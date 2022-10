Lastenpsykiatri Janna Rantala tiivistää vanhempien ongelman: ensin ostamme lapsille koukuttavia laitteita, sitten yritämme hiki päässä estää niiden käyttöä.

”Lapseni on liikaa puhelimella, hän katsoo usein videoita. Asiasta on puhuttu paljon. Koulukin on kärsinyt, kun hän ei ole panostanut läksyihin ja on mielestäni lukenut kokeisiin liian vähän. Kaipaan vinkkejä, miten saan puhelimen käyttöä lapselta vähennettyä oikeasti. Mitkä ovat ne keinot? Vanhemmat lapset tottelivat paremmin ennen – nyt tuntuu, ettei kuopus kuuntele eikä tottele.”