa vanhemmat asuvat yhdessä, on useimmiten paras malli lapsen kannalta. Silloin elättäjiä on kaksi ja ennen kaikkea lapsi saa enemmän aikaa molempien kanssa.”

Siis lapsen hyvinvoinnin kannalta vanhempien ero tai erilleen muutto ei yleensä kannata, ellei kyseessä ole vakava ongelma kuten väkivalta tai päihteiden käyttö. Toisaalta lapsen etu voi kadota myös ydinperheessä.

”Ei sekään ole hyvä, jos toinen vanhempi on koko ajan poissa esimerkiksi työmatkojen takia”, Rotkirch sanoo.

Rotkirchin mukaan milleniaalit ja z-sukupolvi näkevät vanhemmuuden vastuullisena ja pyrkivät toteuttamaan omia ja etenkin lapsen oikeuksia, vaikka ovatkin vanhempia omaan tyyliinsä.

”Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut polyamorisiin suhteisiin erikoistuneita juristeja, joiden kanssa sovitaan, miten lapsia kasvatetaan ja miten turvata jokaisen lapsen suhde kaikkiin vanhempiinsa, jos tulee ero.”

Suomessa ei ainakaan vielä ole omaa byrokraattista lokeroa Annen ja Juhan suhteelle. Parilla on yhteishuoltajuus, mutta Anne saa Kelalta lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, koska he asuvat eri osoitteissa.

” Toista lasta ei Annen toiveesta huolimatta yritettäisi.

Jyrkät mielipide-erot lasten hankkimisesta ovat Rotkirchin mukaan harvinaisia. Perhebarometrien tulosten mukaan yleensä jompikumpi muuttaa mieltään tai sitten pari eroaa.

Joskus suhdetta voi silti kohdata kriisi, kuten ero tai vahinkoraskaus, jolloin pari haluaa luoda omanlaisen tavan olla perhe. Silloin on tärkeää miettiä, mikä vaihe parisuhteessa on ja mikä on kummankin vastuu ja suhde lapsiin.

Rotkirchin mukaan on vakavan pohdinnan paikka, kun parin toiveet lapsen suhteen ovat täysin ristiriidassa. Siksi hänestä onkin hyvä, että parisuhdeterapiassa käymistä ei enää pidetä häpeällisenä ja että kunta tuki Annen ja Juhan terapiaa.

Juuri pariterapian ansiosta Anne ja Juha oppivat puhumaan tunteistaan. Ilman sitä heidän järjestelynsä ei olisi onnistunut.

”Etenkin raskausaikana oli pakko uskaltaa puhua enemmän, vaikka avoin keskustelu ei aina ole ollut meille helppoa”, Anne sanoo.

Nyt pari osaa keskustella myös tulevaisuudesta. Tarkoituksena on muuttaa saman katon alle. Tarkempaa aikataulua ei ole vielä sovittu, mutta nykyinen järjestely jatkuu ainakin siihen saakka, että lapsi alkaa nukkua paremmin.

Ajatus yhteisestä perhe-elämästä ei enää pelota Juhaa samalla lailla kuin ennen. Rakkaus lasta kohtaan tuo motivaatiota, ja riittävän unen, liikunnan ja yksinolon avulla hän uskoo jaksavansa lapsiarkea.

Juha ei kadu parin sopimusta, mutta uskoo, että elämä olisi ollut yhtä hyvää ilman lastakin.

”On upea fiilis, mitä lastaan kohtaan tuntee, mutta en toisaalta kaivannut elämääni niin voimakasta tunnetta”, hän sanoo.

Anne ja Juha asuvat todennäköisesti jo yhdessä, kun lapsi alkaa ymmärtää perheen dynamiikkaa. Jos kysymyksiä silti tulee, pari aikoo olla avoin. On tärkeää, että lapsi kokee olevansa toivottu ja rakastettu.

”Korostamme, ettei tämä ratkaisu missään nimessä ole lapsen vika vaan aikuisista lähtöisin”, sanoo Anne.

He ovat myös sopineet, että toista lasta ei Annen toiveesta huolimatta yritettäisi.

”Juha on antanut minulle upean lahjan. Haluan vastaavasti kunnioittaa häntä, enkä vaatia liikaa”, Anne sanoo.

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 6–7/22. HS Meidän perhe on kasvatukseen ja vanhemmuuteen keskittyvä aikakauslehti,jota tehdään HS:n toimituksessa.

Lue lisää: Vapaaehtoinen lapsettomuus on yleistyvä valinta – miksi moni sanoo lapsiperhe-elämälle ei?

Lue lisää: ”Ei hätää, hoidetaan tämä alta pois”, ajatteli Samuel raskauden selvittyä – puoliso sanoi ei, ja nyt Samuel hoitaa yksin lasta, jota hän ei halunnut

Lue lisää: ”Onko sinussa jotakin vikaa?” Yli 700 HS:n lukijaa vastasi kyselyyn siitä, miten muut suhtautuvat siihen, ettei halua lapsia