Kun lapsi ajautuu riitoihin, lastenpsykiatri neuvoo ottamaan yhdeksi apukeinoksi sarjakuvamaisen tyylin.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

Lapseni on vilkas vilpertti. Hänellä on monenlaista jekkua mielessä. Kaikista kavereista lapseni tempaukset eivät kuitenkaan ole hauskoja, ja hän ajautuu usein riitoihin. Välillä myös häntä on tönäisty tai lyöty. Miten puuttua asiaan rakentavasti? Mikään ei oikeuta aggressiivista käytöstä. En silti halua antaa lapselleni viestiä, että hänen käytöksensä olisi syy muiden aggressioon (vaikka joskus kyllä on). En myöskään haluaisi, että lapseni joutuu liikaa suitsimaan hauskaa ja energistä luonnettaan.